ANÁLISIS | El "nacionalismo" redefine la derecha estadounidense

(CNN) -- El ala derecha estadounidense, identificada durante mucho tiempo con el movimiento conservador, se aferra cada vez más a algo muy diferente –el nacionalismo– que asusta a algunos estudiantes de historia pero inspira a una nueva generación de republicanos.

Algunos ejemplos recientes:

Al presentar su plataforma en una serie de videos, el expresidente Donald Trump acusa a una “clase globalista” de no poner a Estados Unidos en primer lugar.

En medio de los restos de la carrera por cable del destituido presentador de Fox News, Tucker Carlson, se encuentra un viaje desde el conservador común hasta el nacionalista blanco explícito.

Un diputado del Congreso, con una carrera prometedora, pide que el Partido Republicano sea "el partido del nacionalismo".

Estos momentos, que parecen anodinos para un consumidor habitual de noticias, nos recuerdan que el Partido Republicano ha luchado durante décadas para reconciliar a su asociación interna de nacionalistas y conservadores. Si acaba de despertar a la política estadounidense en los últimos 30 años, los dos términos parecen sinónimos, pero no siempre lo han sido.

El nacionalismo es la identidad sobre la filosofía

Entonces, ¿qué es un nacionalista y qué es un conservador? ¿Y qué importa si usamos estos términos indistintamente?

Primero, una definición rápida: cuando los académicos usan "nacionalismo" por sí solo, es el concepto de que algún tipo de identidad importa más que la filosofía. Eso puede ser un lugar, una etnia o una religión. En la política estadounidense actual, típicamente vemos esa identidad con el nacionalismo cristiano o el nacionalismo blanco.

Definir el conservadurismo es complicado

Ya sea que se remonte al filósofo Edmund Burke o comience con el expresidente Ronald Reagan, el conservadurismo generalmente ha significado una resistencia al cambio radical y una fe en la precaución, especialmente cuando se trata del papel del gobierno en la vida de un ciudadano.

Muchos conservadores se enfurecen al ser agrupados con la idea misma del nacionalismo, incluso sin complementos como "cristiano" o "blanco". Su versión del conservadurismo es independiente del lugar.

El ex vicepresidente ejecutivo de Heritage Foundation, Kim Holmes, argumentó en 2019 que “los conservadores estadounidenses afirman que una de las mejores cosas de Estados Unidos es que es diferente de todos los demás países. Diferente a todos los demás nacionalismos”.

Adoptar el nacionalismo bajo Trump

Trump dio la vuelta a ese principio más abierto de conservadurismo cuando se declaró “nacionalista” en 2018. La mayoría de sus propuestas políticas como presidente se centraron en poner a “Estados Unidos primero”.

Para Holmes, la identidad estadounidense está “basada en un credo universal… basado en los principios fundacionales de Estados Unidos”. Holmes ve espíritus afines y una lucha compartida con los conservadores de otras partes del mundo que podrían compartir esos principios.

No siempre fue partidista

El conservadurismo como concepto ni siquiera era partidista en el siglo XX. Joe Biden adoptó el término durante su primer mandato en el Senado de EE.UU. y le dijo a Kitty Kelley del Washingtonian en 1974: “Cuando se trata de derechos civiles y libertades civiles, soy liberal, pero eso es todo. Soy bastante conservador en la mayoría de los demás temas”.

Con el tiempo, el término ha evolucionado. Como me dijo Lee Drutman, politólogo del think tank New America y autor de “Breaking the Two-Party Doom Loop: The Case for Multiparty Democracy in America”, “en alguna ocasión hubo un significado consistente, pero ahora puedes ser un conservador de seguridad nacional, un conservador económico, un conservador social. Se ha convertido más en una identidad”.

Holmes dijo que cuando los conservadores pierden la confianza en la fuerza de su filosofía, corren el riesgo de convertirse en una identidad. “Piensan que el conservadurismo fusionista tradicional y la idea del excepcionalismo estadounidense no son lo suficientemente fuertes. Estas ideas no son lo suficientemente musculosas. Quieren algo más fuerte para hacer frente a las afirmaciones universales del globalismo y el progresismo que creen que son antiestadounidenses”.

Se forja una alianza

Tal asociación entre el nacionalismo y el conservadurismo, argumenta Angie Maxwell, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Arkansas, se forjó a mediados del siglo XX cuando el Partido Republicano trabajó para romper el control que el Partido Demócrata tenía sobre el Sur desde la Reconstrucción hasta finales del siglo XX.

“Vemos que el Partido Republicano trata de adoptar la marca específica del conservadurismo de los blancos del sur”, dijo.

Maxwell dijo que si bien el partido estaba dividido sobre la estrategia, varias campañas republicanas señalaron que podrían atraer votantes al enfatizar los valores cristianos, el antifeminismo y el resentimiento racial. En la década de 1960, señaló, los sentimientos sobre esas tres dinámicas se dividirían en partes iguales entre los miembros de ambos partidos, mientras que hoy esos puntos de vista los sienten desproporcionadamente los votantes republicanos.

Lo que nos lleva al día de hoy, en el que la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, dice claramente: “Necesitamos ser el partido del nacionalismo y soy cristiana, y lo digo con orgullo, debemos ser nacionalistas cristianos”.

“No hay nada conservador en Marjorie Taylor Greene, si conservador significa que debemos andar con cautela, no debemos hacer estallar las cosas, debemos tener moderación y humildad”, argumentó Drutman, al recordar a Burke, a quien muchos consideran el fundador del conservadurismo moderno. “De alguna manera, (el expresidente Barack) Obama es mucho más un conservador burkeano”.

Lo que nos espera

Drutman señaló que algunas formas de nacionalismo son benignas: "Se puede argumentar que eso es lo bueno de Estados Unidos: que tenemos una sociedad diversa y pluralista, (que) Estados Unidos es la nación más grande del mundo porque damos la bienvenida a todos".

Lo que preocupa a Drutman es el tipo de nacionalismo impulsado por la identidad de Greene.

“Lo que ha cambiado en nuestra política es la medida en que nuestras divisiones políticas nos han llevado a ver los puntos de vista opuestos como ilegítimos. Que la mitad del país trate a la otra mitad como si fuera una amenaza”, dijo Drutman. “Tal vez hay algunos problemas en los que deberíamos ser más conservadores. Se vuelven peligrosos cuando sus adherentes niegan que exista una oposición legítima”.

Eso también preocupó a Holmes, al escribir en 2019 antes de que Greene fuera elegida, cuando advirtió: “El nacionalismo carece de una idea o principio común de gobierno, excepto que un pueblo o un estado-nación pueden ser casi cualquier cosa. Puede ser fascista, puede ser autoritario, puede ser totalitario o puede ser democrático”.