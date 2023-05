Biden nombrará a general de la Fuerza Aérea como próximo jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU.

Jefe del Estado Mayor pide cambiar nombre a bases 1:16

(CNN) -- Se espera que el presidente Joe Biden nombre al general Charles Q. Brown Jr., jefe de las Fuerzas Aéreas, como su elección para el próximo general de más alto rango de EE.UU., según una fuente familiarizada con el asunto.

Si el Senado lo aprueba, sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que el secretario de Defensa y el presidente del Estado Mayor Conjunto son afroamericanos, un hito notable para una administración que se ha enorgullecido de la diversidad de sus dirigentes.

Brown sucedería al general Mark Milley, nominado por el expresidente Donald Trump en 2018. Sería solo el segundo hombre negro en convertirse en jefe del Estado Mayor Conjunto, después de que el general Colin Powell ocupara el cargo entre 1989 y 1993 bajo los presidentes George H.W. Bush y Bill Clinton.

El anuncio está previsto para antes de julio, según un segundo funcionario estadounidense, aunque el momento exacto no está claro.

El New York Times fue el primero en informar de la esperada elección.

El jefe del Estado Mayor Conjunto tiene un mandato de cuatro años. Aunque es el oficial de más alto rango del ejército, no tiene mando alguno sobre las tropas, sino que es el principal asesor militar del Presidente.

El mandato de Milley expirará a finales de septiembre. Biden se refirió a la marcha de Milley durante su intervención en la cena del miércoles por la noche en la Casa Blanca de los Comandantes en Combate.

"Probablemente no piensen en ello, pero son un grupo de personas extraordinarias, extraordinarias, extraordinarias, lo digo sinceramente... excepto Milley, no estoy tan seguro", bromeó, transmitiendo la conversación a los altos mandos. "En realidad, no quiero... le he avergonzado. Le dije: 'Sabes, te voy a echar mucho de menos'. Él respondió: 'Aún no me voy a ninguna parte. No te pongas sentimental conmigo, Biden. Soy de Boston".

Brown ingresó en las Fuerzas Aéreas en 1984 tras graduarse en el programa ROTC de la Universidad Tecnológica de Texas. Piloto de cazas F-16 con más de 3.000 horas de experiencia de vuelo, Brown ha sido comandante adjunto del Mando Central de Estados Unidos y comandante de las Fuerzas Aéreas del Pacífico, entre otros destinos. En agosto de 2020, fue nombrado jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas.