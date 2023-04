Qué saber de "Guardianes de la Galaxia Vol. 3" antes de su estreno: ¿será la última película?

De izquierda a derecha, Mantis (interpretada por Pom Klementieff), Drax (Dave Bautista), Star-Lord (Chris Pratt) y Nebula (Karen Gillan) en "Guardianes de la Galaxia Vol. 3". (Crédito: marvel.com)

(CNN Español) -- Atención, fans de Marvel. Llegó el momento de "salvar la galaxia" (de nuevo, por tercera vez).

La tercera entrega de "Guardianes de la Galaxia" llega a la pantalla grande en unos días y traerá de regreso a Peter Quill/Star-Lord, Gamora, Rocket, Groot, Drax, Nebula y más personajes de la exitosa franquicia de Marvel.

"Guardianes de la Galaxia Vol. 3" llega a las salas el 4 de mayo en Latinoamérica y el 5 de mayo en Estados Unidos.

La película es una de las más anticipadas del MCU, pues ha estado en preparación desde 2019 y sus personajes se han ganado el cariño del público.

A continuación, te damos los detalles que necesitas saber antes del estreno.

¿Será la última película de "Guardianes de la Galaxia"?

Sin darle vueltas al asunto: sí.

"Guardianes de la Galaxia Vol. 3" es el último capítulo que tendrá esta franquicia, como ya se sabía con anterioridad.

Los miembros del reparto han hablado al respecto, entre ellos Dave Bautista, quien interpreta a Drax. En enero, el actor dijo que ama al personaje y que está muy agradecido con él, pero que siente "alivio" de que finalmente se acabe.

"No todo fue agradable. Fue duro interpretar ese papel", añadió. "El proceso de maquillaje me estaba agotando. Y no sé si quiero que Drax sea mi legado: es una interpretación boba, y yo quiero hacer cosas más dramáticas".

En un video titulado "One Last Ride" en el YouTube de Marvel Entertainment, las estrellas del reparto, James Gunn —director de la franquicia y ahora co-CEO de DC Studios— y productores hablaron sobre su experiencia en las películas y lo enriquecedor que fue.

"Para todos y cada uno de nosotros, vivir dentro del Universo Marvel ha sido muy especial. Todo el mundo viene a trabajar con la misma ilusión desde el primer día", comenta en el video Zoe Saldaña, quien interpreta a Gamora.

"Formar parte de algo que es tan universalmente querido es especial. Es difícil expresarlo con palabras. Ha sido increíble", menciona en el mismo video Chris Pratt, que interpreta a Peter Quill/Star-Lord.

Sinopsis y reparto

Los avances de la película ya nos han dejado ver un poco de lo que tratará.

En el primer tráiler del filme, que se publicó en diciembre del año pasado, se puede ver a Star-Lord (interpretado por Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista), Nebula (Karen Gillan), Mantis (Pom Klementieff), Groot (voz de Vin Diesel) y Rocket Raccoon (voz de Bradley Cooper). A Rocket, en particular, se le ve mucho, incluso en una escena retrospectiva en la que es un pequeño mapache espacial, lo que promete a los espectadores una historia de fondo.

Gamora está menos presente en ese tráiler, pues tras los acontecimientos de "Vengadores: Endgame" de 2019 ya no es consciente de su asociación con el equipo. Los fans de Marvel están ansiosos por ver cómo se incorporará a la historia del volumen 3, y si de alguna manera recordará a sus amigos (y su amor por Peter Quill/Star-Lord).

El segundo tráiler —y el último hasta ahora— se estrenó el domingo del Super Bowl 2023. En él, se dan algunas pistas sobre cómo Peter Quill/Star-Lord afronta la pérdida —y el regreso— de su amada Gamora.

La sinopsis en la página web de Marvel dice: "En 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' de Marvel Studios, nuestra querida banda de inadaptados tiene un aspecto un poco diferente estos días. Peter Quill, aún conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo para defender el universo y proteger a uno de los suyos. Una misión que, de no completarse con éxito, podría suponer el fin de los Guardianes tal y como los conocemos".

Además de los personajes ya mencionados como parte del primer tráiler, la tercera película de "Guardianes de la Galaxia" incluirá, según IMDb, a Ayesha (interpretada por Elizabeth Debicki), Kraglin (Sean Gunn), Stakar Ogord (Sylvester Stallone), Adam Warlock (Will Poulter), The High Evolutionary (Chukwudi Iwuji), entre otros.

Con información de Marianne Garvey, Lisa Respers France, Dan Heching, Alli Rosenbloom y Brian Lowry, de CNN.