Nuevos detalles del incendio en estación migratoria en Ciudad Juárez 4:10

(CNN Español) -- Un juez de México vinculó a proceso este domingo a Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, por presunto ejercicio ilícito del servicio público, tras el incendio ocurrido en la estación migratoria en el que murieron 40 personas detenidas.

El Consejo de la Judicatura Federal informó en un breve comunicado que un magistrado del Centro de justicia penal federal de Ciudad Juárez concedió cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación y que el procesado deberá seguir presentándose cada 15 días ante el tribunal.

“Quedé vinculado a proceso, el juicio no se termina, sigo yo en la condición constitucional de guardar silencio, no hacer declaraciones en relación al proceso. Me sigo acogiendo a la garantía constitucional”, dijo Garduño a la salida de la audiencia.

El abogado del funcionario dijo a los medios presentes en el tribunal que presentarán un amparo para que se revise la decisión del juez ya que considera que el nivel probatorio es “bajo”.

El 27 de abril se cumplió un mes del incendio que además de los 40 fallecidos dejó varios heridos. Aunque hay al menos ocho señalados como presuntos responsables, entre ellos funcionarios de alto nivel, todavía no hay sentenciados.