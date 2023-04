¿Cómo se llegó a la ruptura entre Petro y su coalición política en el Congreso de Colombia?

¿Puede Petro influir en las grandes potencias? 1:52

(CNN Español) -- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió la renuncia protocolaria de todos sus ministros el martes por la noche, según confirmó una fuente de la Casa de Nariño a CNN. El mandatario podrá así reorganizar su gabinete tras 9 meses en el poder.

Esta no es la primera crisis ministerial que enfrenta Petro. El 27 de febrero, el presidente anunció la salida de tres de sus ministros: Alejandro Gaviria de Educación, María Isabel Urrutia de Deporte y Patricia Ariza de Cultura. Para varios analistas, e incluso para el exministro Gaviria, este temblor político tuvo su origen en los desacuerdos con la reforma de salud que cursa actualmente en el Congreso.

La polémica por la reforma de la salud

"Renuncio por razones de salud", puso en su cuenta en Twitter de manera irónica el exministro de Educación. "Yo fui ministro de Salud por mucho tiempo, por seis años. Entré al Gabinete de Gustavo Petro viniendo de una fuerza política distinta, más asociada con el centro político. Con una idea que uno puede llegar a acuerdos parciales entre diferentes”, manifestó Gaviria en entrevista con CNN el pasado 24 de marzo. “Cuando se presenta la agenda legislativa a comienzos del año, se presenta la reforma a la salud. Yo fui bastante explícito en las reuniones de Gabinete. Dije que no estaba de acuerdo. Mantengo esas preocupaciones con las reformas a la salud", agregó el exfuncionario, quien cree que la reforma de Petro puede llevar a la quiebra del sistema sanitario en Colombia.

Esta postura la compartieron en ese entonces otros ministros, como el actual titular de Hacienda, José Antonio Ocampo, y la ministra de Agricultura, Cecilia López, en una carta que se conoció días antes de la salida de Gaviria, Urrutia y Ariza.

En su cuenta en Twitter, Petro manifestó este martes que "la coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido. Algunos de los cuales amenazan a la mayoría de su propia bancada". Esto luego de la apretada votación en la ponencia inicial de la reforma a la salud en la comisión séptima de la Cámara de Representantes, que tuvo 10 votos a favor y 8 en contra.

publicidad

"La invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada. Quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el diálogo y el pacto. Tal situación nos lleva a un replanteamiento del Gobierno", escribió el mandatario.

Petro no ha ocultado su molestia por las dificultades que ha tenido el trámite de la reforma al sistema de salud que lidera la ministra Carolina Corcho. Varios jefes de los partidos políticos tradicionales, como César Gaviria del Liberal y Dilian Francisca Toro del partido de Unidad Nacional, que hacían parte de la coalición de Gobierno que posibilitaron la aprobación de la reforma tributaria en 2022, han cuestionado que la iniciativa le quite el manejo de la salud a la empresa privada y pase a ser de manejo estatal en un gran porcentaje. Esto, en opinión de algunos sectores políticos y de opinión, llevó a Petro a romper con sus aliados en el legislativo.

“Me preocupa, sobre todo. Cualquier gobierno en cualquier sociedad necesita tener y transmitir estabilidad a los ciudadanos para ofrecer tranquilidad en los procesos de gobierno. Esa estabilidad se construye sobre dos columnas: la gobernabilidad y la favorabilidad. Si un Gobierno debilita cualquiera de esas dos, es un mandato que no logra impulsar las reformas que quiera impulsar", dijo a Caracol Radio Roy Barreras, presidente del Senado y quien estuvo en la campaña política que llevó a Petro a la presidencia.

"El sistema actual ha logrado que en las mejores clínicas privadas tengan la misma atención el rico y el pobre. Con el control estatal se llega al maltrato de la población y al privilegio de la burocracia política", aseveró por otra parte el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta en Twitter. El exmandatario ha mantenido, hasta ahora, una comunicación directa con Petro, y ha dicho públicamente en varias ocasiones que está haciendo una oposición constructiva desde su partido Centro Democrático.

Los cuestionamientos a la transición energética

Pero no solo hay diferencias dentro del Gobierno frente a la reforma a la salud. También hay cuestionamientos a la llamada transición energética. “Los países ricos tuvieron la revolución verde, usaron lo que nos están prohibiendo que usemos y con eso lograron la productividad que nos ha sacado del mercado, y nosotros somos tan ingenuos que repetimos eso como unos loros. ¿Entienden el mensaje sutil?”, manifestó la ministra de Agricultura Cecilia López el 19 de abril, en el foro de perspectivas económicas 2023 organizado por el periódico El Colombiano. "Me van a echar. Yo feliz", dijo de manera jocosa la funcionaria tras expresar su postura frente a la política del gobierno Petro de no continuar con la exploración de petróleo y pasar a depender de energías limpias.

"Tenemos que pasar de la codicia del fósil a una economía que no use carbón ni petróleo”, dijo el mandatario colombiano a los periodistas tras su reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca el pasado 20 de abril. Esa ha sido su postura desde el inicio del gobierno, el 7 de agosto de 2022.

Además de la reforma a la salud, actualmente están pendientes para su estudio en el Congreso la reforma al sistema de pensiones, la reforma laboral, la reforma a la Justicia y una iniciativa de sometimiento a la Justicia, que otorgaría beneficios de rebaja de penas a narcotraficantes que decidan acogerse a esta norma y entregar información de sus actividades ilícitas y bienes obtenidos de manera ilegal.

Con esta ruptura de la coalición de gobierno, el presidente Petro tendrá muchas dificultades para lograr las mayorías que le permitan sacar adelante estas iniciativas. La conformación del nuevo gabinete ministerial dará pistas sobre cuál es la hoja de ruta que en adelante quiere el mandatario para poder equilibrar el pulso político en el legislativo.