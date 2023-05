Imágenes poco vistas de la Met Gala muestran el aspecto relajado de los famosos

Siguen las críticas por histórico vestido usado por Kim Kardashian 0:47

(CNN) -- La Met Gala de este año, conocida como la noche más importante de la moda, vuelve este 1 de mayo, y este año las estrellas no faltarán a la cita bajo el lema "En honor a Karl", cuatro años después de la muerte del gigante de la moda Karl Lagerfeld.

El acto, celebrado en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, coincide con la inauguración de una retrospectiva de la obra de Lagerfeld en el Costume Institute del museo. El diseñador alemán fue conocido sobre todo por llevar la dirección creativa de Chanel durante más de tres décadas y de Fendi durante medio siglo, pero también dejó su impronta en Chloé, Patou y Balmain a lo largo de su carrera, además de dirigir su propia marca homónima.

Aunque las fotos de la alfombra roja de la Met Gala son accesibles al instante, la documentación de la fastuosa gala ha cambiado en los últimos años, ya que los fotógrafos se han limitado en gran medida a captar las entradas de los asistentes, muy posados; las imágenes que salen de la zona de prensa, estrechamente controlada, son pulidas y repetitivas. Para ver a los famosos relajados (por ejemplo, a Bella Hadid y Marc Jacobs reunidos en el baño para fumar) hay que recurrir a las fotos de después de la fiesta o a sus perfiles de Instagram.

Las imágenes de las galas de antaño atraen por su factor nostálgico y su estilo retro, pero también revelan un ambiente más relajado.

La fotógrafa Rose Hartman, que fotografió la gala durante décadas hasta principios de la década de 2000, recordó por teléfono una época en la que había más libertad para moverse y relacionarse con los asistentes. En 1986, fotografió a la actriz Lynda Carter y a Blaine Trump riendo a carcajadas.

publicidad

"Estaban tan contentas hablando entre ellas en lugar de posando", dijo Hartman a CNN en 2020. "Siempre que puedo intento captar a personas que están comprometidas entre sí".

El fotógrafo Ron Galella, quien ha fotografiado la gala desde 1967, tenía un sistema preparado para captar las mejores instantáneas, desde las llegadas al guardarropa hasta la planta del museo y la cena. "Era fácil fotografiar el interior", escribió por correo electrónico en 2020. "Una tarjeta de prensa de Nueva York era todo lo que necesitabas para entrar". (Cuando los pases de prensa acabaron siendo limitados, hubo años en los que se coló por la entrada de empleados).

A lo largo de las décadas, desde su primera edición en 1948, la gala ha pasado de ser una ostentosa fiesta celebrada en locales como el Rainbow Room de Manhattan a convertirse en un espectáculo de moda. La alta sociedad y los artistas han cedido el protagonismo a las celebridades de primera fila, que son noticia por su forma de interpretar o despreciar el tema de la noche.

El tema se basa en la nueva exposición del Costume Institute, como la de este año, "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty". Otros temas se inclinaron más hacia lo conceptual, desde "Camp: Notes on Fashion" de 2019 y "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" de 2018. Pero también se ha honrado a diseñadores individuales en años anteriores, incluyendo a Rei Kawakubo en 2017, y Alexander McQueen, el año después de su muerte, en 2011.

El viraje en la lista de invitados y el ambiente se debió en gran medida a un cambio generacional de visión. En los años 70, Diana Vreeland, editora de Vogue, convirtió la gala en la velada inaugural de las grandes exposiciones del Instituto e invitó a la crème de la crème del mundo de la moda y la sociedad neoyorquina. Su sucesora, Anna Wintour, ha favorecido a músicos, actores y figuras del espectáculo de alto nivel, utilizando las entradas de cinco cifras del evento para recaudar millones de dólares cada año.

En 1999, el primer año de Wintour como presidenta del evento, Hartman tomó una fotografía de la redactora jefe de Vogue entrando con el antiguo redactor jefe André Leon Talley, fallecido en 2022. La imagen de ambos es alegre, con los dos editores resplandecientes en sus trajes y en movimiento.

"Me encanta el hecho de que caminen en lugar de estar de pie", afirma Hartman. "Me encanta el gesto de sus movimientos".

El vasto archivo de imágenes de la Met Gala de Galella, que publicó en un libro en 2019, también muestra los gestos entrañables entre las celebridades cuando no anticipan el flash de una cámara. En 1983, fotografió a la supermodelo Iman y a la diseñadora Paloma Picasso riendo mientras el marido de Picasso se agachaba para abrazar por la cintura a la escultural Iman. En 1995, captó a Christy Turlington burlándose aparentemente de Kate Moss, deslizando un dedo por la espalda peligrosamente escotada del vestido blanco de Moss.

Galella cree que es un sentimiento universal querer ver a la élite del espectáculo y la moda bajar la guardia. "Los vemos en las películas, los vemos como superestrellas. Pero yo quiero verlos como seres humanos", declaró anteriormente a Forbes. "¿Cómo de guapos son cuando no están actuando?".