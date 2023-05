Capturan al último de los 4 reclusos que se fugaron de una cárcel de Mississippi

Corey Harrison fue detenido en una residencia de Crystal Springs, Mississippi.

(CNN) -- El último de los cuatro hombres que escaparon de una cárcel de Mississippi, el mes pasado, fue detenido el jueves por la mañana, según una actualización de la Oficina del Sheriff del Condado de Hinds.

El evadido Corey Harrison fue detenido por la Oficina del Sheriff del Condado de Hinds y el Grupo Especial de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de EE.UU., en una residencia de Crystal Springs, Mississippi, según la información actualizada.

Según la Oficina del Sheriff, una conocida de Harrison también fue detenida y se enfrenta a cargos derivados de la investigación en torno a la fuga de los reclusos.

Uno de los cuatro fugados de la cárcel de Mississippi, Dylan Arrington, fue hallado muerto el 26 de abril en una vivienda incendiada en Carthage, Mississippi, según informó el sheriff del condado de Hinds.

El prófugo Jerry Raynes fue capturado en Spring Valley, Texas, un día después. Y las autoridades dijeron que Casey Grayson fue encontrado muerto en Nueva Orleans el miércoles.

El 23 de abril se descubrió que los cuatro hombres habían desaparecido del Centro de Detención de Raymond, al oeste de Jackson, Mississippi, informó el sheriff del condado de Hinds, Tyree Jones.

Tras el aseguramiento de la cárcel, el personal encontró dos brechas en el interior de las instalaciones: una en una celda y otra en el tejado, según el sheriff. Las autoridades creen que el grupo se subió al tejado hacia las 20.30 horas del sábado, acampó allí y abandonó la propiedad en diferentes momentos, dijo.

Antes de la fuga, Raynes estaba detenido por cargos de robo de automóvil y robo de negocio, dijo la Oficina del Sheriff. Arrington había sido acusado de robo de automóviles y posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto, mientras que Grayson estaba detenido por cargos de hurto mayor y venta de una sustancia controlada, según la Oficina del Sheriff. Harrison se enfrentaba a un cargo de recepción de bienes robados antes de la fuga, dijeron las autoridades.

Arrington es sospechoso de disparar y matar a un hombre en Jackson, el lunes, antes de robar la camioneta Dodge Ram 1500 roja de la víctima y huir, dijo el jefe de la Policía de Jackson, James E. Davis, en un comunicado.

Los agentes de policía que acudieron al lugar encontraron a la víctima inconsciente en la calzada el lunes por la noche, dijo Davis. Los investigadores determinaron que la víctima se había detenido a un lado de la carretera para ayudar a Arrington, que parecía haber destrozado una motocicleta robada momentos antes, dijo Davis.

Según la información recabada, los investigadores creen que Arrington disparó varias veces a la víctima y después le robó la camioneta, dijo Davis.

La víctima fue identificada como el pastor local reverendo Anthony Watts, según las autoridades locales y un asociado de su iglesia.

Un testigo afirmó haber visto un vehículo de Obras Públicas del Condado de Hinds estrellarse contra una verja en torno a las 21.30 horas del sábado, según Jones. El vehículo fue encontrado abandonado más tarde a más de 400 millas de distancia, en Spring Valley Village, Texas, dijo.

Otro camión fue robado cerca del centro de detención alrededor de las 2:30 a.m. del domingo, y un testigo describió a dos hombres no identificados en el vehículo, dijo Jones. Aunque los investigadores no han podido confirmarlo, creen que el robo está relacionado con los evadidos, dijo.

El Chevy Silverado rojo robado fue visto por última vez el domingo por la mañana en dirección al condado de Rankin, Mississippi, que está al este de Jackson, dijo.