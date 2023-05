Dolarización: ¿es posible en Argentina? 1:18

(CNN Español) -- El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva, se comprometió este martes a ayudar a Argentina y a interceder ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el tema de la deuda externa. Lo dijo durante una visita de su homólogo argentino, Alberto Fernández, a Brasilia.

Lula dijo que se comprometió con Fernández a hacer "todo y cualquier sacrificio" para ayudar a Argentina en el momento difícil que pasa ese país por problemas de liquidez, alta inflación y la deuda externa que tiene con el FMI.

"Pretendo conversar, a través de mi ministro de Hacienda, con el FMI para quitarle el cuchillo del cuello a Argentina", dijo Lula en declaraciones al finalizar su reunión con Fernández.

"El FMI sabe cómo se endeudó Argentina, sabe a quién le prestó dinero, por tanto no puede seguir presionando a un país que solo quiere crecer, generar empleos y mejorar la vida del pueblo", agregó Lula este martes.

Fernández agradeció el compromiso de Lula y dijo que la ayuda de Brasil es crucial para el país.

"El apoyo decidido del presidente Lula es para nosotros muy importante", dijo Fernández en Brasilia, agregando que "el compromiso que el presidente Lula acaba de explicitar ante todos ustedes es para nosotros un respaldo muy importante y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar los puntos de acuerdo y así hacer los trabajos que tenemos que hacer los unos y los otros”.

El gobierno de Argentina y el FMI cerraron en 2022 un acuerdo para refinanciar la deuda de aproximadamente US$ 45.000 millones que el organismo le concedió en 2018 al entonces gobierno de Mauricio Macri.

Pero, debido a las crecientes dudas de los inversores por las complejas condiciones macroeconómicas de Argentina, el gobierno argentino tuvo que tomar diversas medidas en los últimos meses, como nuevas reglas para reducir las operaciones de bonos en pesos con liquidación en dólares con el fin de "descomprimir presiones sobre los mercados alternativos de cambio", en un momento en el que las reservas de dólares del Banco Central argentino se están reduciendo drásticamente, reportó Reuters.

En abril de este año, el FMI concluyó una revisión del acuerdo con Argentina para desembolsar inmediatamente US$ 5.400 millones, según un comunicado, lo que sitúa el total de desembolsos en US$ 44.000 millones.

“Alcanzar el objetivo de déficit fiscal primario del 1,9 % del PIB para 2023 sigue siendo esencial para respaldar la desinflación y la acumulación de reservas, aliviar las presiones financieras y fortalecer la sostenibilidad de la deuda", dijo el FMI.

La relación comercial entre Argentina y Brasil

Argentina es el tercer socio comercial de Brasil, después de China y Estados Unidos, según reporta Reuters, que añade que Brasilia está trabajando en un plan de acción para garantizar que los exportadores brasileños reciban el pago de sus ventas a Argentina, que afronta una grave crisis económica y escasez de dólares.

Lula dijo que es necesario que Brasil apoye a los empresarios brasileños que exportan a Argentina y financiar sus exportaciones, así como lo hace China con sus productores.

"Estamos discutiendo una manera para que nuestros exportadores continúen vendiéndole a Argentina", tuiteó Lula este martes.

Según el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, más de 200 empresas brasileñas dejaron de exportar a Argentina o no están recibiendo pagos debido a la falta de divisas, según reportó Reuters.

En el primer bimestre de 2023, las exportaciones de Argentina a Brasil alcanzaron un valor de US$ 10.155 millones, mientras que las importaciones desde Brasil a Argentina llegaron a US$ 10.416 millones, lo que resultó en un saldo comercial deficitario de US$ 261 millones, según información de la Cancillería argentina.

-- Con información de Reuters.