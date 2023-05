Protestas e incidentes tras el triunfo de Peña en Paraguay 1:55

(CNN) –– La Misión de Observación Electoral de la OEA señaló en su informe preliminar que no hay razones para dudar de los resultados en las recientes elecciones presidenciales de Paraguay.

"Dada la amplia diferencia entre los resultados de los candidatos en contienda y el hecho de que la Misión de Observación Electoral de la OEA no registró incidentes graves, interrupciones en el procesamiento de información electoral sensible, ni graves deficiencias en la cadena de custodia de material electoral, la misión desea expresar que no existe ninguna razón que ponga en duda los resultados presentados por la autoridad electoral", escribió el organismo.

La misión estuvo encabezada por el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Luis Lauredo, e integrada por 60 personas de 18 nacionalidades que observaron las elecciones en los 17 departamentos del país, en la capital, Asunción, y en la ciudad de Washington. El esfuerzo se puso en marcha el 20 de abril, antes de las elecciones del 30 de abril.

Lauredo, por su parte, pidió este martes que "todas las quejas sobre el proceso electoral sean tramitadas por la vía institucional de conformidad con la ley y de forma pacífica desde la misión de la OEA. Y añadió: "La ciudadanía de Paraguay ha expresado su voluntad en las urnas. Es momento de respetar y honrar esa voluntad de manera responsable, con tranquilidad y de manera pacífica. La violencia no tiene lugar en la democracia”.

El informe se conoce después de que el excandidato presidencial Paraguayo Cubas Colomés, quien quedó en tercer lugar, denunciara un supuesto fraude electoral en los puestos de votación, lo que llevó a sus partidarios a concentrarse para protestar alrededor del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en Asunción, provocando al menos 42 detenciones.

publicidad

Según el TSJE, Santiago Peña, candidato presidencial por el Partido Colorado, obtuvo el 43% de los votos.

En un discurso dirigido a sus partidarios este domingo, Peña declaró: "Hoy no estamos celebrando un triunfo personal, hoy estamos celebrando la victoria de un pueblo que con su voto eligió el camino de la paz social, del dialogo, de la fraternidad y de la reconciliación nacional. Un pueblo que envió un claro mensaje de que los agravios, el odio y las rencillas no son el camino".