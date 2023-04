10 claves para entender qué pasa con el dólar en Venezuela

(CNN Español) -- Dólares, bolívares, pesos colombianos y euros. En Venezuela circulan múltiples divisas y a menudo no es sencillo entender cómo se usan en el mercado y cómo te conviene usarlas a ti. Ya sea que visites el país, vivas en Venezuela, o simplemente desde afuera quieras saber qué está pasando, esto es lo que debes saber.

1. Todo está marcado en dólares

Ya sea en supermercados, peluquerías, restaurantes o bodegones, los precios están marcados en dólares con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

El economista Francisco Allen, gerente en la empresa Datanalisis, explicó a CNN en Español que tras el gran apagón de 2019 se ha visto una “dolarización de facto” en el país, por lo que es común ver circulando por la calle dólares, euros y pesos colombianos (estos últimos se ven mayormente cerca de la frontera).

El bolívar ha perdido progresivamente las tres funciones básicas que tiene el dinero: medio de transacción, unidad de cuenta y reserva de valor, es por ello que los venezolanos han perdido la confianza en su moneda de curso legal y han adoptado otras divisas para suplir esas funciones, comenta Allen.

2. La escasez de vuelto

Si pagas con dólares en efectivo, nada te asegura que vayan a tener vuelto para darte, pues los billetes de 1, 5 y 10 dólares son difíciles de encontrar.

Esto pasa por dos razones:

-Los dólares que ingresan al país en efectivo son de actividades de exportación en mercados informales, por lo que los billetes que llegan al país son de alta denominación.

-Además, el Banco Central de Venezuela no tiene relaciones con la Reserva Federal estadounidense, por lo que no se pueden sustituir los billetes en circulación por otros de menor denominación, remplazar los que estén viejos o rotos ni inyectar dólares al mercado local.

3. No se usan céntimos en el país

El uso de céntimos en Venezuela es prácticamente inexistente. Ya sea en dólares, euros o pesos colombianos, las monedas no son una opción que se contemple a corto o mediano plazo en el país.

4. Pagar con varias divisas

Si no hay billetes de baja denominación, es normal que los comercios te ofrezcan otro producto para ajustar la cuenta o te transfieran la diferencia por pago móvil, una operación que solo necesita la cédula y el número de teléfono.

Otra opción es combinar métodos de pago, como puede ser dólares, bolívares en efectivo y pasar la tarjeta. Cualquier combinación de ese tipo debe ser recibida. “Un día me pagaron 20 dólares en efectivo, un billete de 100 bolívares y pasaron por tarjeta el resto, unos 13,08 bolívares”, comenta a CNN en Español Carlos Uzcátegui, encargado de un restaurante en Mérida, Venezuela.

5. El dólar y el euro a menudo valen lo mismo

En Venezuela, es común que el cambio de dólares sea 1 a 1, pues a pesar de que el euro tiene una mayor cotización, el dólar es de más fácil circulación y aceptación, pues hay lugares en los que aún no aceptan la moneda europea.

6. Ventajas y desventajas de usar otras divisas en Venezuela

El economista Francisco Allen destaca los siguientes aspectos:

Ventajas:

-Son monedas más estables que el bolívar y sostienen mejor su poder de compra en el tiempo.

-Pueden facilitar las transacciones y el marcaje de precios.

-Podría llegarse a una estabilidad en los niveles generales de precios, aunque el impacto sería limitado.

Desventajas:

-Existen aún muchas limitaciones para la bancarización de las divisas. Si bien existen cuentas custodia en la banca nacional, no está permitido realizar transferencias interbancarias ni dentro del mismo banco, por lo que solo funcionan como una especie de caja fuerte.

-Desde marzo de 2022 entró en vigor el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) que supone el 3% de las operaciones realizadas en divisas, por lo que ahora es más costoso pagar en moneda extranjera.

-La cantidad de dólares, euros o pesos que entra al país es limitada, lo que conlleva a una deficiencia y deterioro de los billetes que circulan en el mercado local.

Es por ello que las personas siguen alternando las divisas según sus necesidades, como es el caso de Daniela Vivas, joven venezolana de 21 años que hace sus compras en bolívares. “Antes de salir a comprar saco las cuentas y cambio mis dólares a la cantidad que necesito según la tasa del BCV”, cuenta a CNN en Español.

Al pagar de esta manera se libra de cualquier problema por vueltos, billetes deteriorados, y el impuesto del IGTF, lo que la ayuda a ahorrar algo de dinero.

7. ¿Con qué es mejor pagar?

El método de pago va a depender de muchos factores. El IGTF que se aplica a las compras en divisas es un aspecto importante a tomar en cuenta, al igual que la aceptación limitada del euro.

El economista Francisco Allen recomienda que para alguien que llegue de afuera es mejor tener dólares, pues los precios generalmente están publicados en esa moneda, son mayormente aceptados y es muy posible que un comercio quiera recibir los euros a una tasa 1 a 1 con respecto al dólar, algo que desfavorecería al que posee los euros.

Asimismo, Allen explica que una buena alternativa sería pagar con tarjeta de crédito internacional, y si es de viajero, libre de comisión por uso en el extranjero, mejor, pues pagando con ella no se incurre en el IGTF.

8. ¿Es práctico tener una cuenta de banco en Venezuela?

Para poder salir con tranquilidad en Venezuela es importante llevar varios métodos de pago, por lo que tener una cuenta de bolívares en el país es deseable.

No obstante, el experto en economía Francisco Allen recomienda que las cantidades depositadas sean manejadas con precaución, pues podría darse un cambio repentino por parte de las autoridades que tenga un impacto directo en las cuentas.

Es por ello que muchos venezolanos mantienen sus cuentas en bolívares con cantidades casi exactas a la que van a gastar en el día.

9. ¿Cómo ahorrar? Mejor en dólares

Allen asegura que es mejor ahorrar en dólares que en bolívares, pues así se preserva el valor del dinero.

“Si ahorro en bolívares puede que después no valga lo mismo. Un día puedo tener lo equivalente a US$ 20 y al siguiente se puede convertir en US$ 12”, explica a CNN en Español Alejandra Hernández, camarera venezolana.

Sin embargo, el economista también destaca que en Venezuela existe la “inflación en dólares”, donde la divisa va perdiendo progresivamente su poder de compra. Es por ello que recomienda poner a producir cualquier excedente en ingresos, bien sea a través de la inversión en el mercado de capitales, un emprendimiento o la compra de activos productivos.

10. La tasa de cambio es “impredecible”

“Las oscilaciones son muy variadas e impredecibles, por ejemplo, durante enero la tasa de cambio en el mercado paralelo se incrementó 24,47%, mientras que entre el 1 y 31 de marzo aumentó apenas 0,20%”, explica Allen.

La tasa oficial del BCV se publica diariamente (los días hábiles) y se puede ver en la página web del banco. Esta es la tasa que rige las operaciones en comercios formales, entes públicos y pagos de servicio.

Para trámites informales (operaciones de cambios de divisas interpersonales) se suele tomar como referencia la tasa paralela, la cual se actualiza dos veces al día y se publica en redes sociales a través de cuentas de dominio público, donde la principal es Monitor Dólar Venezuela.

La idea de adoptar una única divisa en Venezuela como moneda de curso corriente sigue siendo lejana, pues el economista Francisco Allen explica que aún existen muchas restricciones para el acceso de divisas (sanciones, inexistencia de convenios) al país, por lo que comercios, empresas y consumidores se han flexibilizado y suelen aceptar diferentes medios de pago.

Apps que se usan en Venezuela para pagar: Binance, PayPal, Zelle y pago móvil

Para pagar en Venezuela es normal que escuches alguna de estas modalidades. Aquí, lo que debes saber.

Binance: Es una plataforma de intercambio de criptomonedas con el mayor volumen de usuarios del mundo. Para crear una cuenta solo es necesario ingresar el correo electrónico y la contraseña.

“Binance me permite tener mi dinero en USDT (una criptomoneda anclada al dólar) y cambiarlo de manera inmediata por bolívares”, comenta el venezolano Anthony Zambrano, quien usa esta plataforma regularmente.

PayPal: Un servicio de pagos en línea que permite a las personas y a las empresas realizar transferencias electrónicas de dinero. Con PayPal se puede enviar, recibir y mantener fondos en diferentes monedas.

Zambrano indica que PayPal se debe usar para vender y comprar artículos personales y de servicio, pues si se usa para otro tipo de transacciones se corre el riesgo de que bloqueen la cuenta por las condiciones y términos de PayPal.

Pago móvil: Un servicio digital que permite realizar pagos interbancarios en línea utilizando un número de teléfono previamente asociado. Se puede hacer desde la aplicación de distintos bancos como el BDV, BBVA, entre otros. Es equiparable al Bizum en España.

Zelle: Una red de pagos online en dólares que funciona con bancos de Estados Unidos. Es muy popular por su utilidad para comprar y vender productos en dólares. Es importante destacar que para usarlo es necesario tener una cuenta de banco en Estados Unidos.

Carolina Melo de CNN en Español contribuyó con este reporte.