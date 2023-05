Dos semanas antes de la novena programación de su ejecución, Richard Glossip espera que su destino "no vuelva a sucederle a nadie más"

Video relacionado: Así es ver una ejecución de pena de muerte 3:52

(CNN) -- Después de 26 años tras las rejas, nueve fechas de ejecución, tres últimas comidas y dos investigaciones independientes que plantearon serias dudas sobre su condena, el recluso condenado a muerte de Oklahoma, Richard Glossip, se enfrenta a lo que podrían ser los últimos días de su vida.

“Creo que es más fácil para mí que para cualquier otra persona porque lo he hecho muchas veces”, le dijo Glossip a CNN este jueves, dos semanas antes de la fecha prevista para su ejecución por el asesinato de Barry Van Treese, en 1997, un crimen en el que sostiene que no estuvo involucrado.

“No quiero que la gente lo tome a la ligera”, dijo. “Quiero que la gente vea lo serio que es esto y el daño que puede causarle a la gente. Pero al mismo tiempo, he sido una de esas personas cuya fe es tan fuerte que puede ayudarme a superar cualquier cosa”.

Glossip, de 60 años, tiene la esperanza de que se le perdone la vida para que él y su esposa, Lea, puedan seguir construyendo un futuro juntos, tal vez fuera de los muros de la Penitenciaría del estado de Oklahoma. Ellos se casaron el año pasado, su vida en común hasta ahora se ha limitado a visitas y llamadas telefónicas.

Del mismo modo, un creciente grupo de simpatizantes que incluye no solo a su esposa y sus abogados, sino también a Kim Kardashian, el fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond y un grupo bipartidista de 62 legisladores de Oklahoma, esperan salvar su vida, y señalan innumerables preguntas sobre su culpabilidad y el proceso que lo llevó al corredor de la muerte.

publicidad

“Nunca ha habido una ejecución en la historia de este país donde el estado y la defensa acordaron que el acusado no tuvo un juicio justo”, dijo este jueves el representante estatal Kevin McDugle, mientras legisladores y líderes religiosos pedían al gobernador Kevin Stitt emitir un tercer aplazamiento de 60 días para dar tiempo a los tribunales para revisar el caso de Glossip. “Oklahoma no puede convertirse en el primero”. Stitt, McDugle y el fiscal general son republicanos.

A pesar de su optimismo, Glossip se enfrenta cada día con recordatorios de que pronto podría entrar en la cámara de la muerte. El próximo jueves, dijo, será trasladado a “vigilancia de la muerte”, donde pasará una semana en confinamiento solitario bajo supervisión constante en una celda donde las luces permanecerán encendidas en todo momento. Recientemente, él y Lea completaron el papeleo sobre su entierro, qué tendrá para su última comida y quién quiere que sea testigo de su ejecución.

Si las cosas no salen como él espera, Glossip tiene claridad sobre cuál quiere que sea su legado: “Quiero asegurarme de que lo que me pasó a mí no le vuelva a pasar a nadie más”.

Dos investigaciones plantean dudas sobre la condena

Van Treese, un esposo, de 54 años, y padre de siete hijos, fue asesinado el 7 de enero de 1997, golpeado hasta la muerte con un bate de béisbol en una habitación del motel de la ciudad de Oklahoma que era propiedad de un joven, de 19 años, llamado Justin Sneed.

Sneed admitió haber matado a Van Treese, pero en el juicio, los fiscales describieron el asesinato como un complot de asesinato a sueldo orquestado por Glossip. Sneed consiguió un trato para evitar la pena de muerte: declararse culpable y testificar contra Glossip, quien en ese entonces tenía 35 años, cuyos antecedentes penales incluían una única multa de tráfico, según sus abogados.

Glossip fue declarado culpable y condenado a muerte en junio de 1998, aunque se anuló en apelación debido a la ineficacia del abogado. Pero fue juzgado nuevamente en 2004 y nuevamente declarado culpable y sentenciado a muerte.

Los años transcurridos desde entonces han visto surgir numerosas preguntas sobre la condena de Glossip.

Una revisión independiente reveló "la destrucción intencional de evidencia por parte del estado antes del juicio y una investigación policial inadecuada”, así como la contaminación del testimonio de Sneed, según el bufete de abogados Reed Smith, que fue comisionado por la legislatura para examinar el caso y emitió sus conclusiones en un informe de 343 páginas, el año pasado.

Una enmienda al informe incluye cartas recientemente desenterradas escritas por Sneed en prisión, incluida una a su abogado en la que le preguntó si se retractaba de su testimonio.

La Oficina del Defensor Público del condado de Oklahoma, responsable del abogado de Sneed en ese momento, se ha negado a comentar sobre este caso.

En última instancia, Reed Smith concluyó “que ningún jurado razonable que escuchara el expediente completo habría condenado a Richard Glossip por asesinato premeditado”, dijo Stan Perry, socio de la firma.

Una segunda investigación independiente, encargada por Drummond, citó “errores múltiples y acumulativos”, y concluyó que la condena de Glossip debería quedar anulada y se le debería otorgar un nuevo juicio. Eso llevó a la fiscalía general a presentar una moción para anular la condena de Glossip, pero el mes pasado la Corte de Apelaciones en lo Penal de Oklahoma falló 5-0 para denegar la solicitud de otra apelación.

Los casos de pena capital son a menudo sujetos a años de apelaciones, y muchos terminan ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero las condenas erróneas ocurren: ha habido 191 exoneraciones de personas que estaban en el corredor de la muerte desde 1973, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

“Hay tantas exoneraciones en este país, tantas personas fueron condenadas rápidamente, tantas vidas fueron arrebatadas”, dijo Glossip a CNN este jueves. "¿Por qué es tan difícil para la gente pensar que alguien es realmente inocente?".

La pena de muerte a Glossip "es una grave injusticia"

La semana pasada, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma se negó a recomendar la clemencia a pesar del apoyo sin precedentes del fiscal general, quien en un movimiento inusual asistió a la audiencia para defender a Glossip, diciendo que sería “una grave injusticia” para que la ejecución siguiera adelante.

Drummond cree que Glossip es culpable de al menos ser cómplice de asesinato después del hecho, le dijo a la junta de libertad condicional, y probablemente de asesinato. Pero él no cree que la evidencia demuestre la culpabilidad de Glossip más allá de una duda razonable, dijo, y la persona que realmente mató a Van Treese está en prisión por el resto de su vida.

La familia de Van Treese fue la única que pidió a la junta que denegara el indulto, y su viuda comparó el proceso con una herida que ha sanado, solo que la costra se ha arrancado una y otra vez.

“Nuestra esperanza hoy es que se haga justicia para nuestro querido Barry”, dijo Donna Van Treese, “y que tomen en consideración nuestras declaraciones y sepan… que hoy no nos sentimos representados con justicia”.

La Junta, que tiene cinco miembros, votó 2 a 2, lo que resultó en una negativa. El quinto miembro se había recusado porque su esposa era fiscal en uno de los dos juicios estatales de Glossip.

Las batallas judiciales siguen en curso

Stitt no puede otorgar clemencia sin la recomendación de la Junta, pero el gobernador podría emitir un indulto temporal, un paso que ya ha 0tomado dos veces. Stitt señaló la semana pasada que no planeaba emitir un tercer indulto.

“Queríamos dejar que el sistema judicial funcionara”, dijo el gobernador Stitt el viernes pasado, “así que, a menos que los tribunales actúen o se presenten nuevas pruebas ante los tribunales, vamos a cumplir con la ley”.

Sin la intervención del gobernador, la mejor oportunidad de Glossip para salvarse está en los tribunales.

Sus abogados le pidieron al Tribunal de Distrito del Condado de Oklahoma que anule la audiencia de clemencia de la semana pasada porque a la junta de libertad condicional le faltaba su quinto miembro. Si bien están de acuerdo en que la recusación fue adecuada, argumentan que una junta incompleta violó la Constitución de Oklahoma.

Los abogados también solicitaron a la Corte Suprema de EE.UU. una suspensión de la ejecución para revisar dos solicitudes de certiorari (de dos tribunales inferiores), incluida una presentada el jueves con el respaldo de Drummond, diciendo que la condena de Glossip “es un grave error judicial y ejecutarlo sería una parodia impensable e irreversible”.

Mientras tanto, Glossip se concentra en Lea y espera eliminar los elementos de su lista de deseos.

“Nunca he estado en un avión… Entonces quieren subirme a un avión y llevarme a algún lado”, dijo. “Y nunca he visto el océano, así que queremos ir a hacer eso”.

“Hay un montón de pequeñas cosas tontas que otras personas probablemente pasarían por alto, que creo que todos damos por sentado”, dijo. “Y estoy aquí para decirles a todos, nunca pospongan lo que necesitan hacer… Háganlo ahora, porque nadie prometió el mañana”.

-- Holly Yan y Emma Tucker, de CNN, contribuyeron a este informe.