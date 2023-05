(CNN) -- La Policía Federal de Brasil arrestó a uno de los asesores más cercanos del expresidente Jair Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, y a otras dos personas, en relación con la investigación de una banda que supuestamente falsificó datos en las cartillas de vacunación contra el covid-19, según informó la afiliada de CNN, CNN Brasil. También se entregaron 16 órdenes de registro e incautación y seis órdenes de detención, informó la Policía en un comunicado.



La defensa de Mauro Cid dijo a CNN Brasil que aún no ha obtenido acceso a la investigación, "que es considerable y confidencial". La defensa añadió: "Declararemos tan pronto como obtengamos una copia de los registros".

La policía también llevó a cabo un registro e incautación relacionados con la misma investigación en una dirección vinculada a donde el expresidente Bolsonaro solía vivir con su esposa Michelle Bolsonaro, en Brasilia, cerca del Jardim Botânico, informó CNN Brasil.

CNN Brasil informó que su hija, de 12 años, la esposa de Cid y otros asesores de Bolsonaro también están bajo el escrutinio de la Policía Federal.

Bolsonaro dijo a los periodistas este miércoles que no se vacunó contra el covid-19 y que no hubo manipulación de su tarjeta de vacunación. Su esposa Michelle también tuiteó: "Hoy la Policía Federal llevó a cabo un registro e incautación de nuestra casa, no sabemos la razón y ni siquiera nuestro abogado tuvo acceso a los archivos. Solo se incautó el celular de mi esposo. Nos enteramos por la prensa de que el motivo sería la ‘falsificación de la cartilla de vacunación’ de mi marido y de nuestra hija Laura. En mi casa, solo yo estaba vacunada".

Un comunicado de la Policía brasileña afirma que están analizando el material incautado durante los registros y entrevistando a personas que, según dicen, podrían tener información relacionada con su investigación.

publicidad

El comunicado de la Policía dice que la presunta falsificación de las cartillas de vacunación, entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022, "resultó en la alteración de la verdad sobre un hecho jurídicamente relevante, es decir, la condición de inmunización contra el covid-19 de los beneficiarios".

"Los hechos investigados son teóricamente constitutivos de delitos de infracción de medida sanitaria preventiva, asociación ilícita, inserción de datos falsos en sistemas de información y corrupción de menores", dice el comunicado policial.

-- Con información de CNN Brasil