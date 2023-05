Padre cuya esposa e hijo están entre los 5 asesinados por un vecino en Cleveland, Texas, recuerda cómo se desarrolló la masacre

"Un pedazo de mi se fue con ella", dice madre de víctima de tiroteo 5:23

(CNN) -- Todavía se está llevando a cabo una persecución masiva en Texas, que involucra a más de 250 agentes de la ley de más de una docena de agencias que buscan al hombre sospechoso de disparar y matar a cinco de sus vecinos, incluido un niño pequeño, después de que se le pidió que dejara de disparar su rifle cerca de su casa, dicen las autoridades.

Wilson García le dijo a CNN que él y otras dos personas caminaron hasta la casa del sospechoso en Cleveland, Texas, el pasado viernes por la noche para pedirle que disparara su arma al otro lado de su patio porque los disparos ensordecedores estaban haciendo llorar al bebé de García.

Pero el sospechoso, identificado por la policía como Francisco Oropesa, de 38 años, se negó, dijo García. La policía fue llamada cinco veces para reportar las actividades del vecino, dijo, pero cuando llegó a la escena, ya era demasiado tarde.

Oropesa ya había entrado a la fuerza en la casa donde se alojaba el padre, disparándole primero a la esposa de García, Sonia Argentina Guzmán, en la entrada antes de dispararle a otros tres adultos y al hijo de García, Daniel Enrique Laso Guzmán, de 9 años, dijo el padre.

Oropesa había estado bebiendo esa noche, dijo el sheriff del condado de San Jacinto, Greg Capers.

García dijo que huyó de la casa después de que una mujer adentro le dijera que sus otros dos hijos lo necesitaban para sobrevivir. A esa mujer también la mató Oropesa, dijo.

“(Ella) vio cuando mi esposa cayó al suelo y se estaba muriendo, y me dijo que me tirara por la ventana porque mis hijos ya estaban sin su madre”, dijo García.

Cuando la policía llegó a la casa, encontraron que las víctimas habían recibido disparos “casi estilo ejecución” desde el cuello hacia arriba, dijo Capers a medios locales.

Las autoridades identificaron a las otras víctimas como Diana Velázquez Alvarado, de 21 años; Julisa Molina Rivera, de 31 años; y José Jonathan Cásarez, de 18. Aunque las autoridades informaron anteriormente que Daniel Enrique Laso-Guzmán tenía 8 años, García dijo que su hijo cumplió 9 en enero.

Ahora, Oropesa, de nacionalidad mexicana, podría estar en cualquier lugar ya que los investigadores no tienen indicios de su paradero y se acercan rápidamente a callejones sin salida en su búsqueda, dijo el agente especial a cargo del FBI en Houston, James Smith, en una conferencia de prensa este domingo.

Se ofrece una recompensa colectiva de US$ 80.000 por información que conduzca al arresto del sospechoso mientras las autoridades buscan justicia para las víctimas, que eran todos ciudadanos hondureños, y seguridad para la comunidad circundante.

“Lo consideramos armado y peligroso”, dijo Smith. “Está ahí afuera y es una amenaza para la comunidad”.

La búsqueda exhaustiva tiene "cero pistas", dice un funcionario del FBI

Como el agente especial del FBI, Smith, dijo que había "cero pistas" sobre el paradero de Oropesa hasta el domingo por la tarde, los investigadores están haciendo arduos esfuerzos para descubrir información.

Las autoridades habían estado rastreando el teléfono celular de Oropesa, pero lo encontraron abandonado el sábado, junto con algo de ropa, según Capers. Y aunque los perros rastreadores pudieron captar el olor de los artículos, luego lo perdieron, dijo.

Los agentes de la ley han estado yendo de puerta en puerta en busca de imágenes de cámaras de seguridad o cualquier otra información que los residentes puedan tener, dijo el sheriff Capers.

La cuantiosa recompensa por el arresto de Oropesa también se anunciará en vallas publicitarias en español que se instalarán en el área para instar al público a enviar pistas, dijo el sheriff.

“Puedo garantizarles que se ha puesto en contacto con algunos de sus amigos”, dijo Smith. “Simplemente no sabemos qué amigos son, y eso es lo que necesitamos del público, cualquier tipo de información”.

La esposa de Oropesa ha sido entrevistada varias veces y está en “contacto constante” con los investigadores, dijo el sheriff.

Los cuerpos de las víctimas serán repatriados a Honduras

Después de que las autoridades confirmaran que los asesinados eran todos ciudadanos hondureños, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras dijo que se está preparando para repatriar sus restos.

“El Gobierno de Honduras lamenta profundamente la pérdida de estas valiosas vidas y acompaña en su dolor a todos sus seres queridos. Exigimos a las autoridades pertinentes la detención del autor material de este terrible hecho y la aplicación de todo el peso de la ley”, dijo la dependencia en un comunicado.

García, cuya esposa e hijo fueron asesinados, le dijo a CNN que había 15 personas en la casa en el momento del tiroteo. Las autoridades dijeron anteriormente que había 10 presentes.

Este domingo, Capers se emocionó al hablar sobre Daniel Enrique Laso-Guzman.

“Mi corazón está con este niño de ocho años”, dijo Capers. “No me importa si estuvo aquí legalmente. No me importa si estuvo aquí ilegalmente. Él estaba en mi condado. Cinco personas murieron en mi condado, y ahí es donde está mi corazón: en mi condado, protegiendo a mi gente lo mejor que podemos”.

-- Marlon Sorto, Ashley Killough, David Williams, Rosa Flores, Claudia Domínguez, Raja Razek, Michelle Watson, Andy Rose, Keith Allen, Christina Maxouris, Holly Yan y Nouran Salahieh de CNN contribuyeron a este informe.