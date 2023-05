Reportan dos muertos tras tiroteo en una fábrica de Mercedes-Benz en Alemania 

Berlín (CNN) -- Una segunda persona murió tras un tiroteo en una planta de fabricación de Mercedes-Benz en Sindelfingen, en el sur de Alemania, según informó este jueves la policía de Ludwigsburg.

"La persona que inicialmente resultó gravemente herida ya ha muerto en el hospital", dijo la policía en su cuenta de twitter, añadiendo que hay "dos (hombres) muertos y no hay más heridos". Una persona fue detenida y ya no representa ningún peligro. El agresor no era empleado de Mercedes-Benz, sino de un proveedor de servicios externo, añadió.

En una declaración a CNN, Mercedes-Benz dijo: "Estamos profundamente conmocionados y entristecidos por las trágicas noticias de Sindelfingen esta mañana. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los colegas en el lugar."

Originalmente, CNN reportó que las autoridades dijeron que el incidente no fue un "alboroto".