Napoli vuelve a la gloria y es el campeón de la Serie A. Más de 2.000 migrantes viven en las calles de la ciudad de El Paso, Texas. Estas 3 soluciones podrían cambiar el rumbo de la crisis climática. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Todo lo que debes saber de la coronación del rey Carlos III

Heredero del trono durante 70 años, Carlos III será coronado oficialmente en una ceremonia magnífica y profundamente religiosa el 6 de mayo. Miles de personas se reunirán en la Abadía de Westminster y las calles circundantes del centro de Londres para disfrutar de una gloriosa exhibición de la pompa británica. Conoce los detalles de la procesión, la corona y el costo del evento.

2. ¿Qué ordena el decreto que Lasso firmó para combatir bandas criminales?

Una semana después de que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado resolviera declarar terroristas a las bandas criminales que operan en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto este miércoles en el que ordena al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas enfrentar el terrorismo “con todos los medios a disposición” y en coordinación con la Policía Nacional.

3. Supuesto ataque con drones al Kremlin: ¿tiene sentido?

Con el dominio del Kremlin sobre los medios de comunicación nacionales, los ciudadanos rusos intentan, sin duda, dar sentido a los atentados con drones. El momento elegido puede ser una de las únicas cosas que tenga sentido. El 9 de mayo, Rusia celebrará el "Día de la Victoria", en conmemoración de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Análisis.

¿Quién es el responsable del ataque con drones al Kremlin? 4:33

4. Florida aplicará mano dura a inmigrantes indocumentados

La Cámara de Representantes de la Florida aprobó un controversial proyecto de ley que afectaría a los inmigrantes indocumentados que viven en ese estado y a los empleadores que los contraten. Isabel Morales te explica de qué se trata este proyecto de ley que solo necesita la promulgación del gobernador, Ron DeSantis.

publicidad

Proyecto de ley de Florida aplicará mano dura a inmigrantes indocumentados 2:58

5. Estas 3 soluciones podrían cambiar el rumbo de la crisis climática

El cambio climático está enviando al mundo a toda velocidad hacia una serie de puntos de inflexión catastróficos, que corren el riesgo de desencadenar bucles de retroalimentación que encierran al mundo en un cambio climático irreversible. Pero la buena noticia es que también hay una serie de "puntos de inflexión positivos". Conoce cuáles son.

A la hora del café

El espíritu de Maradona: Napoli vuelve a la gloria y es el campeón de la Serie A

El Napoli rompió una sequía de más de tres décadas al obtener su tercer “Scudetto” este jueves luego de un empate 1-1 contra el Udinese en el Dacia Arena. Así se desató una euforia no vista desde su último campeonato, ganado con los pies de Diego Armando Maradona en la temporada 1989/1990.

Ed Sheeran no infringió los derechos de autor con "Thinking Out Loud"

Un jurado de Manhattan determinó este jueves que el éxito de Ed Sheeran "Thinking Out Loud" no infringió los derechos de autor de la canción clásica de Marvin Gaye "Let's Get It On".

¿Por qué no copió Ed Sheeran la canción de Marvin Gaye? 2:16

Un historiador afirma haber localizado el misterioso puente detrás de la "Mona Lisa”

La "Mona Lisa" de Leonardo Da Vinci es una de las obras más intrigantes del mundo, por el misterio que rodea la identidad de la modelo y el lugar pintado detrás de ella. ¿Se habrá resuelto uno de los misterios?

¿Por qué un hombre lanzó un pastel a la Mona Lisa? 1:47

¿De Frankfurt a Dubai en 90 minutos? Europa entra en la carrera del avión hipersónico

Una nueva empresa hipersónica europea se suma a la carrera, prometiendo tiempos de viaje tan tentadores como de Frankfurt a Sydney en 4 horas y 15 minutos, o de Memphis a Dubai en 3 horas y 30 minutos.

Entradas para el Luis Miguel Tour 2023: precio, cuándo y cómo comprar boletos

La gira comienza el 3 de agosto en Argentina, en donde Luis Miguel deleitará por tres noches a su público en el Movistar Arena de Buenos Aires. Luego visitará Chile, Estados Unidos y finalmente México.

Este 4 de mayo salen a la venta las entradas para los shows de Luis Miguel en Argentina 0:26

La cifra del día

2.300

Unos 2.300 migrantes viven en las calles alrededor de dos refugios cerca del centro de El Paso, anunciaron funcionarios de la ciudad.

El Paso es declarada zona de desastre ante presencia de miles de migrantes 2:34

La cita del día

"Estos años de lucha en Venezuela nos prepararon y el momento llegó"

Maria Corina Machado, precandidata para las elecciones primarias de la oposición por Vente Venezuela, le dice a Andrés Oppenheimer que todos estos años de lucha ha preparado a los venezolanos para ir a los comicios. Oppenheimer Presenta se emite el domingo 7 de mayo a las 8:00 p.m., hora de Miami.

¿Podrá haber elecciones más o menos creíbles en Venezuela? 1:11

Y para terminar...

Un carrito de bebé avanzaba fuera de control rumbo a una carretera. Esto sucedió después

Un video de cámara de seguridad captó el momento en el que ráfagas de viento empujaron un carrito con un bebé dentro hacia una transitada carretera en Hesperia, California.