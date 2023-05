Conoce a los policías implicados en la muerte de Floyd 4:32

(CNN) -- Un juez de Minnesota encontró al exagente de policía de Minneapolis, Tou Thao, culpable de ayudar e incitar a un homicidio involuntario por su papel en el asesinato de George Floyd en mayo de 2020, según documentos judiciales presentados este lunes.

En un veredicto de 177 páginas, el juez Peter Cahill escribió que Thao “animó activamente a sus tres colegas a sujetar a Floyd en posición prona peligrosa” contrariamente a su entrenamiento de que la posición podría causar asfixia fatal.

Recuerdan arrodillados la muerte de George Floyd 4:14

“Al igual que los transeúntes, Thao pudo ver cómo la vida de Floyd se desvanecía lentamente a medida que continuaba la restricción”, escribió Cahill en el veredicto. “Sin embargo, Thao tomó la decisión consciente de participar activamente en la muerte de Floyd: detuvo a los transeúntes preocupados e incluso evitó que un bombero fuera de servicio de Minneapolis brindara la ayuda médica que Floyd necesitaba con tanta desesperación”.

La decisión marca el final de una serie de juicios estatales y federales para los cuatro exagentes involucrados en la muerte de George Floyd, un asesinato que quedó grabado en video y que desencadenó protestas en todo el mundo contra la violencia policial contra los negros.

"La condena de Tou Thao es histórica y es el resultado correcto", declaró en un comunicado el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, principal fiscal del asesinato de Floyd. "Aporta una medida más de rendición de cuentas en la trágica muerte de George Floyd. La rendición de cuentas no es justicia, pero es un paso en el camino hacia la justicia".

Derek Chauvin, Thomas Lane, J. Alexander Kueng y Thao fueron despedidos y detenidos por sus acciones, o inacción, en mayo de 2020, cuando Chauvin presionó con su rodilla el cuello y la espalda de Floyd, que estaba esposado y tumbado boca abajo, durante más de nueve minutos.

Durante el incidente, Thao se encontraba cerca y ordenó a los residentes preocupados que no interfirieran con la policía. Incluso mientras Floyd suplicaba por aire y por su madre, Thao hizo referencias burlonas al supuesto consumo de drogas de Floyd e impidió que el grupo de transeúntes le ayudara.

En su juicio federal de 2022, Thao declaró que suponía que los demás agentes presentes en el lugar estaban "cuidando" de Floyd, y que su papel pasó a consistir en controlar a la multitud y el tráfico. Cuando los fiscales le preguntaron a Thao durante el contrainterrogatorio por qué no le dijo a Chauvin que se quitara del cuello de Floyd, respondió: "Creo que confiaría en que un veterano de 19 años se diera cuenta".

Todos los exagentes fueron condenados por delitos en los años transcurridos desde entonces.

Chauvin fue declarado culpable de homicidio no intencional en la comisión de delito grave, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio accidental en un tribunal estatal y fue condenado a 22,5 años de prisión en junio de 2021. En el tribunal federal, se declaró culpable de privar a Floyd de sus derechos y de una violación de derechos civiles no relacionada y fue condenado a 21 años de prisión. Está cumpliendo las condenas simultáneamente.

Lane, Kueng y Thao fueron declarados culpables ante el tribunal federal de violar los derechos civiles de Floyd y de no intervenir para detener a Chauvin durante la retención. Thao ya está cumpliendo una condena de 3,5 años por su condena de febrero de 2022 por los cargos federales.

En los casos estatales, Kueng y Lane se declararon culpables de complicidad en homicidio accidental y fueron condenados a 3,5 y 3 años de prisión, respectivamente.

En octubre de 2022, Thao aceptó un juicio con pruebas estipuladas en el caso estatal, renunciando a su derecho a un juicio con jurado y permitiendo que su suerte fuera decidida por Cahill tras revisar las pruebas presentadas por ambas partes.

Los abogados de Thao y la familia Floyd no devolvieron las llamadas de CNN para obtener comentarios este martes. La sentencia está fijada para el 7 de agosto.