La Policía de Los Ángeles investiga al fundador de Menudo, Edgardo Díaz, por presunto abuso sexual de un miembro del grupo

(CNN Español) -- La Policía de Los Ángeles confirmó a CNN que abrió una investigación contra Edgardo Díaz, fundador del grupo Menudo, por presunto abuso sexual contra un exintegrante de la agrupación, que entonces era menor de edad.

La División de Relaciones Públicas del Departamento respondió por correo electrónico a una consulta de CNN sobre el caso que podían "confirmar la investigación". No ofreció más detalles.

El diario Los Ángeles Times fue el primer medio en reportar acerca de la investigación.

El artículo periodístico señala que la pesquisa se deriva de los dichos de Roy Rosselló, exintegrante del grupo Menudo y que actualmente tiene 51 años, en la serie documental "Menendez + Menudo: Boys Betrayed", recientemente estrenada en la plataforma Peacock, la cual explora las acusaciones de abuso que presuntamente sufrieron miembros del grupo y la conexión que supuestamente había entre Díaz y José Menéndez, antiguo ejecutivo de la disquera RCA Records, por quien Rosselló dice que también fue abusado.

En la serie, que consta de tres episodios de casi una hora, Rosselló hace varias acusaciones contra Díaz por presunto maltrato y abuso sexual frecuente. En el tercer episodio, por ejemplo, afirma que Díaz lo habría violado en el hotel Biltmore durante un viaje a Los Ángeles en la década de 1980.

No está claro si la investigación que abrió la Policía de Los Ángeles corresponde a la denuncia que presentó Roselló por el presunto incidente este hotel.

Según el documental, Rosselló presentó una denuncia ante la Policía de Los Ángeles en noviembre de 2022. En la serie, se ve a Rosselló entrar a una oficina de la Policía, luego se explica que no permitieron el ingreso de las cámaras y más tarde Roselló sale con un documento que, según explica, es la denuncia.

En una verificación de registros judiciales de California que hizo CNN no fue posible hallar que exista una denuncia judicial o policial de Rosselló contra Díaz, y la Policía de Los Ángeles respondió que no podía dar más información sobre el caso. En su reporte, Los Angeles Times indica que la policía sí les confirmó que se había presentado una denuncia contra Díaz.

CNN intenta contactar a Díaz o a sus representantes. Díaz no participa en el documental, y según sus productores, no respondió a solicitudes de entrevista para obtener comentarios sobre estas acusaciones. CNN también está tratando de hablar directamente con Rosselló para obtener más detalles de sus señalamientos, pero por el momento no ha respondido a diversos mensajes. Este miércoles Roselló publicó en su página de Facebook el artículo de Los Angeles Times, pero no hizo ningún comentario al respecto.

Las declaraciones de Rosselló en el documental de Peacock no son la primera vez que el exmiembro de Menudo denuncia los presuntos abusos de Díaz. En 2014, Rosselló hizo públicas las acusaciones en un medio de comunicación de Brasil. Tras ese señalamiento, Díaz rechazó cualquier acusación y desde entonces ha guardado silencio.

En una parte del documental, una de las realizadoras le pregunta directamente a Díaz sobre los señalamientos de abuso. Eso fue en mayo de 2021, a la salida del funeral de uno de los exintegrantes de la banda en Puerto Rico. Él solo guarda silencio, se sube a un auto y se retira del lugar.

Serie documental controversial

El documental "Menendez + Menudo: Boys Betrayed" presenta a Rosselló como un "testigo clave", cuyo relato podría ayudar a presentar un recurso legal ante la Justicia de Estados Unidos a favor de Lyle Menéndez, de 55 años, y Erik Menéndez, de 50, los hijos de José y Mary Louise Menéndez, y quienes en 1996, tras un juicio muy publicitado, fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de sus padres en 1989 en Beverly Hills, California.

En la serie se sugiere que el hasta ahora inédito testimonio de Rosselló ––en el que alega que fue abusado sexualmente por José Menéndez con la supuesta complicidad de Díaz–– habría dado más argumentos de prueba para la defensa de los hermanos, quienes en el juicio afirmaron que mataron con armas de fuego a sus padres después de años de abuso sexual de su padre, y de que su madre se hiciera de la vista gorda. Sin embargo, los fiscales argumentaron que los dos hermanos simplemente querían quedarse con la fortuna de sus padres.

En el documental, Rosselló representa el vínculo principal en las denuncias de abuso tanto contra Menéndez y Díaz.

-Rafy Rivera colaboró en este reporte