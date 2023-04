Netflix invertirá US$ 2.500 millones en Corea del Sur mientras el contenido coreano continúa dominando

Las series y películas coreanas más populares en Netflix 0:57

(CNN) -- Netflix está duplicando esfuerzos en Corea del Sur con planes de invertir US$ 2.500 millones durante los próximos cuatro años para producir más K-dramas, películas y reality shows.

El gigante de la transmisión anunció el impulso este lunes, luego de una reunión entre el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, y su codirector ejecutivo, Ted Sarandos, en Washington.

La inversión es el doble de la cantidad que Netflix ha anunciado hasta ahora en el mercado de rápido crecimiento desde que llegó en 2016. En 2021, los ejecutivos de la compañía dijeron que Netflix planeaba invertir alrededor de US$ 500 millones en contenido coreano, además de los 700 millones de dólares que ya se han gastado desde 2016.

Las últimas noticias destacan cómo el gigante del entretenimiento se está volviendo más optimista sobre el contenido coreano, que los fans de todo el mundo consumen con entusiasmo.

Las historias producidas en Corea del Sur “representan el espíritu cultural global”, dijo Sarandos en un discurso este lunes, citando el éxito de programas como “Squid Game”, “The Glory” y “Physical: 100”.

“Squid Game”, que muestra a los concursantes jugando juegos infantiles mortales para ganar un gran premio en efectivo, se convirtió en el programa principal de la compañía en todo el mundo en 2021.

“The Glory”, un drama sobre una mujer que se venga de los acosadores de su infancia, fue también el programa más visto de la plataforma a nivel mundial la semana en que se lanzó en marzo.

Y “Physical: 100”, un extenuante programa de competencia de acondicionamiento físico, fue el segundo programa de Netflix en idioma no inglés más popular en todo el mundo en febrero, según la compañía.

Netflix produce cada vez más contenido internacional original y se apoya en prospectos en el extranjero a medida que se desacelera su crecimiento en América del Norte y Europa.

En enero, la compañía anunció que estaba planeando su línea más grande de contenido de Corea del Sur, con 34 títulos nuevos y recurrentes que se lanzarán este año. Los datos de audiencia mostraron que "más del 60% de todos los miembros de Netflix" vieron programas o películas coreanas el año pasado, dijo Netflix.

Cuatro de los 10 programas de televisión que no son en inglés más vistos en el transmisor también son coreanos: “Squid Game”, “All of Us Are Dead”, “The Glory” y “Extraordinary Attorney Woo”, según el firme.

Yoon dijo a periodistas este lunes que la nueva inversión sería “una gran oportunidad” no solo para Netflix, sino también para la industria de contenido y los creadores de Corea del Sur.

“Pudimos tomar esta decisión porque tenemos una gran confianza en que la industria creativa coreana continuará contando grandes historias”, dijo Sarandos después de su reunión.

Netflix agregó 1,46 millones de suscriptores pagos en Asia Pacífico en el primer trimestre, lo que la convierte en la región de más rápido crecimiento de la compañía, ya que las suscripciones en otros lugares se estancaron, según sus ganancias más recientes.

La compañía informó haber visto una “reacción de cancelación” de los suscriptores después de anunciar que tomará medidas enérgicas contra el intercambio de contraseñas.