(CNN Español) -- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Santiago Peña, presidente electo de Paraguay, mantuvieron una conversación telefónica en la cual acordaron trabajar para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países en un corto plazo, de acuerdo con un comunicado de la cancillería venezolana.

"El gobierno bolivariano extiende sus buenos deseos a la República de Paraguay, y renueva su disposición y voluntad para trabajar de forma constructiva y respetuosa a favor de los intereses comunes de nuestras naciones", explicó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El domingo, tras conocer su victoria, Peña había adelantado su intención de restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela en una entrevista con un medio local.

“Creo que no hay ninguna duda, el reconocer a un gobierno no implica que el Paraguay no pueda ser una voz en defensa de principios y valores”, explicó Peña al canal LaTele.

“Creemos que hay que enriquecer la democracia. Nuestra voz siempre va a ser una voz de apoyo al pueblo venezolano”, agregó.

Paraguay rompió sus relaciones diplomáticas con Venezuela en enero de 2019 y retiró su personal diplomático del país. El anuncio se dio tras la toma de posesión de Maduro para el período 2019-2025.