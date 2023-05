Rihanna será la voz de "Pitufina" en "The Smurfs Movie" 0:55

(CNN Español) -- La cantante Rihanna es, sin duda alguna, una de las superestrellas de cada edición de la Met Gala. Con sus atuendos, siempre logra sorprender y es de las personalidades más esperadas en la alfombra roja del evento.

En la edición de este año, había aún más expectativa por la cantante originaria de Barbados, ya que en 2022 faltó a la Met Gala y su regreso generó gran expectativa en la audiencia.

Finalmente, el tan ansiado retorno ocurrió. Rihanna llegó a la Met Gala 2023 como suele hacerlo: vestida de forma espectacular y apareciendo en la alfombra con un elegante retraso (otra veces ha sido de las últimas en llegar, pero ahora sí fue la última en presentarse en la gala).

La cantante usó un vestido blanco de Valentino con un sobretodo que rinde tributo a la icónica flor de Chanel. Por supuesto, su embarazo fue protagonista del espectacular look. Entre los accesorios se encontraban collares y zarcillos de perlas, unos guantes sin dedos blancos y unos lentes de sol blancos adornados con gigantescas pestañas.

A continuación, recordamos otros de los "outfits" de Rihanna en las ediciones pasadas de la Met Gala.

Rihanna en la Met Gala a través de los años

Met Gala 2021

La cantante Rihanna y A$AP Rocky también aparecieron en el último momento de la Met Gala 2021 y también se le consideró un regreso, pues en 2020 la gala fue pospuesta por la pandemia de covid-19.

Ambos cerraron la alfombra roja con un par de looks atrevidos: Rihanna lució un voluminoso vestido de alta costura de Balenciaga, complementado con un gorro y un accesorio de diamantes en la frente; A$AP Rocky, por su parte, lució una colorida creación acolchada de ERL.

La temática de ese año fue "In America: A Lexicon of Fashion".

Met Gala 2018

En esta edición de la gala, la cantante fue una de las coanfitrionas de la noche junto con Amal Clooney, Donatella Versace, Stephen y Christine Schwarzman, y Anna Wintour (quien es editora en jefe de la revista Vogue y organizadora del evento).

El tema de 2018 fue "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination".

Rihanna lució una mitra —que es una indumentaria que usa el papa— y una capa diseñada por Margiela.

Met Gala 2017

La Met Gala de 2017 tuvo como temática "Rei Kawakubo: Art of the In-Between".

De acuerdo con Vogue, Rihanna utilizó un vestido floral de confección arquitectónica de Comme des Garçons para honrar a Rei Kawakubo.

Rihanna en la Met Gala 2015

Ese año, la cantante utilizó un vestido de alta costura de la diseñadora china Guo Pei, para celebrar la temática de 2015 "China: Through the Looking Glass".

Es uno de los looks más icónicos que han pisado la alfombra roja de cualquier edición de la Met Gala.

La capa de color amarillo ribeteada en piel era tan grande que necesitó de tres personas para ayudar a transportarla.

Esa pieza fue minuciosamente bordada con motivos tradicionales chinos y requirió más de 50.000 horas para crearla a mano.

Met Gala 2014

En la gala de 2014 con temática "Charles James: Beyond Fashion", Rihanna utilizó un vestido blanco de dos piezas diseñado, según Vogue, por Stella McCartney.

Met Gala 2012

La gala de este año tuvo como tema "Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations" y Rihanna vistió con un atuendo del diseñador Tom Ford.

El vestido era de piel y tenía la espalda descubierta, de acuerdo con Vogue.

Met Gala 2011

En la gala de 2011 con la temática "Alexander McQueen: Savage Beauty", Rihanna optó por un vestido de encaje color negro diseñado por Stella McCartney, según Vogue.

Met Gala 2009

La Met Gala 2009 tuvo como temática "The Model as Muse: Celebrating Fashion".

Rihanna utilizó ese año un traje y moño de Dolce & Gabbana.

Met Gala 2007

Fue la primera gala en la que participó la cantante Rihanna, de acuerdo con Vanity Fair.

Este año, "Poiret: King of Fashion" fue la temática de la Met Gala, en la que Rihanna usó un vestido blanco de Georges Chakra con aplicaciones de piedras y guantes de red, menciona Vogue.

Con información de Marysabel Huston-Crespo y Scottie Andrew, de CNN.