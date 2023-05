Se encontraron siete cuerpos en una propiedad en Henryetta, Oklahoma, según la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma. (Crédito: KTUL)

(CNN) -- Se cree que un delincuente sexual convicto y dos adolescentes desaparecidas se encuentran entre los siete cuerpos encontrados este lunes en la casa de ese hombre en Oklahoma, dijeron las autoridades.

Jesse L. McFadden, de 39 años, fue encontrado muerto en su casa en Henryetta, a unos 144 kilómetros de la ciudad de Oklahoma, apenas unas horas después de que los registros mostraran que no asistió a una comparecencia programada en la corte.

También se cree que las adolescentes desaparecidas, Ivy Webster, de 14 años, y Brittany Brewer, de 16, estaban entre los cuerpos, dijo el sheriff del condado de Okmulgee, Eddy Rice, y señaló que el médico forense proporcionaría una confirmación definitiva de sus identidades.

Hubo un aviso de peligro/desaparición sobre Webster y Brewer que emitió la Patrulla de Caminos de Oklahoma, el cual decía que fueron vistas por última vez la mañana del lunes temprano en Henryetta y podrían haber estado viajando con McFadden.

Los siete cuerpos fueron encontrados en una propiedad donde vivía McFadden, dijo Rice al periódico Tulsa World. Es la misma dirección que figura para McFadden en el registro de delincuentes sexuales de Oklahoma. Los cuerpos no se hallaron "en la residencia, sino solo en la propiedad”, dijo el lunes el portavoz de la Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma, Gerald Davidson.

McFadden debía presentarse el lunes a las 9:00 a.m. a un juicio por cargos de pago por prostitución de un menor, pero no asistió, según los registros judiciales. Se emitió una orden de arresto por no comparecer, según muestran los documentos, y luego las autoridades descubrieron los cuerpos mientras ejecutaban una orden de allanamiento.

La audiencia en la corte se deriva de cargos presentados en 2017, cuando a McFadden lo acusaron de usar un teléfono celular para intercambiar fotos y videos de desnudos con una niña menor de edad, mientras cumplía una condena por violación en 2003, según KOKI, afiliada de CNN.

Los padres de Webster, una de las adolescentes desaparecidas, hablaron con KOKI mientras se realizaba la búsqueda de las niñas. Dijeron que estaban "sorprendidos" al enterarse del pasado de McFadden. “No debería haber salido y es nuestro sistema de justicia el que debe ser más estricto”, dijo Justin Webster al medio.

No hay ningún sospechoso a la fuga ni que esté siendo buscado por las autoridades, dijo Davidson, portavoz de la Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma.

“No hay ningún sospechoso suelto que estemos buscando en este momento”, señaló a periodistas este lunes. “Entonces… no hay amenaza para la comunidad”.

Rice agregó que las familias de las niñas fueron notificadas.

El sistema escolar dice estar afligido por "varios de nuestros estudiantes"

Las Escuelas Públicas de Henryetta dijeron que están “afligidas por la tragedia de la pérdida de varios de nuestros estudiantes”, en un mensaje en su sitio web dirigido a padres y tutores.

“Nuestros corazones están dolidos y hemos considerado lo que sería mejor para nuestros estudiantes en los próximos días”, dijo el sistema escolar.

El sistema escolar agregó que las clases no se cancelarían y que los estudiantes tendrían acceso a profesionales de salud mental y clérigos religiosos.

“Entendemos si creen que es más apropiado mantener a los estudiantes en casa”, continúa el mensaje. “Sigan manteniendo a estas familias en sus pensamientos y oraciones”.

Una vigilia se programó para las “familias afectadas por esta tragedia” para este lunes por la noche, dijo el sistema escolar en Facebook.

Henryetta, ubicada en el centro de Oklahoma, tenía una población de 5.640 habitantes en el censo de EE.UU. de 2020.

-- Con información de Tina Burnside de CNN.