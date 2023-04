(Crédito: Sony Music Latin)

(CNN Español) -- El nombre de Beéle ha rondado en la escena musical desde hace relativamente pocos años.

En 2019, cuando lanzó “Loco”, su primer tema, tuvo la suerte que muchos desean: su internacionalización llegó con tan solo una canción bajo el brazo. Tenía a penas 16 años cuando el tema se hizo viral y su nombre no solo retumbaba por las calles de su natal Barranquilla, en Colombia.

“Loco fue la primera y la que a mi me sacó completamente a probar otros países. La que hoy en día también sigo promocionando. Es la canción que a mí me ha abierto las puertas en todo el mundo, cuando salió fue número uno en casi 16-20 países”, cuenta Beéle a Zona Pop CNN desde un estudio de grabación en Miami, poco antes del estreno de su más reciente sencillo, “Guaro”.

“Estoy muy emocionado por todo el proceso que he tenido que vivir. Todo hasta el día de hoy ha sido muy lindo, han sido días llenos de aprendizajes, sesiones llenas de mucho amor, de mucha pasión y mucha música”, dice el intérprete.

A pesar de tener 20 años y de haber empezado en la industria hace cuatro, Beéle ya suma en su repertorio colaboraciones con artistas de la talla de Maluma, Piso 21, TINI, Lenny Tavárez y Feid, entre otros.

¿Cómo comenzó su carrera musical?

Los inicios autodidactas de Beéle

Su cuarto y una guitarra fueron los confidentes de Beéle en su adolescencia. Su curiosidad es lo que lo llevó a explorar la música entre los 10 y 12 años, edad en las que empezó a componer sus primeros temas.

“Soy muy curioso y a veces no me doy cuenta en qué momento me envicio de las cosas. La música es algo de eso. Mis principios básicamente fueron una guitarra, aprender yo mismo, estar encerrado en el cuarto, buscando la manera de vaciar todo lo que mi mente y mi corazón sentían en ese momento”, explica el cantante a Zona Pop CNN.

“A los 16 fue el punto en donde empezó mi carrera, ya todo fue viéndose diferente. La música para mi fue cobrando vida y fue llenándose completamente mi cuerpo de ese tipo de sensaciones y emociones”, agrega.

Poco después llegó la colaboración con Ovy On The Drums, “Inolvidable”. Esta fue una oportunidad que Beéle no desperdició, al fin y al cabo, no muchos tienen la fortuna de trabajar con el productor de Karol G, quien está detrás de temas como “Tusa”, “Provenza”, “Bichota”, entre otras.

¿Cómo fue ese primer acercamiento con el productor? “Yo siento que la vibra fue la que nos llamó. Desde la primera vez que me vi con él me había dicho que quería hacer esa canción conmigo, que era un tema que ya yo tenía compuesto desde hace rato”, recuerda Beéle.

Fue un éxito: acumula más de 193,8 millones de reproducciones en Spotify y supera los 308 millones de views en YouTube. Este triunfo, dice Beéle, no se lo esperaba… menos con una balada.

“Esa canción la escribí como a los 14 años. Ni siquiera había escrito Loco. Aprendí que muchas de las canciones que hago siempre [tengan] como ese flow inmortal, que no importa en cuanto tiempo salgan, siempre causen algo”, dice.

La nueva camada musical colombiana

Desde hace años Colombia figura como uno de los países latinos con más proyección de talento musical. Desde Carlos Vives, Shakira, pasando por Juanes, Fonseca o hasta Sebastián Yatra, Maluma o J Balvin. Las canciones de sus artistas han dominado las listas radiales y ahora de streaming.

Sin embargo, una nueva camada de talento, entre los que está Beéle, llama la atención a nivel mundial.

Artistas como Ryan Castro y Blessd suenan cada día más en las listas de reproducciones y sus giras incluyen países no solo del continente americano, sino que también Europa está tendida a los pies de los colombianos.

¿Qué es lo que ocurre actualmente con Colombia?

“A mi parecer, estamos en un punto en donde todos se están motivando y están sacando lo que siento que representa a Colombia. Muchas personas trabajan de la manera correcta, mostrando su talento, exponiéndolo”, dice Beéle.

El cantante cuenta con una colaboración junto a Blessd, “Enchulao” y destaca precisamente el crecimiento de sus compatriotas, algo que beneficia al nuevo talento urbano directamente.

“Lo que ha pasado con Ryan (Castro) y Blessd ha sido superincreíble y también grandioso para Colombia en general, porque también nos representa muchísimo la música que ellos hacen”, agrega.

La espiritualidad y Beéle

En la prensa extranjera destacan una cualidad de Beéle: su acercamiento con Dios y cómo vive su espiritualidad. Y es que para algunos sorprende que un joven de 20 años sea abiertamente creyente. No es el único de esta nueva camada: Blessd (de bendito, en inglés) también es otro que abiertamente ha profesado su fe. Camilo Echeverry también es otro que vive su espiritualidad tanto en sus canciones como en entrevistas, redes sociales y conciertos.

“Todos hemos tenido que pasar por procesos tanto espirituales como personales. Lo que siento que ha pasado con mi vida ha sido un encuentro completamente con Dios en todo este proceso y que, para mí, desde mi punto de vista, todo se lo debo a él”, explica.

Para el cantante, estar centrado en su espiritualidad lo ha ayudado a mantener los pies en la tierra, cuenta.

“No me dejo cegar por lujos ni nada de eso, ya que también uno sabe y tiene en cuenta el amor de Dios y lo importante que son las pequeñas cosas en esta vida como tenerlo a él en el corazón. Ahí uno entiende mucho más que vale la pena avanzar con esa espiritualidad y esa esperanza y no con ambición”, agrega.