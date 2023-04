Arnold Schwarzenegger dice que su padre fue uno de los millones de personas "absorbidas por un sistema de odio" mediante mentiras

Arnold Schwarzenegger dice que los antisemitas "morirán miserablemente" 1:24

(CNN) -- El ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger se pronunció este miércoles contra el antisemitismo y el odio, señalando su historia familiar con la esperanza de que sirva de ejemplo para otros.

"Mi padre, y tantos otros millones de hombres, fueron absorbidos por un sistema de odio a través de la mentira y el engaño. Y hemos visto adónde conduce eso", dijo Schwarzenegger a Dana Bash, de CNN, en una entrevista exclusiva, tras haberle dicho antes en un foro en la Universidad del Sur de California que había "nacido con un padre que era nazi".

"He visto de primera mano lo destrozado que estaba este hombre", continuó. "El tipo de atrocidades que ocurrieron. Cuántos millones de personas tuvieron que morir y luego terminaron perdedores... en la Confederación, perdedores, como todos lo han hecho, esto simplemente no funciona. Vamos y llevémonos bien. Y el amor es más poderoso que el odio".

El actor, que nació en Austria en 1947 y se trasladó a Estados Unidos en 1968, ha hablado abiertamente de la implicación de su padre, Gustav Schwarzenegger, con el partido nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En un mensaje de video publicado en marzo, se refirió a su padre al denunciar el discurso del odio e instó a quienes siguen "el camino fácil del odio" a "elegir una vida de fuerza" y "luchar la guerra contra uno mismo".

Los comentarios de Schwarzenegger se producen en un contexto de aumento de los niveles de antisemitismo y de incremento de los delitos motivados por el odio en Estados Unidos. Un informe publicado por la Liga Antidifamación el mes pasado reveló que los incidentes antisemitas en EE.UU. alcanzaron su nivel más alto desde que la organización comenzó a registrarlos en 1979. Los datos publicados por el FBI en marzo muestran que el número de delitos motivados por el odio denunciados en EE.UU. también aumentó en 2021.

Schwarzenegger dijo a Bash en el foro que no sabía la razón detrás del aumento del odio y la violencia antisemita, pero dijo: "Creo que tenemos que encontrar la manera de atenuarlo".

"Creo que está muy claro que cuanto más liberales somos en cuestiones sociales, más se enfada el otro bando, y hay más y más odio en general", dijo. "Hay gente que creó la insurrección y que se volvió absolutamente loca en Washington el 6 de enero. Hay mucha gente enfadada. No sólo enfadada por los blancos contra los negros, o la gente contra los judíos y todo eso, sino enfadada en general".

Lo que Schwarzenegger opina de un Trump candidato en 2024

Preguntado por si le preocupaba que el expresidente Donald Trump fuera el posible favorito para la candidatura presidencial republicana en 2024, Schwarzenegger dijo a Bash que "en absoluto" y que no creía que el exmandatario pudiera ganar otro mandato.

Trump aspira a convertirse en el segundo comandante en jefe elegido para dos mandatos no consecutivos. Su candidatura se presenta a pesar de haber sido acusado recientemente de fraude empresarial en Nueva York y de estar siendo investigado por sus acciones como presidente, incluida una amplia investigación criminal del Departamento de Justicia sobre los esfuerzos de Trump y sus aliados para bloquear la transición pacífica del poder el 6 de enero de 2021.

Sin embargo, a estas alturas, sigue siendo el claro favorito republicano, aventajando a sus rivales en dos dígitos.

"Ser el favorito de un partido y dejarles cavar este agujero cada vez más profundo va a facilitar que ganen los demócratas", dijo Schwarzenegger a Bash. "Es triste ver eso. Que no hayan podido presentar un nuevo talento, con una nueva cara que sea una persona razonable, lista e inteligente que pueda liderar este país de forma republicana".

Tras la insurrección del 6 de enero, el exgobernador difundió un video en el que comparaba los disturbios con la Kristallnacht, también conocida como la Noche de los Cristales Rotos, un estallido de violencia del régimen nazi contra comunidades judías, sinagogas y comercios en Alemania y Austria en 1938.

"Lo primero que me vino a la mente cuando vi la insurrección fue que era peligrosa y que ese día estuvimos muy, muy cerca de perder nuestra democracia y que esto podría ser el principio de algo parecido a lo que fue la Kristallnacht y que todos debemos ser conscientes de ello", dijo Schwarzenegger a Bash este miércoles.

"Si nos fijamos en la historia, aprendemos del pasado para no repetirlo de nuevo... es una llamada de atención para que la gente sepa que hay que tomarse esto en serio. Y no sólo como, 'Oh, vamos a por esos derechistas. Metámoslos en la cárcel', y todo eso. No. Esto es mucho más que eso".