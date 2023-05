Posible meteorito golpea una casa en Nueva Jersey, dicen autoridades

No te pierdas la lluvia de meteoritos y el eclipse lunar este fin de semana 0:47

(CNN) -- Lo que podría ser un meteorito golpeó una casa en Hopewell Township, Nueva Jersey, dijeron las autoridades este lunes. El objeto metálico atravesó el techo de una casa y rebotó alrededor de un dormitorio. No había nadie en el dormitorio en el momento del incidente y no se reportaron heridos.

La Policía todavía está trabajando para determinar la naturaleza precisa del objeto, aunque los funcionarios sospechan que está relacionado con la lluvia de meteoritos actual, llamada Eta Acuáridas, según un comunicado del Departamento de Policía del municipio de Hopewell en Nueva Jersey.

La lluvia de meteoritos Eta Aquariid es un fenómeno anual en el que los escombros del famoso cometa Halley caen en la atmósfera de la Tierra. Se esperaba que el evento celestial alcanzara su punto máximo el sábado pasado, según las predicciones de la Asociación de Meteoros Estadounidense, aunque durará hasta el 27 de mayo.

“Toqué la cosa porque pensé que era una roca al azar”, dijo a KYW-TV, afiliada de CNN, Suzy Kop. Kop, una residente local, dijo que la roca cayó a través del techo de la habitación de su padre “y estaba caliente”.

“Solo le doy gracias a Dios que mi padre no estaba aquí. Aquí no había nadie”, agregó. "No estábamos heridos ni nada".

La parte más externa de los meteoritos puede alcanzar temperaturas abrasadoras debido a la increíble fricción y presión involucradas al sumergirse en la espesa atmósfera de la Tierra a altas velocidades, aunque normalmente se enfrían significativamente cuando llegan al suelo.

Las rocas espaciales golpean la Tierra todo el tiempo, distribuidas uniformemente por la superficie de la Tierra. Pero golpear una casa o un área poblada es raro porque la mayor parte de nuestro planeta está cubierta por océanos o áreas subdesarrolladas.

Sin embargo, no es raro que caiga un meteorito.

En noviembre del año pasado, por ejemplo, un objeto que se cree que es un meteorito de la lluvia de meteoritos Taurid golpeó una casa en el norte de California, según KCRA, afiliada de CNN en Sacramento. Un incendio estalló poco después. El residente del condado de Nevada, Dustin Procita, estaba en casa con sus dos perros en el momento del incidente. Uno de los perros murió en el incendio.

Las autoridades de Nueva Jersey dijeron que el posible meteorito que golpeó el lunes medía alrededor de 10,2 centímetros por 15,2 centímetros.

“Penetró el techo y luego impactó el piso de madera antes de detenerse”, dijo la Policía.

El Departamento de Policía “se ha puesto en contacto con varias otras agencias para obtener ayuda en la identificación positiva del objeto y la protección de los residentes y el objeto”.

Los meteoritos pueden ser difíciles de distinguir de otros tipos de rocas metálicas. Los investigadores que buscan meteoritos suelen buscar la corteza de fusión, una capa vítrea que se forma en la superficie exterior del objeto cósmico, que se derrite mientras la roca cae en picado a través de la atmósfera terrestre.

Otra característica distintiva es el peso potencial del espécimen. Un meteorito será mucho más pesado para su tamaño que una roca típica de la Tierra porque está repleto de metales densos.