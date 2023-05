(CNN) -- Cuando la prodigio surcoreana, de 19 años, Inbee Park ganó el primero de sus siete grandes campeonatos en el Abierto Femenino de Golf de EE.UU. de 2008, se convirtió en la campeona más joven de la historia del torneo. Bella Simões no nacería sino unos seis años después y este martes intentó clasificarse para el gran torneo.

A sus nueve años, la brasileña es la jugadora más joven en intentar clasificarse para el torneo, el cual comenzará en julio en el aclamado campo californiano de Pebble Beach, por primera vez en sus 78 años de historia.

Simões realizó el primer golpe de su grupo de clasificación en The Club at Mediterra, en Naples (Florida). Una técnica de swing impecable –publicada en la cuenta de Twitter de la Asociación de Golf de Estados Unidos, (USGA, por sus siglas en inglés)– suscitó multitud de elogios.

Qualifying for the 2023 #USWomensOpen has officially begun!

Nine-year-old Bella Simoes hit the first shot.

Follow along @FSGA ➡️ https://t.co/622czXdhXk pic.twitter.com/4aYolLLL21

— U.S. Women's Open (USGA) (@uswomensopen) May 9, 2023