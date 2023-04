Un pasajero de crucero desaparece traes caer por la borda durante viaje de Australia a Hawai

El crucero Quantum of the Seas, operado por Royal Caribbean Cruises, atracó en Singapur el 9 de diciembre de 2020. (Ore Huiying/Bloomberg/Getty Images)

(CNN) -- La Guardia Costera de EE.UU. busca a un pasajero australiano que se habría caído por la borda de un crucero que viajaba de Brisbane a Hawai.

En un comunicado, la guardia costera dijo que había recibido un informe del crucero Quantum of the Seas este martes por la noche, de un hombre al agua a unas 500 millas (805 kilómetros) al sur de Kailua Kona, Big Island.

El crucero permaneció en el lugar durante unas dos horas y desplegó seis salvavidas en un intento por salvar al pasajero, pero reanudó su viaje cuando no se encontraron rastros de él, dijo la guardia costera.

Un helicóptero Hércules de la Guardia Costera de EE.UU. realizó una búsqueda aérea del área durante seis horas este miércoles y reanudó la búsqueda con las primeras luces del día este jueves, dijo la guardia costera.

Royal Caribbean emitió un comunicado confirmando la desaparición de un pasajero.

publicidad

“Mientras navegaba a través del Pacífico, un huésped a bordo del Quantum of the Seas cayó por la borda”, dijo la compañía en un comunicado, según Nine News, afiliada de CNN.

“La tripulación del barco lanzó de inmediato una operación de búsqueda y rescate y está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales”, agregó.

Una pasajera a bordo del barco, Georgina Thompson, le dijo a Nine News que ella y su esposo estaban en la cama cuando escucharon la llamada "Oscar, oscar, oscar", el código de la línea de cruceros para "hombre al agua".

“Había luces, ya sabes, las grandes luces brillando en el océano”, dijo.

Quantum of the Seas es un viaje de 16 días que partió de Brisbane, Australia, el 12 de abril y está programado para llegar a Honolulu, Hawai, el 28 de abril.

El barco hizo su viaje inaugural en 2014 desde Southampton a Nueva York, y en ese momento fue calificado como el "crucero más inteligente del mundo" con camareros robot y funciones de paracaidismo en la cubierta.

Tiene 16 pisos de altura y tiene espacio para 4.500 pasajeros y una tripulación de 1.500 personas, según el sitio web de la compañía de cruceros.