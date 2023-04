(CNN Español) -- El Manchester City de Pep Guardiola goleó 4-1 al Arsenal de su antiguo asistente Mikel Arteta y puso en jaque el liderato del equipo de Londres en la Premier League de Inglaterra. A falta de pocas jornadas, el Manchester City quedó a dos puntos del Arsenal en lo alto de la tabla pero tiene dos partidos pendientes por jugar, lo que pone a los citizens en una posición mucho más cómoda para conseguir el título.

Dos goles del belga Kevin De Bruyne y uno de John Stones definieron un partido contundente para el City, un conjunto superior.

Al final del encuentro, Rob Holding marcó el tanto del descuento para los gunners. Pero Erling Haaland anotó el cuarto en el minuto 90+5 para reiterar la victoria aplastante.

El goleador noruego, que ha hecho una temporada inolvidable, dio las dos asistencias para los goles de De Bruyne.

DE BRUYNE WITH HIS SECOND ANOTHER ASSIST FOR ERLING HAALAND HOLD THATTTTTpic.twitter.com/HnzJyNM40I

— 17 (@DxBruyneSZN) April 26, 2023