(CNN Español) – Blanca Paloma llevará a su abuela Carmen y a su herencia flamenca al escenario de Eurovisión 2023 en Liverpool este fin de semana.

La cantante representa a España en el festival musical europeo, que reúne a países de toda la región y que causa furor no solo en ese continente sino también en varios países de América Latina.

Tiene una labor ardua: superar el tercer lugar que logró Chanel con “SloMo” en 2022. Sin embargo, no es algo imposible.

“Eaea” de Blanca Paloma: una experiencia cultural

Blanca Paloma llega al torneo como una de las favoritas por la hipnótica “Eaea”, un flamenco moderno inspirado en su abuela y que fans de Eurovisión catalogan como una experiencia cultural, más que un simple tema musical.

El video de su presentación en el Benidorm Fest ––donde eligen a los representantes de España para Eurovisión–– se compartió en el canal del concurso europeo y seguidores de distintas partes del mundo se han desvivido en halagos para Blanca Paloma.

“Esto debe ser Eurovisión. Cultura y talento”, dice un comentario. Otro, en inglés, sentencia que “esto no es solo una canción, es una experiencia. ¡Un cubito de caldo con mucho sabor de la cultura española directo a tus oídos!”.

Y precisamente esta es la esencia que Blanca Paloma quería transmitir. Saber que su mensaje cala en personas que no llegan a entender la letra porque no hablan el idioma es algo que le emociona hasta las lágrimas.

“Poder trasladar lo que uno siente a que lo sienten los demás al final es muy complicado. Que la gente haya conectado procediendo de lugares distintos, de culturas distintas, es porque hay algo que bueno que llega, que es la emoción”, cuenta Blanca Paloma a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom.

Un himno inspirado en su abuela Carmen

La canción, un flamenco, le rinde tributo a la abuela Carmen tanto en la inspiración como en la portada, que la muestra con un vestido flamenco típico, un abanico en mano y unas gafas de sol.

Además, al ser la matriarca de la familia de Blanca Paloma, la cantante española no podía interpretar algo diferente a lo que le han heredado.

“Es un tema que para mí es muy especial porque viene de una herencia muy familiar, directamente desde mi abuela, Carmen, que era la matriarca de la familia, la portadora del flamenco que he heredado, que he hecho mío y que ahora comparto con todos vosotros”, cuenta Blanca Paloma a Zona Pop CNN.

La canción es un contraste que va desde un susurro hasta una explosiva demostración de las capacidades vocales de la cantante.

"Eaea es esa alusión a los cantes de cuna, pero más que una nana para dormir es un himno para despertar a la gente, para que la gente tome conciencia”, agrega.

La Luna y Lorca, como musas

Una de las partes más emotivas de “Eaea” es una estrofa que tiene una analogía entre la muerte y la Luna.

“Mi niño, cuando me muera / Que me entierren en la Luna / Y toa' las noches te vea / Toa' las noches meno una (¡ole!)”

El verso, también hace alusión a la obra de Federico García Lorca, cuenta la cantante, a quien dice admirar profundamente.

“Para mí era superevocador –el verso– porque coincidía con una cancioncilla que me cantaba mi abuela y entonces quería tirar de ese hilo”, dice Blanca Paloma a Zona Pop CNN.

“Esta manera de escribir, como haciendo alusión al folclore, a la tradición de España, para mí era un reto, pero a la vez creo que es donde me siento cómoda también. Porque en el lenguaje sencillo hay maneras de entrar a la profundidad y yo creo que, en esas letrillas, en esos versos, se dice más de lo que parece”, explica.

La “cazadora” que empodera: los simbolismos de la presentación

Blanca Paloma lleva a Liverpool “con el lacito puesto”, dice, lo mismo que presentó en festival de Benidorm.

Se trata de una puesta en escena minimalista, en donde las protagonistas son Blanca Paloma, sus bailarinas, los flecos flamencos rojos y un piso que se hace blanco cuando su abuela la arrulla desde la Luna.

El personaje de Blanca Paloma en tarima se creó a partir de su personalidad, dice. Algo que va más acorde con ella y no con lo que presentó anteriormente en el festival de Benidorm.

“En este caso quería resaltar el empoderamiento”, cuenta. “Para resaltar el empoderamiento tienes que ponerlo en contraste con lo opuesto, que es la vulnerabilidad”, explica.

“Cuando yo empiezo esa puesta en escena me encuentro rodeada de esa estructura de flecos –que para mí es una alusión al mantoncillo de flecos que llevaba mi abuela puesto en el pecho–, para mí es como ese abrazo de mi abuela. Ese espacio de confort en el que yo me muestro y me atrevo a mostrar mi vulnerabilidad, mi fragilidad. Y salgo de allí casi como con un empujón de mi abuela, con la caricia de mi abuela empoderada”, explica.

El gesto de la cazadora dice, le sirve para proyectar la voz.

“Para mí es una manera de focalizar y como de casi proyectar la voz, de lanzarla a un punto”, cuenta Blanca Paloma.

La mesa está servida para Blanca Paloma, al ser España parte de los conocidos “Big 5”, ella está precalificada para la final, que se llevará a cabo el sábado 13 de mayo a partir de las 3:00 p.m., hora de Miami.