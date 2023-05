(De izquierda a derecha) Danielle Brooks, Taylor Schilling, Vicky Jeudy y Samira Wiley en 'Orange is the New Black'. (Crédito: Paul Schiraldi/Netflix)

(CNN) -- La nueva entrega de "Decades", serie original de CNN ganadora del Emmy, regresó este domingo con "The 2010s", y su estreno de dos horas cubrió la innovadora televisión de la década de la "era dorada de la TV" (conocida en inglés como "Peak TV").

En una tarea difícil, dado el gran número de series destacadas, el equipo de entretenimiento de CNN recopiló una lista de los programas guionizados que definieron la década y que mejor captaron el espíritu de la época.

Sigue leyendo para conocer algunas de las series más impactantes de la década de 2010, ordenadas según su fecha de estreno:

"The Walking Dead" (AMC) 2010-2022

Uno de los programas más influyentes y exitosos de la década no vino de una cadena de televisión o canal premium, sino de una cadena de cable básico, AMC, que lanzó el drama de zombis que inspiró a un montón de imitadores, así como numerosos spinoffs. De hecho, después de una década con múltiples cambios en el reparto, la serie seguirá viva, quizás de forma apropiada, en varios programas nuevos.

“Game of Thrones” (HBO) 2011-2019

La gran apuesta de HBO por la fantasía recorrió toda la década de una manera similar a Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) y su dragón haciendo, bueno... ya se sabe lo que hicieron. "Game of Thrones" se convirtió en uno de los mayores programas de HBO de todos los tiempos, inspirando un resurgimiento de contenidos en el género fantástico y dando lugar a varios spinoffs de "Thrones". Basada en la serie de libros de George R.R. Martin Canción de hielo y fuego, la emisión semanal de episodios hizo que se volviera a ver con cita previa, y el presupuesto desorbitado proporcionó a los espectadores episodios de una hora de duración, visualmente impresionantes, que parecían realmente cinematográficos. "Thrones" seguía teniendo problemas –como el final de la serie y el cameo del vaso de Starbucks– y la violencia y los desnudos a veces parecían innecesarios, pero el reparto encabezado por Clarke, Kit Harington, Lena Headey, Peter Dinklage, Sophie Turner y Maisie Williams arrastró a los espectadores a lo largo de ocho temporadas inolvidables. (HBO y CNN forman parte de Warner Bros. Discovery).

“Scandal” (ABC) 2012-2018

Cuando "Scandal" se estrenó en ABC, se convirtió en la primera serie dramática de la cadena en presentar a una mujer negra como protagonista desde los años 70, con Kerry Washington como Olivia Pope. Su creadora, Shonda Rhimes, declaró a CNN: "Realmente quería hacer series que yo quisiera ver. Quería ver series que me representaran a mí, que representaran a las mujeres que yo conocía, que mostraran a mujeres en distintas fases de ser competitivas o estar enfadadas u oscuras o alegres. Quería verlo todo". Como la serie aparecía en el formato tradicional de la televisión, el reparto podía interactuar con la audiencia de "Gladiators" en las redes sociales mientras se emitían los nuevos episodios en tiempo real, lo que mejoraba la experiencia de los telespectadores y aumentaba el interés general por la serie. No olvidemos tampoco los siete gloriosos años en los que pudimos ver a Tony Goldwyn imponerse como el soñador presidente Fitzgerald Grant.

“Key & Peele” (Comedy Central) 2012-2015

Aunque solo se emitió durante tres temporadas, "Key & Peele", de Keegan-Michael Key y Jordan Peele, tuvo un efecto duradero por el comentario social y la sátira de la comedia de sketches. "Key & Peele" abordó la raza, los estereotipos y el polarizante clima político de la época con reflexión y humor. El presidente Barack Obama incluso participó en sus bromas dando la bienvenida a Key en el estrado de la cena de corresponsales de la Casa Blanca de 2015 para aparecer como su popular personaje recurrente Luther, el "traductor de la ira" de Obama. Al igual que "Broad City" y "Portlandia", "Key & Peele" se originó en internet antes de expandirse a una audiencia tradicional. Desde entonces, ambos han cosechado más éxitos televisivos y cinematográficos, y Peele ganó un Oscar al mejor guion original, en 2018, por "Get Out".

“Girls” (HBO) 2012-2017

Dejando a un lado las comparaciones con "Sex and the City", la oda sin complejos de Lena Dunham a ser una veinteañera neoyorquina en la década de 2010 hizo más por la positividad corporal y las conversaciones francas sobre la sexualidad y la "edad adulta" en las dos primeras temporadas que lo que la mayoría de las series esperan lograr en toda su carrera. "Girls" también lanzó las carreras de dos estrellas a las que estamos más que contentos de tener cerca, Adam Driver y Allison Williams, que tomó su Marnie, a menudo odiada, y la llevó a la brillante "Get Out", de Jordan Peele (véase más arriba). A pesar de lo extravagantes y horripilantes que eran a veces las "Girls", la serie nunca se apartó de un compromiso descarnado con las realidades a menudo mezquinas de la vida urbana de la generación millennial, y también nos dio la maravilla que era Shoshanna (Zosia Mamet), la mejor "borracha cruel" que existe.

“Orange is the New Black” (Netflix) 2013-2019

"Orange Is the New Black", de Jenji Kohan, rompió estereotipos trillados al presentar historias de mujeres de todas las edades, tamaños, razas, orientaciones sexuales y estados de salud mental, con comentarios críticos sobre el sistema judicial estadounidense. Produjo muchas estrellas revelación, como Laverne Cox, Dascha Polanco y Danielle Brooks, que se convirtieron en los rostros de un renacimiento televisivo en el que se contaban historias más sustanciosas sobre mujeres de color. Basada en las memorias homónimas de Piper Kerman, "Orange" es también una de las primeras incursiones de Netflix en los contenidos originales, y una de las primeras en lanzar temporadas completas de una sola vez, convirtiendo el "maratón de series" en la nueva moda.

“Better Call Saul” (AMC) 2015-2022

Cuando el efecto de abstinencia de "Breaking Bad" se hizo sentir tras su explosivo final de 2013, el creador de la serie Vince Gilligan sació el apetito de los espectadores con "Better Call Saul". El drama legal estaba cargado de acción de cárteles y un montón de personajes conocidos, ya que seguía las desventuras del abogado Jimmy McGill, alias Saul Goodman (Bob Odenkirk), y su pareja Kim Wexler (Rhea Seehorn). La serie rebotaba entre el pasado, el presente y el futuro de la línea temporal de "Breaking Bad" mientras los espectadores aprendían cómo "Slippin' Jimmy" evolucionó hasta convertirse en Goodman, un querido personaje que apareció por primera vez en "Breaking Bad". Con "Breaking Bad", "Better Call Saul" y la continuación de la historia de Jesse Pinkman (Aaron Paul) en la película de 2019 "El Camino", todas aparecidas en la década, la década de 2010 estuvo dominada por el universo de Gilligan.

“Master of None” (Netflix) 2015-2021

En su papel de Dev Shah, un aspirante a actor, Aziz Ansari se valió de sus antecedentes (y de sus padres reales, que interpretan a los suyos en la serie) para personalizar la experiencia del inmigrante y hacer hincapié en que, incluso dentro de las distintas culturas, se comparten muchas dinámicas familiares y experiencias vitales. "¿No es extraño que todos los niños de primera generación tengamos unas vidas increíbles porque nuestros padres hicieron unos sacrificios de locura? ¿No deberíamos saber más? ¿No deberíamos al menos intentar agradecérselo de alguna manera?", pregunta Ansari, en el papel de Dev, en un episodio. Con "Master of None" hace exactamente eso.

"Stranger Things" (Netflix) 2016-

Cuando se trata de "la era dorada de la TV", pocos títulos se acercan a "Stranger Things", de Netflix, que podría decirse que ni siquiera ha alcanzado su punto álgido todavía (la quinta y última temporada aún está por llegar). Con homenajes y nostalgia que recuerdan a clásicos de los ochenta, como "Stand By Me" y "Ghostbusters", "Stranger Things", se siente al mismo tiempo nueva y fresca. Esa misma mezcla se refleja en el impecable reparto, que cuenta con Winona Ryder –en uno de sus mejores papeles desde que apareció en escena en "Beetlejuice", de 1988– y Millie Bobby Brown como la todavía misteriosa Eleven, parecida a Jean Grey. Cada temporada ha traído actores estelares al grupo de Hawkins, desde Max (la excelente Sadie Sink) en la segunda temporada, pasando por la mejor hermana pequeña de la historia, Erica (Priah Ferguson), hasta el estridente Eddie (Joseph Quinn) de la última temporada. Además, no olvidemos la increíble secuencia de títulos con su instrumentación de sintetizador.

“Insecure” (HBO) 2016-2021

Issa Rae fue una de las estrellas que pasó con éxito de YouTube a la pequeña pantalla y todos estamos mejor por ello. Su exitosa comedia de HBO "Insecure" es tan auténticamente incómoda como solo puede serlo alguien que lucha contra la edad adulta. Aunque el personaje de Rae pasó muchas temporadas buscando el amor romántico, al final descubrimos que es el amor de sus amigos lo que realmente la sostiene. Con el ingenio sin complejos de Rae, "Insecure" es una celebración de la amistad entre mujeres negras. Rae es realista y el público responde con devoción y gratitud.

“Killing Eve” (AMC) 2018-2022

Con las estupendas interpretaciones de Sandra Oh y la ganadora del Emmy Jodie Comer, esta absorbente serie de Phoebe Waller-Bridge –la genio detrás de "Fleabag" (véase más abajo)– mantuvo a los espectadores en vilo en todo momento. "Killing Eve" tomó el trillado concepto del thriller de espionaje y le dio la vuelta con una perspectiva femenina fresca y diabólica. La serie también fue innegablemente divertida, dando a Comer y Oh un campo de juego cada vez más amplio en el que pelearse.

“Pose” (FX) 2018-2021

Esta innovadora serie de Ryan Murphy para FX explora la escena de los salones de baile neoyorquinos en plena crisis del sida, en la década de 1980. Más allá del glamour, la moda y los "dieces", "Pose" es una serie sobre el amor, la compasión, la aceptación, la valentía y la familia. La serie ayudó a inaugurar una nueva era de representación de los actores transexuales en el mundo del espectáculo. "Pose" es alabada por su descripción de la resistencia de la comunidad LGBTQ+ en las décadas de 1980 y 1990, un tema que parece más actual que nunca en el clima político actual.

Menciones honoríficas

"Modern Family" (ABC) 2009 - 2020: Con corazón y humor, esta sitcom rompía estereotipos con aplomo y te hacía reír a carcajadas –y a veces llorar–- en cada episodio.

"Downton Abbey" (PBS) 2010 - 2015: PBS demostró una vez más que el éxito televisivo puede venir de todas partes con un éxito muy comercial en forma de este adictivo drama de arriba y abajo, que narra los desafíos de principios del siglo XX de una familia aristócrata y su ejército de sirvientes.

"Homeland" (Showtime) 2011 - 2020: Con una escala cinematográfica, intriga internacional y drama de alto riesgo, los episodios de este thriller terrorista eran como entregas semanales de la franquicia "Bourne". La interpretación de Claire Danes de la agente de la CIA Carrie Mathison fue, como la propia "Homeland", poderosa e INTENSA.

"Veep" (HBO) 2012 - 2019: Nunca una sitcom había satirizado tan brutalmente (y, según políticos reales, con tanta precisión) el cabildeo, las campañas y el Gobierno de Estados Unidos. Julia Louis-Dreyfus era divertidísima como la vicepresidenta (y en la tercera temporada) presidenta Selina Meyer, pero hay que aclamar a Gary (interpretado brillantemente por Tony Hale).

"The Americans" (FX) 2013 - 2018: La Guerra Fría recibió una nueva mirada de esta serie de FX sobre espías ocultos a plena vista antes de que cayera el Muro de Berlín, que sacó brillo a su reputación haciendo lo que muchas series no pueden en su final: aterrizar con éxito.

"Jane the Virgin" (The CW) 2014 - 2019: La comedia dramática de The CW consiguió el equilibrio perfecto entre romance, drama y comedia con su historia –inspirada en una telenovela– protagonizada por Gina Rodríguez en el papel de una joven que es inseminada artificialmente por accidente y acaba atrapada entre su novio y el padre biológico.

"Black-ish" (ABC) 2014 - 2022: Esta serie sobre una familia negra acomodada no tuvo miedo de abordar temas de la vida real relacionados con la raza y la clase social, al tiempo que nos hacía reír.

"Mr. Robot" (USA) 2015 - 2019: Pocas series encapsularon mejor la paranoia y la aprensión política de la década que el retorcido thriller de USA que nos hizo decir: "Por favor, dime que tú también estás viendo esto", y que convirtió a Rami Malek en una estrella en proceso.

"Fresh Off the Boat" (ABC) 2015 - 2020: La mudanza de una familia asiáticoestadounidense de un barrio de Chinatown a Orlando (Florida) resultó ser una divertidísima serie.

"The Crown" (Netflix) 2016 - 2023: A medida que se acerca el final en la vida real de la monarca más longeva de Reino Unido, la difunta reina Isabel II, los espectadores se trasladan a los primeros días de la ascensión de la joven reina en "The Crown", una dramatización de los acontecimientos personales e históricos que dieron forma a su reinado, proporcionando un montón de material en Internet para los seguidores de la realeza a lo largo del camino.

"Fleabag" (Amazon) 2016 - 2019: Phoebe Waller-Bridge perfeccionó lo que muchos no habían conseguido antes de su aguda serie de Amazon Prime: romper la cuarta pared para hacer comentarios cortantes y perspicaces sobre la escena en cuestión. Además, las desgarradoras idas y venidas de la serie entre risas a carcajadas y lágrimas bien merecidas la convirtieron en un clásico instantáneo.