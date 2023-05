Lo que todos los clientes deben saber sobre los colapsos bancarios

¿Qué tan seguro está el dinero de ahorradores en los bancos de EE.UU.? 1:23

Nueva York (CNN) -- Seamos sinceros: si tienes una cuenta bancaria en Estados Unidos, escuchar sobre colapsos bancarios en los últimos meses no se siente muy bien.

Después de todo, se supone que un banco es el lugar más seguro y aburrido para guardar tu dinero, no la razón por la que recurres a Advil.

Bien, ¿adivina qué? Un banco sigue siendo el lugar más seguro para guardar tu dinero, y continuará siéndolo aunque algunos bancos colapsen de vez en cuando.

Esto es lo que necesitas saber para mantener las cosas en perspectiva, a pesar de los recientes cierres del First Republic, del Silicon Valley Bank y del Signature Bank.

¿Cómo sé que mi dinero está seguro?

Si tienes cuentas en una institución financiera que está asegurada por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), puedes estar tranquilo de que tus depósitos estarán cubiertos por lo menos hasta US$ 250.000. Y en algunas circunstancias podría ser más.

He aquí por qué: cada propietario de una cuenta de depósito estará asegurado hasta US$ 250.000, por lo que, por ejemplo, si tienes una cuenta conjunta con tu cónyuge, tu dinero estará asegurado hasta US$ 500.000. O si tienes tu propia cuenta de cheques personal y una cuenta de cheques comercial mancomunada en el mismo banco, tu dinero en cada una de esas cuentas estará asegurado hasta US$ 250.000.

La historia es similar en las cooperativas de ahorro y crédito aseguradas por el gobierno federal. Si ahí es donde guardas tu dinero, tus depósitos están asegurados por lo menos hasta US$ 250.000 por la Administración Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (NCUA, por sus siglas en inglés), que, al igual que la FDIC, está respaldada por la plena fe y crédito del Gobierno de EE.UU.

¿Cómo puedo saber si mi banco colapsará?

No puedes. Si un banco tiene problemas, solo aquellos que están al tanto de los libros tienen más probabilidades de verlo venir primero.

"[Los clientes] tendrían que hacer un seguimiento de los estados financieros, las presentaciones regulatorias, las declaraciones de auditoría y otros materiales de su banco para poder identificar las señales de alerta", dijo Marbue Brown, exejecutivo de experiencia del cliente de JP Morgan Chase que ahora trabaja como consultor ejecutivo de Fortune 500.

Además, gran parte de la información que te ayudaría a evaluar verdaderamente la salud de tu banco no es pública, como las entradas y salidas de depósitos, las pérdidas crediticias y las fuentes de financiación. Y en la medida en que se reportan es de forma rezagada al final de cada trimestre.

Crisis bancaria aumenta riesgo de recesión en EE.UU., dice JPMorgan 1:15

¿Qué debo hacer si mi banco colapsa?

Cada resolución de un colapso bancario es un poco diferente.

La FDIC emitirá información dentro de aproximadamente un día de hacerse cargo de un banco que colapsó para que sus clientes sepan qué pasos deben tomar y cuándo. El mejor lugar para buscar esa información es en la lista de bancos fallidos de la agencia.

Pero, en términos generales, cuando la FDIC se hace cargo de un banco, hace todo lo posible para garantizar que los clientes tengan acceso inmediato a su dinero y para preservar una continuación sin interrupciones de los servicios bancarios, incluso si se trata de un banco "puente" temporal que la FDIC puede establecer para manejar las cuentas de los clientes mientras busca encontrar un hogar permanente para los activos y pasivos de los bancos fallidos.

En el caso del First Republic, todos los depósitos de sus clientes fueron adquiridos inmediatamente por JPMorgan Chase y no hubo interrupción de los servicios bancarios.

Entonces, ¿no debería importarme si otro banco que no es el mío colapsa?

Mayormente, no. No afectará a tus cuentas bancarias.

Dicho esto, los colapsos de otros bancos ofrecen a todos un buen recordatorio:

Si tienes la suerte de tener más de US$ 250.000 almacenados en un solo banco, revisa cuánto de tu dinero estaría cubierto por el seguro de la FDIC en caso de que tu banco colapse. (Utiliza el Estimador de Seguro de Depósito Electrónico de la FDIC).

Si resulta, digamos, que tu cuenta de cheques y ahorros combinados suman más de US$ 250.000, entonces debes transferir cualquier dinero que supere ese umbral y depositarlo en otro banco asegurado por la FDIC. De esa manera todo tu dinero estará adecuadamente asegurado.

“[Es] una llamada de atención para que las personas siempre se aseguren de que su dinero esté en un banco asegurado por la FDIC y dentro de los límites de la FDIC y siguiendo las reglas de la FDIC”, dijo Matthew Goldberg, analista de Bankrate.

Ramisha Maruf de CNN contribuyó a este reporte.