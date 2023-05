Mira la coronación del rey Carlos III 0:59

(CNN) -- Varios manifestantes antimonárquicos fueron detenidos en el centro de Londres antes de la coronación del rey Carlos III este sábado, según informaron sus grupos, mientras la Policía Metropolitana se enfrenta al escrutinio por su actitud hacia los manifestantes en el histórico acontecimiento.

Miles de personas se reunieron este sábado en el centro de Londres para celebrar este acontecimiento único en su generación. Pero también atrajo a manifestantes, que llevaban camisetas amarillas y abuchearon y gritaron "No es mi rey" durante toda la mañana.

Republic, el mayor grupo antimonárquico del Reino Unido, dijo a CNN que la Policía -sin dar ninguna razón- detuvo a los organizadores de la protesta antimonárquica.

Alrededor de las 7 a.m. (2 a.m. ET) la policía detuvo a seis de los organizadores de Republic y les dijo que los iban a detener y registrar, dijo Harry Stratton, director de Republic, a CNN en la protesta.

Graham Smith, director ejecutivo de Republic, estaba entre los detenidos, según un video compartido por la Alliance of European Republican Movements.

Stratton declaró que, cuando los organizadores preguntaron a la policía por qué los habían detenido, les dijeron que "ya lo averiguarían" cuando hubieran registrado a los manifestantes antimonárquicos. Después de registrarlos, la policía comunicó a los seis organizadores que estaban deteniendo e incautando cientos de sus pancartas con el lema "No es mi rey".

"No dijeron por qué los detenían. No nos dijeron ni a ellos ni a nosotros adónde los llevaban. Es algo propio de un Estado policial", dijo Stratton.

"Creo que la gente está bastante preocupada por la reacción de la policía. Pero la reacción de la gente hacia nosotros ha sido abrumadoramente amistosa", añadió.

El grupo publicó en Twitter este sábado un comentario: "Se acabó el derecho a la protesta pacífica".

Miembros del grupo activista ecologista Just Stop Oil también parecían haber sido detenidos en The Mall, frente al Palacio de Buckingham, informó la agencia de noticias británica PA Media, que añadió que se vio a un grupo numeroso de manifestantes esposados.

La Policía Metropolitana confirmó que se habían realizado varias detenciones en el centro de Londres.

"Hoy hemos detenido a cuatro personas en la zona de St Martin's Lane. Fueron detenidos bajo sospecha de conspiración para causar molestias públicas", tuiteó la institución.

"Hemos realizado varias detenciones en la zona de Carlton House Terrace. Los individuos fueron detenidos bajo sospecha de alteración del orden público", continuó la Policía en Twitter. "Otras tres personas fueron detenidas en la zona de Wellington Arch. Se les detuvo como sospechosas de poseer artículos para causar daños criminales".

Human Rights Watch, un grupo de campaña sin fines de lucro, dijo que las detenciones en la coronación eran "algo que se esperaría ver en Moscú, no en Londres", según una declaración obtenida por PA Media.

Republic afirmó que esperaba que entre 1.500 y 2.000 personas se unieran al grupo en su protesta en Trafalgar Square, justo al sur del recorrido de la procesión real.

"En lugar de una coronación queremos una elección. En lugar de Carlos queremos una elección. Así de simple", tuiteó el grupo este sábado.

Crecientes poderes policiales

La Policía Metropolitana, el mayor cuerpo policial del Reino Unido, ha sido objeto de escrutinio por su duro enfoque hacia las protestas en torno a la coronación.

"Nuestra tolerancia ante cualquier perturbación, ya sea por protestas o de otro tipo, será baja", escribió el cuerpo en Twitter esta semana. "Trataremos con firmeza a cualquiera que intente socavar esta celebración".

Antes del evento, la Policía Metropolitana dijo que más de 11.500 agentes de policía serían desplegados en Londres este sábado, haciendo de la coronación el mayor despliegue en un día en décadas.

La operación -denominada Orbe Dorado- consistió en alinear a los agentes en el recorrido de la procesión, gestionar las aglomeraciones y los cortes de carreteras, proteger a las personas más destacadas y llevar a cabo registros con equipos especializados.

También estaba previsto utilizar tecnología de reconocimiento facial en el centro de Londres, lo que suscitó las críticas de grupos de defensa de los derechos humanos.

"Todos tenemos derecho a vivir nuestras vidas sin ser observados ni vigilados, pero todos los asistentes a la coronación corren el riesgo de que se les escanee la cara con la opresiva tecnología de reconocimiento facial", declaró en Twitter Emmanuelle Andrews, del grupo de derechos humanos Liberty.

La operación se produce en medio de la creciente preocupación por el aumento del poder de la Policía para reprimir la disidencia en el Reino Unido, tras la reciente introducción de polémicos textos legislativos.

El año pasado, la Ley 2022 de Policía, Delincuencia, Sentencias y Tribunales "amplió significativamente el abanico de circunstancias en las que la Policía puede imponer condiciones a una protesta". Según la nueva ley, es delito que los manifestantes "causen intencionada o imprudentemente molestias públicas", lo que incluye causar "molestias graves".

En una declaración a CNN, Liberty afirmó que esta ley "ha hecho mucho más difícil que la gente defienda lo que cree sin enfrentarse al riesgo de ser criminalizada".

Este martes, una nueva ley llamada Ley de Orden Público recibió el visto bueno real del rey Carlos, que es una formalidad y el último obstáculo antes de que un proyecto se convierta en ley.

"Dará a la Policía los poderes necesarios para evitar disturbios en los principales acontecimientos deportivos y culturales que se celebren este verano en Inglaterra y Gales", declaró el Ministerio del Interior británico en un comunicado.

Las medidas específicas de la ley se introdujeron a partir del miércoles.

Según esta ley, tácticas de protesta tan arraigadas como el encierro -en el que los manifestantes se adhieren físicamente a elementos como edificios- podrían acarrear una pena de seis meses de prisión o una "multa ilimitada", explicó el Ministerio del Interior.

Niamh Kennedy, de CNN, contribuyó a este artículo.