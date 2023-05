Ed Sheeran no infringió los derechos de autor con "Thinking Out Loud", determina jurado

El músico Ed Sheeran llega a su juicio por infracción de derechos de autor en el Tribunal Federal de Manhattan el 4 de mayo 2023 en la ciudad de Nueva York. (Crédito: Michael M. Santiago/Getty Images)

(CNN) -- Un jurado de Manhattan determinó este jueves que el éxito de Ed Sheeran "Thinking Out Loud" no infringió los derechos de autor de la canción clásica de Marvin Gaye "Let's Get It On".

Luego de tres horas de deliberación, el jurado determinó que Sheeran no copió indebidamente elementos compositivos o melodías de "Let's Get It On".

La familia de Ed Townsend, coautor de "Let's Get It On" con Gaye, había acusado a Sheeran de copiar el éxito de 1973.

Los demandantes alegaron similitudes entre la progresión de acordes, el ritmo armónico y ciertas melodías de las dos canciones.

El equipo legal de Sheeran argumentó que las melodías son diferentes y que los elementos utilizados en ambas canciones son comunes en la música pop.

Anteriormente, Sheeran había declarado en el juicio que, si hubiera copiado "Let's Get It On", entonces "habría sido un idiota por pararse en el escenario frente a 20.000 personas". Además, en otro de sus testimonios, el músico interpretó la primera línea de "Thinking Out Loud" en un intento de refutar el testimonio del testigo experto del demandante, Alexander Stewart.

Sheeran está contento, pero frustrado

El cantante Ed Sheeran dijo estar contento con el resultado del caso, pero se declaró "increíblemente frustrado de que se permita que demandas infundadas como ésta lleguen a los tribunales".

El artista dijo que es importante que los músicos puedan tener libertad creativa sin miedo a ser acusados de robar otras canciones.

Dijo que, en este caso, su equipo demostró que los acordes en cuestión del clásico de Marvin Gaye "Let's Get It On" se usaron en canciones antes de que se escribiera "y se usarán para hacer música mucho después de que todos nos hayamos ido".

Sheeran dijo que se trataba de "comparaciones engañosas" y se alegró de que el jurado no se dejara engañar por la "acusación falsa".