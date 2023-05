Más de 2.000 migrantes viven en las calles de la ciudad de El Paso, Texas

Frontera entre EE.UU. y México cubierta de campamentos de inmigrantes ante el fin del Título 42 3:17

(CNN) -- Unos 2.300 migrantes viven en las calles alrededor de dos refugios cerca del centro de El Paso, anunciaron funcionarios de la ciudad durante una conferencia de prensa el jueves.

Los funcionarios explicaron que la población de migrantes en las calles de El Paso incluye una mezcla de migrantes indocumentados y migrantes que han sido procesados por la Patrulla Fronteriza.

Los funcionarios de la ciudad estiman que alrededor de 1.800 migrantes viven en las calles alrededor de la Iglesia del Sagrado Corazón y hasta 500 fuera del Centro de Oportunidades para los Desamparados. Eso se suma a los aproximadamente 330 migrantes que se quedan dentro de los refugios, dicen las autoridades.

A pesar de los miles de migrantes en las calles, los funcionarios de la ciudad indican que planean esperar hasta la primera parte de la próxima semana para abrir refugios administrados por la ciudad.

El alcalde de El Paso, Oscar Leeser, estima que hasta 15,000 migrantes están en o se dirigen a Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera con El Paso, esperando el levantamiento del Título 42. Dice que la estimación incluye alrededor de 3.500 migrantes que están en una caravana que se espera llegaría pronto al norte de México.

El Título 42, una medida de los tiempos de pandemia que permite a los agentes de inmigración devolver rápidamente a los migrantes a México, está programada para finalizar el 11 de mayo.

Leeser dice que sus equipos se preparan para transportar a los migrantes a destinos fuera de El Paso cuando se considere necesario. El esfuerzo de transporte no ha comenzado y la fecha de inicio dependerá de la población migrante que llegue, según las autoridades.

Los reporteros le pidieron a Leeser que comentara sobre los llamados a no más transporte de inmigrantes desde la frontera hacia el noreste y el medio oeste por parte de los alcaldes Lori Lightfoot en Chicago y Eric Adams en Nueva York. Leeser aseguró que los migrantes no son puestos en autobuses en contra de su voluntad y que la ciudad tiene relaciones de trabajo con otras ciudades del país, incluido el alcalde Adams.

Leeser dejó en claro que el esfuerzo de transporte de El Paso difiere del esfuerzo encabezado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ha enviado a inmigrantes a lugares y los ha dejado sin previo aviso.

“¿Apoyamos el transporte en autobús a donde [los inmigrantes] no piden que los lleven? Absolutamente no. ¿Apoyamos el transporte de personas a Martha's Vineyard o a la Casa Blanca o al patio delantero de la vicepresidenta? Absolutamente no. Nunca apoyaríamos algo así”, dijo Leeser, que comentó que ha estado en conversaciones diarias con la Casa Blanca sobre la situación en El Paso.