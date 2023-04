BLACKPINK: ¿quiénes son las integrantes de este fenómeno del K-Pop?

¿Qué harías con US$ 1.500? Podrías ver a Blackpink en México 1:10

(CNN) -- La banda femenina BLACKPINK es una de las más exitosas de K-Pop desde su debut en 2016, superando incluso a artistas como Justin Bieber en popularidad. Con su gira "Born Pink" llegan este 26 y 27 de abril al Foro Sol de Ciudad de México.

Aquí algunos detalles de la banda y cómo está conformada.

El fenómeno BLACKPINK

BLACKPINK se originó gracias a YG Entertainment, un destacado sello discográfico de Corea del Sur. Esta empresa se encarga de identificar artistas con potencial y los somete a un entrenamiento intensivo para desarrollar su talento y convertirlos en estrellas.

El grupo ha logrado varios récords importantes, incluyendo múltiples primeros puestos en los listados de Billboard, el video más visto de un grupo de K-Pop en YouTube, el primer video de un grupo de K-Pop en alcanzar las 1.000 millones de reproducciones, entre otros.

En 2020 se convirtieron en las primeras mujeres del K-Pop en ganar un MTV Video Music Award y en 2022 fueron nombradas "artistas del año" por la revista TIME.

Este año llegaron al Coachella 2023 como cantantes principales del festival.

En el documental "Blackpink: Light Up the Sky" se muestra el recorrido de las cuatro jóvenes para lograr la fama, así como los duros entrenamientos de YG entertainment en los pueden llegar a tener un día libre cada dos semanas.

Así se conforma el poderoso cuarteto

Jennie

Antes de unirse a BLACKPINK, Kim Jennie vivió en Nueva Zelandia y domina con fluidez tres idiomas: inglés, coreano y japonés. En 2018, Jennie se convirtió en la primer miembro de BLACKPINK en lanzar su propia canción como solista, titulada "SOLO", así lo señala Billboard.

Según People, Jennie debutará el próximo 4 de junio como actriz en el drama de HBO "The Idol", donde actuará junto a Lily-Rose Depp bajo el nombre artístico de "Jennie Ruby Jane". La serie es una colaboración entre el famoso cantante The Weeknd y el reconocido escritor y director de "Euphoria", Sam Levinson.

Jisoo

Kim Jisoo es la única del grupo nacida y criada en Corea del Sur. Hizo apariciones en comerciales antes de ser cantante y protagonizó la histórica serie K-drama Snowdrop de JTBC desde diciembre de 2021. Aunque es la única integrante que no habla inglés con fluidez, habla coreano, japonés y chino. De acuerdo a People, las fans de BLACKPINK la describen como la más "adorable" del grupo.

En enero de 2023, la disquera YG Entertainment sacó un comunicado confirmando que Jisoo está trabajando en un proyecto como solitista.

Rosé

Roseanne Park es neozelandesa de origen surcoreano. Habla inglés con fluidez y aprendió coreano después de mudarse a Corea del Sur para participar en el programa de entrenamiento de YG Entertainment, afirma Billboard.

De acuerdo a People, es considerada la voz principal del grupo y fue la segunda en sacar proyectos como solista. Con su canción "On the Ground" debutó en el número 1 de las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S., donde permaneció una semana.

Lisa

Lalisa Pranpriya Manoban, nació en Tailandia. Aprendió coreano después de mudarse a Corea del Sur en 2011 y también habla inglés y japonés, de acuerdo a Billboard. Es conocida por su capacidad de rapear y su facilidad para el baile improvisado.

En septiembre de 2021, lanzó su primer sencillo llamado LALISA e incluye canciones como "Lalisa" y "Money", que ganó dos Guinness World Records por "el video musical de una artista solista más visto en 24 horas de Youtube" y "el video musical de YouTube más visto en 2022".