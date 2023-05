Bob Iger a Ron DeSantis: ¿Quiere Florida nuestros empleos e impuestos o no?

La demanda que enfrenta a Disney y al gobernador Ron DeSantis en Florida 3:47

Nueva York (CNN) -- El CEO de Disney, Bob Iger, dijo que los ataques del gobernador de Florida, Ron DeSantis, contra la compañía amenazan sus planes de invertir US$ 17.000 millones y crear 13.000 nuevos puestos de trabajo en Disney World para los próximos 10 años.



En declaraciones realizadas este miércoles durante una llamada telefónica con inversores, Iger defendió a Disney mientras Florida intenta arrebatar el control de los poderes otorgados a un distrito fiscal especial que supervisa las decisiones de zonificación de Disney World. Disney y el Gobierno de Florida están inmersos en una batalla legal.

Iger no mencionó a DeSantis por su nombre ni dijo explícitamente que Disney está reconsiderando su inversión prevista. Pero dijo que Florida está actuando injustamente con la empresa y preguntó: "¿Quiere el estado que invirtamos más, empleemos a más gente y paguemos más impuestos o no?".

Los comentarios fueron similares a los que Iger hizo en la reunión anual de accionistas de la empresa hace un mes en la que dijo que "cualquier acción que frustre esos esfuerzos, simplemente para tomar represalias por una postura de la empresa suena no solo antinegocios, sino que suena contrario a Florida".

Portavoces de Disney no respondieron inmediatamente a una pregunta este jueves sobre si la empresa está considerando abandonar su inversión prevista de US$ 17.000 millones. Y la Oficina de Prensa de DeSantis no respondió a una solicitud de comentarios este miércoles por la noche sobre los últimos comentarios de Iger.

El mes pasado, Disney demandó al estado de Florida ante un tribunal federal, acusando al estado de intentar castigar ilegalmente a la compañía por ejercer sus derechos de la Primera Enmienda por oponerse a la legislación respaldada por DeSantis y la legislatura controlada por los republicanos en el estado. La legislación en cuestión, aprobada el año pasado, limitaba los debates sobre cuestiones LGBTQ en las escuelas de Florida, un proyecto de ley al que los opositores se referían como la ley "Don’t Say Gay".

publicidad

Disney ha controlado durante décadas un distrito fiscal especial que tenía derecho a tomar decisiones de zonificación en Disney World y sus alrededores. El estado intentó dar el control de la junta a personas nombradas por el estado, pero la junta nombrada por Disney se adelantó al estado al dar a Disney el control de los poderes tradicionalmente otorgados al distrito durante décadas.

DeSantis amenazó entonces con tomar nuevas medidas contra Disney, sugiriendo incluso que el estado podría decidir construir una prisión estatal adyacente al parque temático. Eso provocó la demanda federal de Disney y una contrademanda de Florida.

DeSantis afirmó que Florida quiere nivelar el campo de juego y evitar que la empresa viva bajo un conjunto de reglas diferentes a las de otros negocios en el estado.

En la llamada del miércoles, Iger defendió a Disney diciendo que hay unos 2.000 distritos especiales como el que está en el centro de la disputa, diseñados para hacer "más fácil para nosotros y para otros, por cierto, hacer negocios en Florida". “Y construimos un negocio que da empleo, como hemos dicho antes, a más de 75.000 personas y atrae a decenas de millones de personas al estado".

"Si el objetivo es nivelar el campo de juego", dijo Iger, "entonces una aplicación uniforme de la ley o la supervisión gubernamental de los distritos especiales debe ocurrir o aplicarse a todos los distritos especiales".

"Nuestro objetivo principal siempre ha sido poder seguir haciendo exactamente lo que hemos estado haciendo", dijo Iger. "Tenemos una gran oportunidad de seguir invirtiendo en Florida. Señalé que nuestros planes eran invertir US$ 17.000 millones en los próximos 10 años, que es lo que el estado debería querer que hiciéramos. Actuamos con responsabilidad. Pagamos los impuestos que nos corresponden. Allí empleamos a miles de personas".

-- Steve Contorno, de CNN, contribuyó para este reporte.