Acusan a hombre de instalar una cámara oculta en el baño público de un crucero de Royal Caribbean

(CNN) -- La División de San Juan del FBI trabaja para identificar a posibles víctimas después de que un hombre fuera acusado de video voyeurismo e intento de posesión de material de explotación infantil por presuntamente instalar una cámara oculta en un baño público en un crucero de Royal Caribbean.

La cámara supuestamente se instaló en el barco Harmony of the Seas de la línea de cruceros durante un crucero de siete días que partió de Miami, Florida, a fines de abril, según la denuncia penal en el caso.

El hombre, identificado como Jeremy Froias, abordó el Harmony of the Seas en Miami, y mientras el crucero navegaba en aguas internacionales, supuestamente instaló una cámara Wi-Fi oculta en un baño público en la cubierta superior del barco entre un simulador de surf y un bar, decía la denuncia penal.

Varios días después, otro pasajero notó la cámara oculta y se lo informó a la tripulación de Harmony. El personal de seguridad registró el baño y encontró y decomisó la cámara oculta. Según la denuncia penal, el personal de seguridad encontró una tarjeta Micro SD con varias horas de archivos de video en su interior.

El FBI publicó un formulario en línea en busca de información sobre posibles víctimas. “Si usted y/o su(s) dependiente(s) menor(es) fue(son) víctima(s) de Jeremy Froias o tiene información relevante para esta investigación, complete este breve formulario”, dice la publicación, y señala que el período de tiempo en el que se enfoca es entre el 30 de abril y 1 de mayo de 2023.

Los videos iniciales de la cámara supuestamente muestran a Froias escondiendo la cámara y ajustando el ángulo para enfocar el inodoro, luego conectando la cámara a su teléfono usando Wi-Fi, antes de salir del baño.

Videos adicionales que fueron revisados ​​por investigadores mostraron a más de 150 personas, incluidas lo que parecían ser al menos 40 menores, entrando al baño para usar el inodoro o cambiarse o quitarse los trajes de baño, según la denuncia.

Según la denuncia penal, Froias supuestamente "admitió haber colocado la cámara oculta en el baño" y le dijo al personal de seguridad del barco que sabía que habían encontrado y tomado la cámara porque no pudo hallarla cuando fue a revisarla el 1 de mayo.

En su audiencia de fianza este lunes, Froias fue entregado a su esposa como custodio externo y se le ordenó pagar una fianza no garantizada de US$ 25.000 con las condiciones de que no debe tener contacto con ningún menor sin supervisión, incluidos sus hijos, no debe tener acceso a internet, y debe entregar su pasaporte, entre otras cosas, muestran los registros judiciales.

"El señor Froias no ha sido acusado formalmente. Por lo tanto, no tengo comentarios en este momento”, dijo a CNN su abogado, Leo Aldridge.

Royal Caribbean dijo en un comunicado que estaba al tanto del incidente en el crucero del 29 de abril.

“El asunto se informó de inmediato a las fuerzas del orden locales y federales y las autoridades sacaron al huésped involucrado del barco para una mayor investigación. Como este es un caso en curso, no podemos compartir más detalles en este momento”, dijo la línea de cruceros.