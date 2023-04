¿Vuelve Regé-Jean Page a "Bridgerton"? 0:42

(CNN Español) -- La reina Charlotte está por llegar a Netflix. Los distinguidos seguidores de “Bridgerton” podrán descubrir la historia detrás de, como indica el servicio de streaming, la monarquía que logró reinventar este universo creado por Shonda Rhimes.

La serie, en formato limitado, contará con tan solo 6 episodios y se estrena el 4 de mayo a las 3:00 a.m. hora de Miami.

¿Cómo llegó Charlotte a la monarquía?

En esta precuela de “Bridergton”, Rhimes cuenta la historia de amor entre una joven Charlotte y el rey Jorge III, relación que inicialmente no comenzó con buen pie y de la que, como adelanta un tráiler, trata de escapar.

“Hay destinos peores que casarse con el rey de Inglaterra”, dice un personaje a la joven Charlotte mientras se trasladaban en una carroza.

“Tendrás muchos bebés, los necesarios para mi hijo”, dice la princesa Augusta (Michelle Fairley). En otro adelanto, la madre del rey también reprende a Charlotte en lo que parece ser una ajetreada discusión diciéndole que su unión con Jorge III era “una cuestión de Estado. Esto no puede fallar”.

“¿Cómo es el rey? ¿Es feo, es deforme?”, pregunta Charlotte a Brimsley, parte de su séquito.

En el tráiler oficial se muestra el momento en el que Charlotte y Jorge III se conocen: mientras ella trataba de escapar de los jardines del palacio.

“Estoy consciente de que no hay razón para que te caiga bien. Pero si me regalas una noche, hará que me odies un poco menos”, dice el rey a Charlotte.

Rhimes dijo en un artículo en la página de Netflix que lo que quiere plasmar en esta serie limitada es una historia de amor real.

“Quiero que la gente sienta que esto es lo que sucede con el amor verdadero. El amor es difícil. El amor tiene muchas capas. La idea de que el final feliz del que siempre hablamos para los personajes no tiene por qué ser obvio”.

Según Netflix, la precuela nos explicará como Charlotte encabezó un cambio social que marcó generaciones en el mundo de Bridgerton.

El elenco de “Queen Charlotte: A Bridgerton Story”

Si bien tendremos a algunos personajes que vimos en las primeras dos temporadas de “Bridgerton”, caras nuevas se unen a este universo.

India Amarteifio personificará a la joven reina Charlotte.

Corey Mylchreest es el apuesto rey Jorge III.

Michelle Fairley es la princesa Augusta, madre del rey Jorge.

Arsema Thomas interpreta a la joven Agatha Danbury. Este personaje es el debut televisivo de Thomas, dijo Netflix.

Sam Clemmett interpreta al Brimsley de joven.

Richard Cunningham le da vida al caballero Bute.

Tunji Kasim es Adolphus.

Cyril Nri interpreta al caballero Danbury.

Rob Maloney es el doctor de la realeza.

De la historia original de “Bridgerton” regresan en sus personajes:

Golda Rosheuvel como reina Charlotte.

Adjoa Andoh como la dama Agatha Danbury.

Ruth Gemmell es la dama Violet Bridgerton.

Hugh Sachs es Brimsley.

¿Inspirada en la vida real?

Oficialmente Netflix no indica en sus comunicados de prensa cuánto de la historia está basada en la vida real.

La página de la monarquía británica relata la vida de la reina Charlotte, nacida el 19 de mayo de 1744. Es la hija del duque Carlos Luis Frederick de Mecklenburg-Strelitz y la princesa Isabel Albertina de Saxe-Hildburghausen, ambos provenientes de lo que hoy se conoce como Alemania.

El rey Jorge III llegó al trono en 1760 con tan solo 22 años y soltero, cuenta la monarquía británica. La entonces princesa Charlotte tenía tan solo 17 años y dice la página de la realeza era "una opción obvia para ser su esposa".

La pareja real contrajo nupcias el 8 de septiembre de 1761. Charlotte fue coronada reina el 22 de septiembre del mismo año.

En menos de un año Charlotte dio a luz al primer hijo de la pareja, el príncipe de Gales, rey Jorge IV. En total tuvieron 15 hijos.

El rey Jorge III y la reina Charlotte fueron los primeros inquilinos de lo que hoy se conoce como el Palacio de Buckingham. La pareja se mudó al recinto en 1762, indica la página web de la monarquía británica.

La realeza destaca que la pareja era amante de la música, en especial de Handel y uno de los hijos de Johann Sebastian Bach. Cuenta la monarquía británica que con tan solo 8 años, Mozart fue invitado a presentarse durante las festividades por los cuatro años de Jorge III en la corona.