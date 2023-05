López Obrador dice que México negó a EE.UU. permiso para ingresar a su espacio aéreo y seguir globo que antes sobrevoló Hawai

Globo espía chino transmitió información a Beijing 2:15

(CNN Español) -- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno le negó esta semana a Estados Unidos un permiso para ingresar al espacio aéreo de su país con el objetivo de monitorear un globo aerostático que había sobrevolado Hawai y que iba a pasar por el territorio.

En su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador señaló, al responder la pregunta de una periodista, que el Pentágono se comunicó este lunes con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para solicitar la autorización.

"Querían sobrevolar nuestro espacio aéreo con aviones, drones de alto nivel tecnológico militar, porque habían detectado un globo que venía de Hawai y que iba a pasar por México. Y aseguraban de que era un globo de Asia", indicó.

"La respuesta fue no, no permitiremos la entrada de esas aeronaves y esos drones a nuestro espacio. Vamos a ponernos de acuerdo. Mándennos la información y nosotros tenemos equipos para llevar a cabo el seguimiento", agregó.

Según el mandatario, tras una operación no se detectó el artefacto, que supuestamente iba a ingresar al espacio aéreo mexicano en la madrugada del lunes.

"Ya pasó o no se ha encontrado", indicó López Obrador.

Hasta este jueves, el Pentágono no se había pronunciado sobre estas declaraciones del mandatario mexicano sobre una petición denegada. CNN busca comentarios del Departamento de Defensa de EE.UU.

Este lunes, un portavoz del Departamento de Defensa dijo a CNN que vigilaban un globo que había sobre volado Hawai y que entonces se desconocía a quién pertenecía.

"No hay indicios de que estuviera maniobrando o siendo controlado por un actor extranjero o adversario. El globo no transitó directamente sobre la infraestructura crítica de Defensa u otros sitios sensibles del gobierno de EE.UU., ni representó una amenaza militar o física para las personas en tierra. Aunque volaba a una altitud utilizada por la aviación civil, no representaba una amenaza para la aviación civil sobre Hawai", añadió.

Según el portavoz, el secretario de Defensa, Lloyd J. Austin, había ordenado no tomar acción militar contra el globo y seguir con su monitoreo.

El 4 de febrero, un avión de combate estadounidense derribó frente a la costa de Carolina del Sur un globo aerostático que había sobrevolado varios estados y que luego las autoridades confirmaron que pertenecía a China y realizaba tareas de espionaje. Otros tres objetos fueron derribados en la semana siguiente, aunque el presidente Joe Biden dijo que no tenía indicios de que estos últimos estuvieran vinculados a un programa de globos espías de China. En ese sentido, añadió que probablemente habrían sido de entidades privadas.

-Juan Carlos López colaboró en este reporte