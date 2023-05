Lo que E. Jean Carroll tiene que demostrar para ganar su caso contra Donald Trump por violación y difamación

Un Trump agitado aparece en cintas de declaración recién publicadas 2:19

(CNN) -- Se espera que un jurado comience las deliberaciones este martes en la demanda civil por violación y difamación de E. Jean Carroll contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

El panel en un tribunal federal de Manhattan está listo para considerar las acusaciones de Carroll de que Trump la violó en un probador de la sección de lencería de la tienda por departamentos Bergdorf Goodman, en la primavera de 1996, y luego la difamó en una publicación en redes sociales, en octubre del año pasado. Trump ha negado las acusaciones.

Esto es lo que considerará el grupo del jurado de seis hombres y tres mujeres, cuyas identidades son anónimas para los abogados y el público.

Lo que Carroll tiene que probar

Carroll presentó la demanda en noviembre pasado bajo la “Ley de Sobrevivientes Adultos del Estado de Nueva York”, un proyecto de ley estatal que abrió una ventana retrospectiva para acusaciones de agresión sexual como la de Carroll con prescripción que expiró hace mucho tiempo.

Este no es un juicio penal. En una demanda civil como la de Carroll, el jurado debe determinar si el equipo legal de Carroll probó que Trump cometió agresión contra Carroll por una preponderancia de la evidencia.

publicidad

Para probar su reclamo de difamación, el jurado debe encontrar que el equipo legal de Carroll probó por la preponderancia de la evidencia que Trump sabía que era falso cuando publicó la declaración sobre Carroll, el año pasado, y la expuso a sabiendas al ridículo público. También deben determinar que ella probó con evidencia clara y convincente que la declaración era falsa y que Trump hizo la declaración con verdadera malicia.

Tanto el estándar de preponderancia de evidencia como el estándar de evidencia clara y convincente no son un estándar tan alto como la prueba más allá de una duda razonable, que se usa en casos penales. La evidencia clara y convincente es mayor que la preponderancia de la evidencia, lo que significa que es más probable que improbable. La evidencia clara y convincente no deja dudas sustanciales en la mente del jurado y establece que la proposición es altamente probable.

La decisión del jurado debe ser unánime para llegar a un veredicto, pero puede llegar a un veredicto diferente en cada uno de los dos reclamos: violación y difamación.

Trump enfrenta otro juicio este martes por agresión sexual y difamación 2:50

¿Cómo se podría obligar a que Trump pague?

Para que Carroll reciba una suma de dinero de este juicio depende de si el jurado cree unánimemente sus afirmaciones contra Trump. El jurado puede otorgar a Carroll una suma por daños punitivos, destinados a castigar a Trump por la supuesta agresión sexual y difamación, y daños reales para compensarla por el daño que el jurado determine que Trump le causó.

Si el jurado opta por considerar otorgarle daños punitivos contra Trump, se le indicará que considere factores como la gravedad del acto, cualquier esfuerzo por ocultar el acto y si ha cometido actos similares para decidir si su conducta fue reprobable. (Los testimonios de Jessica Leeds y Natasha Stoynoff, quienes alegaron haber sido agredidas por Trump, este último quien niega el reclamo, pueden entrar en juego aquí).

Sin embargo, el jurado no puede agregar una cantidad específica a la indemnización por daños punitivos para castigar a Trump por el daño que supuestamente causó a otros.

Los abogados de Carroll no han sugerido una cantidad de daños para que el jurado la considere.

“Para E. Jean Carroll, esta demanda no se trata de dinero”, dijo la abogada Roberta Kaplan durante los argumentos finales el lunes. “Se trata de recuperar su buen nombre”.

“¿Cuál es el precio por décadas de vivir sola sin compañía, por no tener con quien cocinar la cena, nadie con quien pasear a tu perro, nadie con quien ver la televisión, y por sentirte durante décadas que eres sucia e indigna? ”, dijo Kaplan. “No voy a ponerle un número a eso”.

Trump no asistió al juicio

Trump no asistió al juicio. Como cualquier acusado en un caso civil, no está obligado a comparecer ante el tribunal para el juicio ni para ningún procedimiento y tiene derecho a no testificar en su propia defensa.

Los abogados de Carroll le dijeron al jurado en la clausura que deberían tomar la ausencia de Trump de la corte como una señal de culpabilidad.

“Ella apareció, hizo un juramento y les contó lo que sucedió, y mientras tanto, Donald Trump no estaba por ningún lado, no entró a la sala del tribunal, no subió al estrado de los testigos. Y debe sacar la conclusión de que es así porque él lo hizo, porque violó a la señora Carroll y no quiso testificar al respecto”, dijo este lunes el abogado de Carroll, Michael Ferrara.

El abogado de Trump alternativamente les dijo a los jurados que Trump no necesitaba comparecer ante el tribunal para hacer las mismas negaciones que hizo en una declaración que se presentó durante el juicio.

“¿Cómo se prueba un negativo?”, dijo Joe Tacopina. “Cuestionar la historia es nuestra defensa. No hay testigos a los que llamar. No hay testigo para que llamemos porque él no estaba allí, no sucedió”.

La declaración en video de Trump tomada en octubre pasado y reproducida para el jurado durante el caso de Carroll se hizo pública el viernes pasado.

Así avanza el juicio contra Trump por supuesta agresión sexual 3:03

Trump aparece más agitado en el video cuando niega la acusación de violación de Carroll. “Me está acusando de violación, una mujer que no tengo idea de quién es. Salió de la nada. Me está acusando de violación, de violarla a ella, lo peor que puedes hacer, el peor cargo. Y también sabes que no es verdad. Tú también eres un agente político. Eres una desgracia. Pero ella me está acusando a mí y a ti también de violación, y nunca sucedió”, dijo Trump en un video, dirigiéndose a Kaplan.

En un momento durante la declaración, Trump sostuvo una conocida foto en blanco y negro de él mismo, Carroll, su exesposo, el presentador de noticias John Johnson, y la entonces esposa de Trump, Ivana. Trump reconoció a Johnson y recordó haber pensado que era bueno en su trabajo televisivo, pero luego confundió a Carroll con su exesposa, Marla Maples.

“Esa es Marla, sí. Esa es mi esposa”, dijo.

Después de que los abogados lo corrigieran, Trump dijo que la foto estaba borrosa.

Reconoció que la foto sugiere que conoció a Carroll, pero dijo que debe haber sido muy breve en un evento y que no la recuerda ni la conoce.

“Todavía no conozco a esta mujer. Creo que es una chiflada. No tengo ni idea. No sé nada de esta mujer más que lo que leo en las historias y lo que escucho. No sé nada de ella”, dijo el expresidente.

La cinta de Access Hollywood y la historia de Trump

En el cierre de los argumentos, el jurado volvió a ver la infame cinta de “Access Hollywood” y escuchó a Trump describir cómo se mueve agresivamente con las mujeres sin su consentimiento porque te dejan “cuando eres una estrella” y la respuesta de Trump a la cinta durante su declaración.

Trump reveló su “manual” para manejar a las mujeres en la cinta cuando pensó que nadie estaba escuchando, dijo Kaplan. "Diciéndole en sus propias palabras cómo trata a las mujeres".

Tacopina respondió criticando el lenguaje de Trump en la cinta, pero dijo que la naturaleza cruda todavía no hace que las acusaciones de Carroll sean ciertas. El abogado también calificó la cinta que ha sido pública desde antes de las elecciones presidenciales de 2016 como una distracción.

“Están tratando de tomar partes de Donald Trump que no te gustan o incluso odias y estirar eso sobre una historia que no tiene ningún sentido”, dijo Tacopina. “Se podría pensar que Donald Trump es una persona grosera y que su historia no tiene sentido. Ambos podrían ser ciertos”.

Los testimonios de las acusadoras de Trump

Carroll testificó durante más de dos días completos de juicio durante su caso, contando su historia, cómo ha sido su vida desde que hizo públicas sus acusaciones y pasó varias horas de contrainterrogatorio.

Dos amigas a las que, según Carroll, les contó poco después de la supuesta violación testificaron sobre su recuerdo de lo que les contó Carroll en 1996. La periodista Lisa Birnbach testificó para corroborar la historia de Carroll de que le llamó minutos después de salir de la tienda por departamentos después de que supuestamente la violaron.

La expresentadora de TV de Nueva York, Carol Martin, también testificó que Carroll, que tenía un programa en la misma cadena de noticias por cable en ese momento, también le confió unos días después del presunto incidente. Birnbach y Martin, que inicialmente no fueron nombradas en el libro de Carroll, se manifestaron públicamente en apoyo de su amiga poco después de que Carroll publicara su relato en la revista New York.

El equipo legal de Trump acusó a las dos de conspirar junto con Carroll para fabricar esta historia para derrocar a Trump. Las tres se han pronunciado públicamente y en mensajes privados mostrados al jurado sobre su odio hacia el expresidente.

Leeds y Stoynoff, quienes alegan que Trump las forzó físicamente, también testificaron sobre sus supuestos altercados.

Al cierre, el abogado de Carroll argumentó que las acusaciones de Carroll, Leeds y Stoynoff revelan un patrón de comportamiento agresivo de Trump.

En el testimonio de cada mujer, describieron cómo Trump las enfrentó primero en un lugar semipúblico, luego supuestamente las agarró repentinamente, luego negó las acusaciones y dijo que “ella es demasiado fea para que alguien la ataque”, dijo Kaplan.

“Tres mujeres diferentes, con décadas de diferencia, pero un mismo patrón de comportamiento. Lo que le sucedió a la señora Carroll no es único en ese sentido. Los ataques físicos y verbales de Trump son su procedimiento operativo estándar”, dijo Kaplan.

Trump negó las acusaciones de Leeds y Stoynoff en su contra. Tacopina les dijo a los jurados el lunes que su testimonio fue una distracción en el juicio porque sus afirmaciones no están ante este jurado y no afectan las alegaciones de Carroll.

Tacopina en sus alegatos finales de este lunes también acusó a Carroll de inventar sus acusaciones de violación para vender su libro.

“Ella ha abusado de este sistema al presentar un reclamo falso por, entre otras cosas, dinero, estatus, razones políticas”, dijo Tacopina. “Y al hacerlo, ha minimizado a las víctimas reales de violación, ya saben, víctimas de violación aquí y en todo el mundo, para usar las palabras de alguien. Ella está explotando su dolor y sufrimiento y está sacando provecho de sus historias, y no podemos dejar que se beneficie con millones de dólares por abusar de este proceso y sus esfuerzos por engañarlos”.

Otros testigos en el caso de Carroll vs. Trump

La Dra. Leslie Lebowitz, psicóloga clínica contratada por el equipo legal de Carroll, testificó la semana pasada que evaluó a Carroll y descubrió que no tiene signos de trastornos del pensamiento o del carácter, ni enfermedad mental, ni PTSD, pero que ha sufrido daños por la supuesta violación de Trump.

“Ella ha sufrido de dolorosos recuerdos intrusivos durante muchos años”, dijo Lebowitz. “Soportó una disminución en la forma en que pensaba y sentía sobre sí misma y quizás lo más destacado es que manifiesta síntomas de evitación muy notables que han reducido su vida romántica e íntima y le han causado una pérdida profunda”.

Ashlee Humphreys, profesora de Marketing de la Universidad Northwestern, otra testigo experta convocada por los abogados de Carroll, testificó que la declaración de Trump en cuestión en este juicio alcanzó entre 13,7 y 18 millones de impresiones.

Humphreys y un equipo de investigadores evaluaron la publicación difundida por primera vez en Truth Social y cómo se difundió a través de medios como otras plataformas de redes sociales, sitios web y televisión por cable y en red.

En una serie de cálculos, Humphreys dijo que alrededor del 21 % de las personas que vieron la declaración de alguna manera (alrededor de 3,7 a 5,6 millones de personas) probablemente creían en Trump.

El análisis no consideró los efectos de las declaraciones anteriores que Trump hizo sobre Carroll y, en el contrainterrogatorio, Humphreys reconoció que no consideró el daño causado a Trump por las declaraciones de Carroll en su contra.

Aun así, la experta en Marketing testificó que se necesitarían hasta US$ 2,7 millones para ejecutar una campaña de marketing efectiva para reparar la reputación de Carroll solo por el daño de los comentarios de Trump del 12 de octubre de 2022 negando sus acusaciones.