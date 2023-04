Juan Guaidó, sobre Petro: "Se puso del lado de la dictadura" de Maduro

Mira lo que dijo Juan Guaidó sobre Gustavo Petro 1:31

(CNN Español) -- El opositor venezolano Juan Guaidó dijo este jueves que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, "se puso del lado de la dictadura", en referencia al Gobierno del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Tras una semana marcada por polémicas entre Guaidó y el Gobierno de Colombia en el marco de la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, el opositor venezolano llegó este martes a Miami y este jueves habló de Petro, del canciller ruso Sergey Lavrov y de otros temas.

"(Petro) se puso del lado de la dictadura, no de los perseguidos políticos, de los que han violado derechos humanos. Y eso lo marca su agenda: cada vez que ha ido a Venezuela, y ha ido varias veces a Venezuela, no ha tenido un minuto en la agenda para reunirse con, por ejemplo, indígenas desplazados por destrucción del Amazonas (...), no ha tenido un minuto en la agenda para víctimas de derechos humanos", aseguró Guaidó este jueves en una rueda de prensa en Miami.

Guaidó llegó a Estados Unidos desde Bogotá, Colombia, donde se encontraba para asistir a la Conferencia sobre el Proceso Político de Venezuela, que se llevó a cabo este martes 25 de abril y a la que, según el opositor venezolano, fue invitado por el canciller de Colombia, Álvaro Leyva.

Sin embargo, Leyva negó que se hiciera la invitación y aseguró este martes de la Conferencia que Guaidó ingresó a territorio colombiano de manera inapropiada y que corría riesgo porque "en Colombia se cumple la ley".

"Nunca había visto a un canciller mintiendo como el canciller Leyva", señaló Guaidó en la rueda de prensa de este jueves.

Y sobre Petro y el Gobierno de Colombia añadió: "¿Qué esperamos ahora? Que se ponga del lado de los derechos humanos, que se ponga del lado de la vida, como él mismo lo dijo en su campaña. Eso es lo que esperamos de cualquier país democrático".

Sobre la visita del canciller de Rusia, Sergey Lavrov, a Venezuela la semana pasada -en la que ambos países previeron ampliar sus acuerdos de cooperación-, Guaidó dijo que el ministro ruso "dio instrucciones para desestabilizar el continente".

"No fue a decirle a Maduro que respetara la vida de los defensores de los Derechos Humanos, tienen a Navalny preso en Rusia. A eso enfrentamos en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y por eso estoy aquí para buscar protección para esos vulnerables, para llevar la voz de millones”, comentó.

Versiones contradictorias sobre lo sucedido entre Guaidó y el Gobierno de Colombia

Colombia dijo que no deportó ni expulsó al opositor del país tras su llegada a Bogotá en el marco de la Conferencia; en tanto, Petro añadió que su entrada al país fue ilegal y que, si entraba a suelo colombiano con su pasaporte y pedía asilo, "con mucho gusto se le hubiera ofrecido". Asimismo, el presidente de Colombia aseguró que a Guaidó se le ofreció un permiso de tránsito.

Guaidó, por su cuenta, comentó antes de viajar a EE.UU. que lo obligaron a salir de Colombia "después de 70 horas de camino para llegar a Bogotá, saltándome la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro".

"La persecución de la dictadura se extendió, lamentablemente, hoy a Colombia”, agregó.

Con información de Osmary Hernández, Juan Carlos López, Ana María Mejía, Fernando Ramos, Florencia Trucco, Duarte Mendonca, Irene Nasser y Vasco Cotovio de CNN.