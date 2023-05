Nasir Grant, izquierda, y Ameen Hurst fueron descubiertos como desaparecidos en un centro penitenciario de Filadelfia el lunes.

(CNN) -- Las autoridades de Filadelfia buscan a dos hombres, incluido uno acusado de múltiples homicidios, que escaparon de un centro penitenciario; su desaparición no se descubrió sino hasta casi un día después de que se deslizaron por un agujero en una cerca.

"Estamos firmes y trabajando incansablemente para que estos dos individuos peligrosos vuelvan a estar bajo custodia y ese es el enfoque de nuestra investigación”, dijo Blanche Carney, comisionada del Departamento de Prisiones, durante una conferencia de prensa este lunes.

La persecución se produce a raíz de otras violaciones recientes de cárceles, incluidos cuatro hombres que escaparon de un centro de detención en el condado de Hinds, Mississippi, en abril. Desde su fuga hasta ahora, los cuatro ya fueron detenidos o encontrados muertos, dijeron las autoridades.

Los fugitivos de Filadelfia fueron identificados como Nasir Grant, de 24 años, y Ameen Hurst, de 18 años. Escaparon del Centro Correccional Industrial de Filadelfia a través de un agujero en la cerca de un patio de recreo alrededor de las 8:30 p.m. de este domingo, dijo Carney.

Fueron descubiertos desaparecidos alrededor de las 3 p.m. de este lunes, dijo, señalando que hubo tres recuentos en el ínterin: el domingo a las 11 p.m. y el lunes a las 3 a.m. y 7 a.m., durante los cuales no se notaron las ausencias.

Los funcionarios están tratando de averiguar por qué en esos tres conteos no se descubrió la desaparición de los dos hombres, dijo Carney.

“Claramente, el sistema falló y la gente no hizo lo que se suponía que debía hacer”, dijo el alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, durante la conferencia de prensa.

Hurst mide 1,82 metros de altura y pesa 63 kg. Está bajo custodia desde el 21 de marzo de 2021, detenido por cargos relacionados con cuatro homicidios que datan de la víspera de Navidad de 2020, dijo el comisionado adjunto de Investigaciones del Departamento de Policía de Filadelfia, Frank Vanore, en la conferencia de prensa.

Grant había estado detenido desde el 28 de septiembre y enfrentaba cargos por posesión de armas y narcóticos, dijo Vanore. Se describe que mide 1,75 metros y pesa 72 kg.

Los investigadores le pidieron a cualquier persona con información que llamara al 215-686-TIPS (8477) o al 911.

Tan pronto como se descubrió la fuga, Carney cerró las instalaciones y aumentó el personal y las patrullas perimetrales, dijo. También se le pidió al Departamento Correccional de Pensilvania que realizara una evaluación de vulnerabilidad y seguridad de las instalaciones, dijo Carney.

“Estoy realmente enojado por eso”, dijo el alcalde Kenney. Su principal prioridad es encontrar a Hurst y Grant, dijo, y la segunda prioridad es evaluar el sistema.

“No hay razón para esto. Y si todo el mundo cumpliera e hiciera lo que se supone que tiene que hacer, no tendríamos este problema. Así que vamos a averiguar qué pasó, quién no hizo qué y llegar emos al fondo del asunto”, dijo Kenney.

La instalación tiene protocolos establecidos que no se siguieron, dijo Carney, sin dar detalles.

“Eso será parte de nuestra investigación”, aseguró. “El objetivo aquí ahora es asegurarse de que estos dos individuos sean detenidos de inmediato”.