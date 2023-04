Dolarización: ¿es posible en Argentina? 1:18

(CNN Español) -- El lunes 1 de mayo comenzará a regir el nuevo piso en el Impuesto a las Ganancias, una retención que pagan los trabajadores de Argentina derivada de su salario.

El Ministerio de Economía anunció este martes un nuevo monto del mínimo no imponible a la cuarta categoría. A partir de este lunes, quienes cobren mensualmente en bruto, o sea, antes de los descuentos legales, menos de 506.230 pesos argentinos (equivalente a US$ 1079 según el cambio en el mercado paralelo el viernes) no se verán afectados por este impuesto. Esta medida beneficiará a unos 250.000 empleados registrados en todo el país.

Por otra parte, también se anunció una deducción especial incrementada para los salarios que superen los 506.230 pesos y sean inferiores o iguales $ 583.851 pesos (US$ 1244). De esta manera, la deducción para dichos salarios será menor que la impuesta hasta abril.

¿Qué es el Impuesto a las Ganancias?

Según explican fuentes oficiales, el Impuesto a las Ganancias es un impuesto nacional que se deduce de los haberes o rentas obtenidos durante el año calendario, es decir sobre el salario de los trabajadores en Argentina.

El estado es quien ajusta la base sobre la cual se calcula el pago de este impuesto. Desde enero de este año, los salarios que no superaban los 404.062 pesos (US$ 861), inclusive, no pagaban el impuesto a las Ganancias.

Por su parte, la deducción especial incrementada se computaba entre los 404.062 pesos (US$ 861), y 466.017 pesos (US$ 993) brutos.

El cálculo para definir cuál es el piso en la escala salarial que tributa este impuesto se realiza tomando como referencia la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que fue del 25,29% entre octubre de 2022 y febrero de 2023, según el último dato publicado.

Más adicionales eximidos del pago de Ganancias

El ministro de economía, Sergio Massa, también anunció tras una reunión con representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la eximición del pago de Ganancias a una serie de adicionales, beneficiando a más de 600.000 trabajadores en relación de dependencia.

En el acuerdo se estableció dejar eximidos del pago del impuesto los bonos por productividad, fallo de caja y conceptos de similar naturaleza; la retribución por movilidad, viáticos, las horas extras, adicionales por turno rotatorio y similares.