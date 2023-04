(CNN) -- Partes del sur de Estados Unidos nuevamente corren el riesgo de enfrentar tormentas severas este viernes, que podrían traer vientos dañinos, granizo grande y la posibilidad de tornados a millones de personas en el centro-norte de Texas.

Más de 12 millones de personas en Texas, incluso en el área de Dallas-Fort Worth, están bajo un riesgo significativo de tormentas severas, según el Centro de Predicción de Tormentas.

Se espera que los impactos más extremos de la tormenta, que incluyen vientos dañinos y granizo de al menos 5 centímetros de ancho, golpeen el centro-norte de Texas entre las 3 p.m. y las 9 p.m. hora local, dijeron meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional en Fort Worth.

Las condiciones inminentes llevaron al Centro de Predicción de Tormentas a emitir lo que llama una alerta de mayor riesgo de tormentas severas, una designación de gravedad en el Nivel 3 de 5, para aquellos en el área de Dallas-Fort Worth.

“El granizo grande será la principal amenaza con las supercélulas, con un par de instancias de piedras de más de 8 centímetros posibles”, advirtió el centro de predicción.

En otros lugares, existe un riesgo leve, Nivel 2 de 5, de tormentas severas que se extienden desde el sur de Texas hasta las fronteras de Texas-Oklahoma y Texas-Arkansas, donde es posible que haya granizo grande, vientos fuertes y un par de tornados aislados, según el centro de predicción. Las ciudades en esa área de riesgo incluyen Houston, San Antonio, Austin y Corpus Christi.

We have the potential for another round of severe storms on Friday afternoon and evening. Main hazards will be large hail and damaging winds, though a tornado or two is possible. This will include DFW and areas south. #dfwwx #ctxwx #txwx pic.twitter.com/HtnU5y1cH9

— NWS Fort Worth (@NWSFortWorth) April 27, 2023