Howell Emanuel Donaldson III escucha a las familias de sus víctimas hablar durante una audiencia en el Tribunal de Circuito de Florida el lunes 1 de mayo en Tampa. (Crédito: Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times/Zuma Press)

(CNN) -- Un hombre acusado de matar a cuatro personas en encuentros al azar en el área de Seminole Heights en Tampa, Florida, en el otoño de 2017, se declaró culpable de cuatro cargos de asesinato y fue sentenciado a cadena perpetua este lunes.

Howell Donaldson III cambió su declaración de inocente a culpable este lunes por la mañana y fue sentenciado a cuatro cadenas perpetuas consecutivas por sus crímenes, según Mike Moore, oficial de Información Pública de la Corte del 13º Circuito Judicial de Florida.

Los fiscales de Hillsborough habían dicho anteriormente que solicitarían la pena de muerte si el caso hubiera llegado a juicio.

La declaración de culpabilidad y la cadena perpetua se producen más de cinco años después de que cuatro personas fueran baleadas en Seminole Heights en incidentes separados en el transcurso de varias semanas en octubre y noviembre de 2017.

Según la Policía, las cuatro víctimas, aparentemente sin relación entre sí, fueron asesinadas —pero no fueron víctimas de robo— mientras caminaban solas por la noche en un radio de 800 metros, lo que hizo temer que hubiera un asesino en serie suelto. Los agentes rodearon el arbolado barrio, aconsejando a los residentes que no salieran solos, que estuvieran alerta y mantuvieran encendidas las luces de sus porches. Algunos residentes dejaron de sacar a pasear a sus perros, de salir a correr, de dar paseos o de esperar el autobús solos, diciendo que ya no se sentían seguros.

La Policía difundió dos videos borrosos de un sospechoso de los asesinatos, sin resultado. Por fin se produjo un avance en noviembre, cuando el encargado de un McDonald's local avisó a la Policía que un empleado le había entregado un arma de fuego para que la guardara y tenía intención de abandonar el estado, según la Policía.

Ese empleado, Donaldson, había comprado el arma de fuego, que estaba relacionada con los tres primeros asesinatos, según una declaración jurada criminal. Además, los datos de localización de teléfonos móviles conectaban a Donaldson con una dirección en Seminole Heights cercana a los escenarios de los tres primeros asesinatos en las mismas fechas y horas que estos, según la declaración jurada criminal.

Benjamin Mitchell, de 22 años, estudiante a tiempo completo del Hillsborough Community College, fue asesinado a tiros en una parada de autobús del barrio de Seminole Heights el 9 de octubre.

Monica Hoffa, mesera de 32 años, fue asesinada a tiros el 11 de octubre. Su cuerpo fue encontrado dos días después en un estacionamiento vacío.

Anthony Naiboa, de 20 años, que padecía autismo y acababa de empezar un trabajo temporal empaquetando suministros de ayuda para las víctimas del huracán en Puerto Rico, fue tiroteado el 19 de octubre cuando se subió accidentalmente al autobús equivocado y acabó en Seminole Heights.

Ronald Felton, de 60 años, que trabajaba en construcción y tenía tres hijos adultos, recibió un disparo en la espalda el 14 de noviembre.

CNN se puso en contacto con el abogado de Donaldson para que hiciera comentarios.