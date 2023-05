Sum 41 anuncia que se separará después de 27 años

El cantante de Sum 41, Deryck Whibley, en el festival de música "Rock am Ring" de 2017. (Crédito: Thomas Frey/dpa/AFP/Getty Images)

(CNN) -- Sum 41, la banda de la era emo que llevó éxitos como "Fat Lip" e "In Too Deep" a los iPod de los "millennials" de todo el mundo, se separará después de 27 años.

En un comunicado publicado este lunes en el perfil de Twitter de Sum 41, la banda compartió con sus seguidores que terminarán su gira actual, lanzarán su álbum final “Heaven :x: Hell” y se embarcarán en un último tour mundial antes de tomar caminos separados.

“Estar en Sum 41 desde 1996 nos trajo algunos de los mejores momentos de nuestras vidas”, se leía el comunicado. “Estamos eternamente agradecidos con nuestros seguidores, tanto antiguos como nuevos, que nos han apoyado en todos los sentidos. Es difícil articular el amor y el respeto que tenemos por todos ustedes, y queríamos que escucharan esto de nosotros primero”, añadieron.

La declaración continuó diciendo que esperan ver a sus fans en el camino y que están “emocionados por lo que el futuro traerá para cada uno de nosotros”.

“Gracias por los últimos 27 años de Sum 41”, concluyeron.

publicidad

Los miembros de Sum 41 incluyen al líder Deryck Whibley, los guitarristas colíderes Dave Brownsound y Tom Thacker, el bajista Cone McCaslin y el baterista Frank Zummo.

La banda canadiense de pop-punk irrumpió en la escena musical con su álbum debut de estudio de 2001, “All Killer No Filler”, que incluyó los éxitos antes mencionados “Fat Lip” e “In Too Deep”. De hecho, el primero pasó 60 semanas en las listas de Billboard.

Aparecieron en "Total Request Live" de MTV durante el apogeo del programa y participaron en las bandas sonoras de películas icónicas de la época como "Bring it On", "American Pie 2" y "Dude, Where's My Car?".

La banda siguió estrenando álbumes y haciendo giras durante la década de 2010, con su lanzamiento más reciente "Order in Decline" de 2019.