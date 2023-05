Muere Heather Armstrong, una mamá bloguera "influencer" también conocida como Dooce, a los 47 años

Heather Armstrong, la influyente mamá bloguera detrás del blog Dooce, murió a los 47 años. (Crédito: Paul Chinn/The San Francisco Chronicle/Getty Images)

Nota del editor: si tú o alguien que conoces está luchando con pensamientos suicidas o problemas de salud mental, llama o envía un mensaje de texto al 988 Suicide & Crisis Lifeline para conectarse con un consejero capacitado o visita el sitio de Lifeline. Para líneas de ayuda en América Latina y España sigue este enlace.

(CNN) -- Heather Armstrong, una escritora influyente cuyo blog Dooce ayudó a popularizar los blogs de mamás, murió, confirmó a CNN su pareja, Pete Ashdown. Armstrong tenía 47 años.

Ashdown le dijo a Associated Press que Armstrong, quien también usó su apellido de soltera, Hamilton, se suicidó.

“Heather B. Hamilton [Armstrong] fue una escritora brillante, divertida y compasiva que luchó contra la salud mental y el alcoholismo”, dijo Ashdown en un comunicado a CNN. “Ella salvó muchas vidas a través de lo que escribió sobre la depresión, pero al final no pudo salvarse a sí misma”.

“Era una cariñosa compañera y madre que siempre estaba abierta a una nueva aventura o concierto. Heather creía que acabar con su vida estaba mal, pero al final, su juicio se vio empañado por el alcohol. La amábamos y la extrañaremos profundamente”.

Armstrong fundó Dooce (llamada así por una broma interna relacionada con la palabra "amigo", según The New York Times) a principios de la década de 2000. Primero fue un contenedor de quejas sobre el trabajo, su vida tras dejar la Iglesia mormona y otras cavilaciones cotidianas, hasta que en 2002 la despidieron de su trabajo por escribir sobre sus compañeros de trabajo usando apodos.

El incidente del despido se volvió viral, lo que, en ese momento, significaba que Dooce recibía alrededor de 25.000 visitas al día, según el Times, y Dooce estaba en camino de convertirse en un fenómeno digital. La palabra "dooce" incluso apareció en varios diccionarios digitales; según Cambridge, ser "dooce" significa "perder tu trabajo porque has escrito algo malo al respecto en un blog".

La popularidad del blog de Armstrong se disparó nuevamente después de que comenzó a escribir sobre sus hijos, Leta y Marlo, documentando las pruebas de la maternidad joven y la crianza de dos hijos. En 2004, Dooce se convirtió en el primer sitio web personal en comenzar a aceptar una cantidad notable de anuncios pagados, dijo The New York Times. Y para 2009, Armstrong estaba teniendo 8,5 millones de lectores al mes, informó Vox, en 2019. (Ella también apareció en "The Oprah Winfrey Show", en 2009; ambas mujeres fueron nombradas dos de las 30 mujeres más influyentes de Forbes en los medios ese año).

Armstrong nunca rehuyó compartir verdades duras con sus lectores, ya fuera sobre las rabietas de sus hijos o sus problemas de salud mental. Fue abierta sobre sus experiencias con la depresión posparto después del nacimiento de su hijo mayor, e incluso escribió un libro de memorias sobre el tema, en 2009, llamado "Apestaba y luego lloré", uno de los cuatro libros que publicó.

Su honestidad era parte del atractivo: incluso las instantáneas aparentemente triviales de su vida diaria podían cautivar a los lectores.

“Ella tiene la habilidad de tomar un solo episodio y convertirlo en una epopeya, y luego, si vas palabra por palabra y preguntas, '¿Qué reveló ella?' en realidad no es mucho”, dijo al Times en 2011 su exesposo, Jon Armstrong, quien ayudó a administrar Dooce en sus inicios.

La pareja anunció su divorcio en 2012 en publicaciones de blog separadas.

Después de que su depresión empeoró, Armstrong dejó de escribir blogs desde 2015 hasta 2017. Conoció a Ashdown y se mudó con él. El nombre de Ashdown, un excandidato demócrata al Senado de EE.UU., también figuraba en Dooce.

Hacia el final de su vida, Armstrong fue característicamente franca con los lectores sobre su lucha contra el alcoholismo. Su franqueza inspiró a sus lectores y compañeros escritores, quienes recordaron su influencia en su trabajo y su complicada personalidad.

“Llamar a Dooce mamá bloguera siempre fue una descripción inadecuada de su amplitud, su estilo y su temprana influencia en los blogs”, tuiteó la reportera de The New York Times, Katie Rogers.

La autora Lyz Lenz calificó la escritura de Armstrong como “cruda, reveladora y tan trascendentalmente real” y dijo que leer a Dooce le dio la confianza para lanzar su propia carrera como escritora.

“Heather Armstrong fue una de las primeras escritoras que me mostró que no tenía que esperar para que me publicaran”, escribió Lenz. “Que podría ser divertido, feroz y libre y escribir en mis propios términos. ¡Qué pérdida es esta!”.