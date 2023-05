Agentes de la patrulla fronteriza de EE.UU. buscan a sospechoso de tiroteo masivo en Texas, dice una fuente, mientras las autoridades buscan pistas sobre su paradero

Sobreviviente a la masacre de Cleveland relata cómo perdió a su esposa e hijo 7:13

(CNN) -- Mientras investigadores de Texas se apresuran a encontrar al hombre acusado de disparar fatalmente a 5 personas, incluida una madre y su hijo de 9 años, en una casa de Texas, los agentes de la patrulla fronteriza de EE.UU. están atentos al fugitivo en caso de que intente de huir a México, le dijo a CNN una fuente policial familiarizada con la investigación.

Las autoridades publicaron este lunes nuevas imágenes del fugitivo, identificado por los investigadores como el ciudadano mexicano Francisco Oropesa, en un cartel de búsqueda. El cartel muestra varios de los tatuajes distintivos del sospechoso y advierte que está “armado y es peligroso”.

Oropesa, de 38 años, está acusado de llevar a cabo la masacre el viernes pasado después de que le pidieran que dejara de disparar su rifle cerca de la casa de una familia vecina en Cleveland, una ciudad de unos 8.000 habitantes al noreste de Houston, en Texas.

Las víctimas, todas de nacionalidad hondureña, fueron identificadas como Sonia Argentina Guzmán, de 25 años, y su hijo Daniel Enrique Laso Guzmán, de 9; Diana Velázquez Alvarado, de 21 años; Julisa Molina Rivera, de 31 años, y José Jonathan Cásarez, de 18 años.

Un agente del FBI dijo el fin de semana que los investigadores tienen “cero pistas” sobre el paradero de Oropesa.

Las autoridades están instando al público a presentar cualquier información sobre el caso y han dedicado recursos sustanciales para rastrear al sospechoso, incluidos más de 250 agentes de la ley y una recompensa colectiva de US$ 80.000 por pistas que conduzcan a su arresto.

La considerable recompensa se anuncia en vallas publicitarias en español, dijeron las autoridades. También se está comunicando a los medios de prensa de todo México en caso de que ya esté allí, dijo la fuente policial a CNN este lunes.

Aunque se desconoce el estatus migratorio actual de Oropesa, el sospechoso ingresó ilegalmente a Estados Unidos y fue deportado por funcionarios de inmigración al menos cuatro veces desde 2009, dijo la fuente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, quien identificó al sospechoso con el nombre de Francisco Oropesa Pérez Torres.

Primero fue removido por un juez de inmigración en marzo de 2009 antes de ser deportado nuevamente en septiembre de 2009, enero de 2012 y julio de 2016, dijo la fuente.

No se sabe cuánto tiempo lleva Oropesa en EE.UU. desde su última deportación, según la fuente.

Así se desarrolló la masacre

Wilson García, cuya esposa e hijo murieron en el tiroteo, le dijo a CNN que 15 personas se reunieron en la casa de Cleveland, incluidos amigos y padrinos que habían venido a ayudar a su esposa a alistarse para un evento de la iglesia.

Unos 10 a 20 minutos antes de la masacre del viernes, García y otros dos habían caminado hasta el patio de Oropesa para pedirle que dejara de disparar tan cerca de su casa porque el bebé de García estaba durmiendo, dijo. Le habían pedido a Oropesa que disparara al otro lado de su propiedad, dijo el padre.

El sospechoso se negó y García dijo que llamaría a la policía.

“Entramos y mi esposa estaba hablando con la policía, y llamamos cinco veces porque él estaba siendo más amenazador”, recordó García.

“Lo vimos, estaba saliendo de su propiedad y amartilló su arma”, dijo el padre. “Le dije a mi esposa que entrara porque alistó su arma y podría venir a amenazarnos. Entonces mi esposa dijo: 'Tú entra, no creo que me dispare porque soy mujer, yo me quedo aquí en la puerta'”.

Poco después, el atacante irrumpió en la casa de García. Primero le disparó a su esposa, Sonia Argentina Guzmán, en la entrada antes de matar a otros tres adultos y al hijo de García, Daniel Enrique Laso Guzmán, dijo el afligido padre.

“Una de las personas que murió vio cuando mi esposa cayó al suelo”, dijo García a CNN.

“Me dijo que me tirara por la ventana porque mis hijos ya estaban sin mamá. Así que uno de nosotros tuvo que seguir con vida para cuidarlos. Ella fue la persona que me ayudó a saltar por la ventana”.

La mujer que ayudó a García a huir no sobrevivió, dijo.

Nuevos detalles del tiroteo mortal en Cleveland, Texas 2:53

“Dos personas que murieron estaban protegiendo a mi hija de 2 años y medio y a mi hijo de 1 mes”, dijo García entre sollozos. “Lo protegieron con un montón de ropa para que el asesino no lo matara también. Así que imagina lo que estamos sintiendo ahora. Fue horrible".

Cuando llegó la policía, encontraron que las víctimas habían recibido disparos “casi estilo ejecución” a corta distancia por encima del cuello, dijo el shérif del condado de San Jacinto, Greg Capers, a los medios locales.

Las autoridades llegaron a la escena lo más rápido que pudieron, dijo Capers. Pero su pequeña fuerza cubre un gran condado, dijo, y la casa está a unos 15 minutos de la ciudad.

"Siento que una parte de mí se ha ido con ella"

Mientras las familias de las víctimas lloran sus pérdidas, los seres queridos de Argentina Guzmán lucharon por expresar su dolor en palabras cuando hablaron con CNN.

Su hermano, Germán Guzmán, dijo que su dolor es “inexplicable”. Agregó: “Es difícil saber que las personas que están muy cerca de ti se han ido, muy difícil”.

“Siento que una parte de mí se ha ido con ella. Siento que una parte de mi corazón está roto”, dijo su madre, Francia Guzmán.

“Con el permiso de Dios, ella regresará en un ataúd para poder despedirme aunque ella nunca responda, aunque ya no pueda decirme nada”, dijo la madre.

Funcionarios hondureños han dicho que se están preparando para repatriar los restos de las víctimas.

“El Gobierno de Honduras lamenta profundamente la pérdida de estas valiosas vidas y acompaña en su dolor a todos sus seres queridos. Exigimos a las autoridades pertinentes la detención del autor material de este terrible hecho y la aplicación de todo el peso de la ley”, dijo la Cancillería de Honduras en un comunicado.

“Lo único que quiero es que me los devuelvan para que descansen donde nacieron, para que descansen para siempre y estén en un lugar donde por lo menos les pueda llevar una flor”, dijo Francia Guzmán.

-- Rosa Flores, Ashley Killough, Holly Yan, Jamiel Lynch, Roxanne García, Claudia Domínguez y Raja Razek de CNN contribuyeron a este informe.