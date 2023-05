Jordan Neely, el hombre estrangulado en el metro de Nueva York, es recordado como un artista destrozado por el asesinato de su madre

La fiscalía investiga cómo murió estrangulado un hombre en el metro de Nueva York 1:41

(CNN) -- Antes de que Jordan Neely muriera en un vagón del metro de la ciudad de Nueva York esta semana, era conocido por sus rápidos pasos de baile de Michael Jackson que entretenían a muchos; sin embargo, luchó con el trauma que le había dejado el asesinato de su madre a una edad temprana.

"Me contó lo mucho que le impactó la muerte de su madre. Él reveló que ella fue asesinada y su cuerpo fue puesto en una maleta”, dijo a CNN Moses Harper, una artista que conocía a Neely.

Harper y Neely se hicieron amigos rápidamente después de conocerse en 2009. Cuando ella lo tomó bajo su protección, Neely le habló sobre lo difícil que fue perder a su madre cuando era un adolescente.

“Lo traumatizó. No esperaba eso, la forma brutal en que fue asesinada. Eso tuvo un gran impacto en él. La brutalidad detrás de eso lo traumatizó”, le dijo Harper a CNN. “Este niño ha llorado frente a mí. Eso lo lastimó en su corazón”.

Este lunes por la tarde, Neely murió después de que un veterano de la Marina lo estrangulara en un vagón del metro después de que Neely subiera al tren y gritara a los pasajeros que tenía hambre, sed y que estaba harto de no tener nada. Un testigo le dijo a CNN que Neely, quien se encontraba sin hogar, según una fuente familiarizada con su caso, no lastimó a nadie ni lo vieron armado.

La muerte del hombre, de 30 años, fue declarada homicidio, pero eso no significa que hubo intención o culpabilidad, que es un asunto que debe considerar el sistema de justicia penal, dijo un portavoz de la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York.

La última vez que Harper vio a Neely fue en 2016 cuando se topó con él en el metro y vio que estaba sin hogar cuando pidió comida a los pasajeros. “Nunca lo había visto así antes”, dijo.

Harper, quien describió a Neely como un alma amable y dulce, dijo que personas de todo el mundo se han comunicado con ella sobre su muerte.

“Tiene a la gente destrozada. Los miembros de nuestro círculo me están enviando mensajes de texto. Se están enterando y están llorando, no saben qué pensar”, dijo Harper.

La Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan está investigando la muerte de Neely, lo que ha desencadenado protestas en la ciudad de Nueva York exigiendo justicia en el caso, en el que no se han presentado cargos días después del homicidio.

“Como parte de nuestra rigurosa investigación en curso, revisaremos el informe del médico forense, evaluaremos todos los videos y fotografías disponibles, identificaremos y entrevistaremos a tantos testigos como sea posible y obtendremos registros médicos adicionales”, dijo Doug Cohen, portavoz de la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan. dijo en un comunicado.

“No me importa si muero. […] No tengo comida"

En los minutos previos al estrangulamiento mortal, Neely había estado "actuando de manera errática", pero no agredió a nadie en el tren, según Juan Alberto Vázquez, testigo que registró el altercado en video.

Tan pronto como Neely subió al tren, comenzó a gritar que estaba “harto y hambriento” y “cansado de no tener nada”, dijo Vázquez a CNN.

Antes de que lo mataran, Neely dijo: “No me importa si muero. No me importa si voy a la cárcel. No tengo nada de comida… estoy acabado”, según Vázquez.

En algún momento, Neely se quitó el abrigo y lo arrojó al piso del tren, repitiendo que estaba listo para ir a la cárcel y recibir cadena perpetua, dijo Vázquez.

Mientras continuaban los gritos, muchos pasajeros se sintieron visiblemente incómodos y se trasladaron a otras partes del vagón del tren. Neely no parecía estar armado ni buscaba atacar a nadie, dijo Vázquez a CNN.

Luego, un ciclista se acercó por detrás a Neely y lo estranguló, y los dos finalmente cayeron al suelo, dijo Vázquez, quien notó que Neely no interactuó con ese pasajero antes del ataque.

En el video grabado por Vázquez, Neely y el otro hombre se ven en el piso de un vagón de metro con el brazo del hombre envuelto alrededor del cuello de Neely. Los dos hombres estuvieron en el piso durante unos siete minutos, dijo Vázquez, y agregó que comenzó a grabar unos tres o cuatro minutos después de que comenzó el estrangulamiento.

En algún momento, otros dos pasajeros se acercaron a Neely y al hombre que lo sujetaba. Uno parecía estar mediando en la situación mientras que el otro parecía ayudar al hombre a contener a Neely, según Vázquez.

Después de un rato, Vázquez notó que Neely dejó de moverse y hablar, dijo.

Cuando los agentes de Policía llegaron a la estación de metro en el centro de Manhattan, antes de las 2:30 p.m. de este lunes, administraron primeros auxilios a Neely, que estaba inconsciente. Fue llevado a un hospital, donde fue declarado muerto más tarde ese día, según una fuente policial y un portavoz de la Policía de Nueva York.

CNN no ha podido confirmar de forma independiente qué sucedió antes del incidente o cuánto tiempo estuvo restringido Neely.

"Siempre bailarín"

Neely perdió a su madre en 2007, cuando fue asesinada por su novio en una residencia del norte de Nueva Jersey. El hombre fue sentenciado a 30 años tras las rejas por el asesinato de Christie Neely en su casa y "arrojar su cuerpo en una maleta en el Bronx", según el Jersey Journal.

En los años posteriores, Neely comenzó a experimentar “algunos momentos difíciles” antes de que terminara la escuela secundaria, dijo Melyssa Votta, una amiga de la escuela secundaria de Neely.

“Saltaba de casa en casa”, le dijo a CNN.

A pesar de todo, Neely fue “siempre un bailarín” que fue siempre “un chico realmente bueno”, dijo.

“Es muy conocido en Internet”, dijo Votta. “A nivel internacional, la gente se ha acercado a mí buscándolo”.

Neely también tuvo una serie de enfrentamientos con la policía de Nueva York, dijo una fuente policial a John Miller, de CNN, incluidos 42 arrestos por cargos que incluyen hurto menor, saltar los torniquetes del metro, robo y tres agresiones no provocadas a mujeres en el metro, entre 2019 y 2021.

Andre Zachery, el padre de Neely, notó el doloroso paralelo en el asesinato de su hijo y la madre de él, informó el New York Daily News. Y aunque no había visto a su hijo en cuatro años, elogió lo bien que Neely personificó a Michael Jackson.

“Lo senté frente al televisor y le mostré los Jackson 5. […] Asumió lo de Michael Jackson y realmente lo formó muy bien”, dijo Zachery al periódico.

Algunos funcionarios condenan la muerte de Neely

Hasta este jueves por la noche, no se habían presentado cargos por la muerte de Neely, una medida que ha aumentado las demandas de los funcionarios y la comunidad para emprender acciones legales.

El hombre que estranguló a Neely fue identificado como un joven, de 24 años, de Queens que sirvió en la Infantería de Marina, según los registros militares y policiales. Fue sargento y sirvió de 2017 a 2021, y su última asignación de servicio fue en Camp Lejeune, en Carolina del Norte, según muestran los registros militares.

Los detectives lo entrevistaron y lo liberaron, dijo una fuente policial a CNN.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que la familia de Neely “merece justicia”.

“Quiero reconocer lo horrible que fue ver un video de Jordan Neely siendo asesinado por ser un pasajero en los trenes del metro”, dijo Hochul este jueves durante una conferencia de prensa. “Tenía que haber consecuencias, así que veremos cómo se desarrolla esto. Pero su familia merece justicia”.

La gobernadora agregó que Neely fue retenido “hasta que le quitaron el último aliento”, describiendo la respuesta de los pasajeros como “muy extrema”.

Jumaane Williams, defensora pública de la ciudad de Nueva York, se hizo eco de los pedidos de justicia de la gobernadora y exigió que se presentaran cargos “inmediatamente” contra el responsable de la muerte. La oficina del defensor público ayuda con las quejas relacionadas con los servicios y regulaciones gubernamentales.

“Decir cualquier otra cosa es un equívoco que solo promoverá una narrativa que devalúa la vida de un hombre negro sin hogar con problemas de salud mental y alienta una actitud de deshumanización de los neoyorquinos más necesitados”, dijo.

