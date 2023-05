ANÁLISIS | El jefe del grupo Wagner intensifica su rabieta en línea mientras la batalla de Bakhmut continúa. ¿Qué significa?

Jefe del grupo Wagner arremete contra cúpula militar, ¿lo hará contra Putin? 1:42

(CNN) -- ¿Qué está comiendo Yevgeny Prigozhin?

En los últimos días, el jefe de la empresa militar privada rusa conocido como el grupo Wagner parece haber entrado en crisis en las redes sociales, inundando su canal de Telegram y otras cuentas con declaraciones cada vez más escandalosas y provocativas.

Entre otras cosas, Prigozhin reveló un revés en el campo de batalla aparentemente humillante para Rusia, fulminando esta semana que una brigada rusa había “huido” alrededor de la ciudad oriental de Bakhmut, amenazando a sus tropas con el cerco de las fuerzas ucranianas.

“La situación en los flancos occidentales se está desarrollando de acuerdo con el peor de los escenarios previstos”, se quejó Prigozhin en un mensaje de audio publicado este jueves. “Esos territorios que fueron liberados con la sangre y la vida de nuestros camaradas… hoy son abandonados casi sin lucha por quienes se supone que deben sostener nuestros flancos”.

A principios de esta semana, Prigozhin estropeó las celebraciones del Día de la Victoria del 9 de mayo en Rusia con críticas públicas y llenas de blasfemias contra los altos mandos militares del país.

publicidad

“Hoy [los ucranianos] están destrozando los flancos en dirección a Artemovsk [Bakhmut], reagrupándose en Zaporiyia. Y está por comenzar una contraofensiva”, dijo este martes. “El Día de la Victoria es la victoria de nuestros abuelos. No nos hemos ganado esa victoria ni un milímetro”.

¿Está el grupo de mercenarios Wagner de Rusia presente en Sudán? 2:49

Y luego hubo un comentario más críptico que levantó las cejas en las redes sociales. Continuando con una queja pública de larga data de que el ejército uniformado de Rusia estaba privando a sus tropas de proyectiles, Prigozhin sugirió que los altos mandos dudaban mientras morían los combatientes de Wagner.

“Las armaduras están tiradas en almacenes, están reposando ahí”, dijo. “¿Por qué están las armaduras en los almacenes? Hay gente que lucha, y hay gente que ha aprendido una vez en la vida que tiene que haber una reserva, y salva, salva, salva esas reservas. … Nadie sabe para qué. En lugar de gastar un proyectil para matar al enemigo, matan a nuestros soldados. Y el abuelo feliz piensa que esto está bien”.

Eso planteaba la pregunta: ¿A quién, exactamente, se refiere Prigozhin? Después de todo, “el abuelo en el búnker” es uno de los apodos favoritos del líder de la oposición rusa Alexey Navalny para el presidente ruso Vladimir Putin, quien vive en una burbuja de seguridad casi caricaturescamente extrema.

Una estrella política

Entonces, ¿hacia qué estaba conduciendo Prigozhin exactamente? ¿Está coqueteando con la defenestración? ¿O simplemente está al final de sus fuerzas, después de pasar meses en el frente?

Prigozhin se retractó rápidamente de su comentario de “abuelo”, grabando un memorándum de voz subsiguiente aclarando que podría estar refiriéndose al exministro de Defensa Adjunto Mikhail Mizintsev o al jefe del Estado Mayor Valery Gerasimov (o, más extrañamente, a la bloguera pro-guerra Nataliya Jim).

“Hablé de un 'abuelo' en el contexto del hecho de que no nos dan armaduras que se guardan en almacenes, y ¿quién puede ser un abuelo?”, dijo Prigozhin en una nota de voz de Telegram. “Opción número uno, Mizintsev, quien fue despedido por darnos proyectiles y por lo tanto ahora no nos puede dar proyectiles. El segundo es el jefe de Estado Mayor General, Valery Vasilyevich Gerasimov, quien se supone que debe proporcionar proyectiles, pero no recibimos suficientes proyectiles y solo recibimos el 10%”.

Aquí es necesario un poco de contexto. Durante meses, el jefe de la compañía militar privada Wagner ha visto crecer su estrella política en Rusia, ya que sus combatientes parecían ser los únicos capaces de lograr un progreso tangible en el campo de batalla en la guerra de desgaste en el este de Ucrania. Y ha usado su influencia en las redes sociales para cabildear por lo que quiere, incluidos esos suministros de municiones buscados.

Pero en medio de esos éxitos, particularmente en la guerra de Bakhmut, Prigozhin ha revivido y amplificado una disputa con el liderazgo militar de Rusia. Prigozhin, un emprendedor político astuto, se ha presentado a sí mismo como un patriota competente y despiadado, en contraste con el inepto establecimiento militar de Rusia.

¿Es Prigozhin políticamente prescindible?

El hecho de que Prigozhin se salga con la suya criticando a los generales de Putin, puede parecer sorprendente en un país donde criticar a los militares puede potencialmente costarle a una persona un tiempo en prisión. Pero Putin preside lo que a menudo se describe como un sistema judicial, donde las luchas internas y la competencia entre las élites son de hecho fomentadas para producir resultados, siempre y cuando la línea “vertical del poder” permanezca leal al jefe de Estado y le responda.

Pero las rabietas en línea de Prigozhin están cruzando la línea hacia una abierta deslealtad, dicen algunos observadores.

En un hilo reciente de Twitter, el grupo de expertos Institute for the Study of War, con sede en Washington, dijo: “Si el Kremlin no responde a la escalada de ataques de Prigozhin contra Putin, puede erosionar aún más la norma en el sistema de Putin en la que los actores individuales pueden competir por una posición e influencia (y entrar y salir del favor de Putin) pero no puede criticar directamente a Putin”.

Luego, la especulación se centra en si Prigozhin es políticamente prescindible, si sus arrebatos son una especie de ingeniosa operación de engaño o, lo que es más preocupante para Putin, si el sistema de lealtad que mantiene al Kremlin funcionando sin problemas está comenzando a desmoronarse.

“Esto no está destinado a suceder en el sistema de Putin”, dijo el historiador de la Guerra Fría y profesor de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins, Sergey Radchenko, en un hilo reciente de Twitter. “El sistema de Putin permite que los secuaces se ataquen entre sí pero nunca socaven la verticalidad. Prigozhin está cruzando esta línea. O Putin responde y Prigozhin no importa o, si esto no sucede, se enviará una señal de inmediato. Una señal de que el jefe se ha debilitado fatalmente. Y este es un sistema que no respeta la debilidad”.

Esa teoría se pondrá a prueba en los próximos días, mientras las batallas continúan alrededor de Bakhmut.