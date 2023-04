(CNN) -- Antes de la sexta y última temporada de su exitoso drama real “The Crown”, Netflix les ofreció a los seguidores de la serie un primer vistazo a los actores que interpretarán al príncipe William y Kate Middleton.

Las imágenes publicadas por Netflix este jueves muestran a los actores recién llegados a la televisión Ed McVey y Meg Bellamy como los futuros príncipe y princesa de Gales en los próximos episodios, que se espera que representen los primeros días de su noviazgo como estudiantes en la Universidad de St. Andrews en Escocia.

A first look at Prince William (Ed McVey) and Kate Middleton (Meg Bellamy) from the sixth and ~final~ season of The Crown, coming later this year. pic.twitter.com/1xsZuXEFUC

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) April 27, 2023